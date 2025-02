Cómo bajar el cortisol, según Marian Rojas Estapé, la psiquiatra más famosa de España: "No estamos diseñados para..."

El pasado martes, Marian Rojas Estapé visitaba a Pablo Motos en El Hormiguero. Marian es una destacada psiquiatra española, hija del reconocido Enrique Rojas. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y posteriormente se especializó en Psiquiatría. Actualmente, trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, donde se enfoca principalmente en el tratamiento de problemas de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, de conducta y somáticos.

Marian Rojas Estapé ha ganado reconocimiento internacional por su labor como escritora y divulgadora, con libros como Cómo hacer que te pasen cosas buenas (2018), Encuentra tu persona vitamina (2021), y su reciente Recupera tu mente, reconquista tu vida (2024). Todos se han convertido en bestsellers, siendo traducidos a varios idiomas y vendidos en más de 40 países.

En su charla con Motos, Marian aprovechó para hablar de salud mental en un programa de máxima audiencia, de la adicción que tenemos a la dopamina y la importancia de regular el cortisol. Su discurso ha generado debate entre la gente de su sector, que ha dado su opinión en las diferentes redes sociales.

El cortisol y la dopamina, culpables de la ansiedad y la depresión que sufrimos

En su debate sobre la sociedad, Marian recalcaba que la misma está sufriendo en este momento una situación complicada derivada de la dopamina y el cortisol, generada por la tecnología, los móviles y el estrés. Estamos constantemente alerta y conectados, algo que nos genera tristeza y felicidad a partes iguales.

Sufrimos de depresión y de ansiedad, y eso se debe a la pobre regulación que tiene nuestro cuerpo al cortisol y a la dopamina. La psiquiatra hace especial hincapié en saber abordar y gestionar los cambios bruscos que producen estas hormonas. El más complicado de gestionar es el cortisol, y a la vez el más dañino.

"El ser humano no está diseñado para vivir en alerta constante" empezaba, "no estamos diseñados para vivir acelerados". Por ello, es importante saber el daño que nos hace el cortisol y empezar a rebajarlo. La hormona en sí no es mala, pues es la que nos hace mantenernos en alerta ante el peligro y poder actuar ante él, pero sí es dañino que se prolongue en el cuerpo durante mucho tiempo.

Para poder bajar el cortisol, Marian Rojas Estapé es clara y recomienda "hacer deporte, meditar, contemplar, bailar, escuchar música, cantar, tocar un instrumento o incluso aburrirnos". También aboga por "mantener relaciones sanas", pues estas generan oxitocina, una hormona que contrarresta el estrés del cortisol.