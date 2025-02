Todas las opciones del papa Francisco ante la enfermedad

El papa Francisco guarda desde el pasado viernes "reposo absoluto" en el hospital por una neumonía bilateral. La enfermedad, a sus 88 años, ha preocupado, pero el pontífice sigue ocupando su cargo, aunque sabedor de las opciones que tiene.

¿Cómo está? ¿Qué opina de una eventual renuncia? ¿Ha aludido a su muerte? Estas son algunas claves de los escenarios de un papa anciano ante la enfermedad.

Ante la enfermedad, ha dejado clara su intención de no claudicar a la primera de cambio . "Se gobierna con la cabeza, no con la rodilla", resumió, a su estilo, a raíz de unos problemas que le han obligado a usar silla de ruedas. Sin ir más lejos, ayer firmó la salida del obispo canadiense de Baie-Comeau, Jean-Pierre Blais , acusado de abusos sexuales.

Sin embargo, también ha respaldado públicamente la opción de seguir a su antecesor Benedicto XVI en 2013 y renunciar al trono de Pedro, una baza revolucionaria que no se producía desde tiempos de Gregorio XII (1406-1415).

En 2022, Francisco reveló en una entrevista con el periódico ABC que ya había firmado su renuncia en caso de "impedimento médico" y que se la había entregado al cardenal Tarcisio Bertone, antes mano derecha de Ratzinger pero hoy, a sus 90 años, sin cargos en la Curia Romana.

"Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone", explicó. No obstante, no ha especificado qué tipo de impedimento ni quién o como lo decidirá.

El Derecho Canónico aprueba que "si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie". Benedicto XVI lo hizo públicamente, ante un consistorio para canonizar a unos mártires, y en latín.