El experto Saúl Sánchez sobre una sesión de fuerza eficiente: "Es un error no tener en cuenta los descansos"

Sienta las bases de una salud plena: Nutrición, hábitos y entrenamiento, es el libro de Saúl Sánchez Arias, también conocido como @saulnutri en su Instagram, una de las redes sociales en donde difunde sus conocimientos sobre rendimiento físico y vida sana. El divulgador habla sobre ejercicio físico y nutrición ,tocando temas sobre mejorar las dominadas, la relación entre el azúcar y el deporte, los compuestos para la testosterona o incluso la pérdida de grasa.

30.000 seguidores le acompañan en su discurso a este 'entrenador de corto formato', una voz autorizada que, con los vídeos cortos y efímeros en redes sociales, distribuye la teoría y la práctica de forma rápida y accesible para aquellos que quieren empezar a transformar su cuerpo. En esta ocasión, Saúl ha publicado un vídeo en el que explica con detalle cómo realizar un buen entrenamiento para tonificar el músculo, además del buen uso de las series en un gimnasio y los estigmas arraigados en la práctica de ejercicios famosos como el cardio.

"Más no siempre es mejor": Saúl Sánchez recomienda 5 o 6 ejercicios básicos y de calidad

"Una prensa de piernas, un jalón, press de banca, etc.", los ejemplos de Saúl sobre los ejercicios básicos o multiarticulares son fundamentales para poder realizar una sesión de fuerza completa. "No hace falta hacer 10, es más cinco o seis ejercicios", concreta el entrenador, que menciona en la descripción del vídeo el problema de la frustración, un bloqueo mental que empuja psicológicamente a que hagamos más, cuando es menos pero de calidad los ejercicios que uno debe practicar.

"No es necesario variar, lo ideal es hacer siempre los mismos ejercicios", habla Sánchez sobre la importancia, eso sí, de incrementar las cargas a la vez que se sostiene la misma rutina o plan de entrenamiento. "Si haces cada día cosas distintas eres incapaz de monitorizar tus progresos".

Los tiempos de descanso... ¿Y el cardio?

Saúl Sánchez discrimina entre los trabajos pesados y los ligeros en unos periodos de descanso, que considera "un error" no tenerlos en cuenta. "90 o 120 segundos de recuperación a cinco repeticiones y 60 segundos a 8-12 repeticiones", comenta sobre los mencionados de forma respectiva.

"No te pongas con el móvil entre las series, porque pierdes tiempo efectivo y no mides bien los descansos. Estás en el gimnasio pero no estas entrenando", pone de manifiesto como crítica el entrenador, y es que muchos de nosotros tendemos a no medir los tiempos de reposo, por lo que nos podemos pasar de largo y perder eficiencia muscular.

"Meter el cardio antes no vale para nada, no te va a dar resultados extras. No vas a quemar muchas calorías si metes 20 minutos de esfuerzo más que los 20 minutos que se establece para la base aeróbica", la opinión sobre el ejercicio de moda en España está clara para el nutricionista, y es que el cardio no suma ni resta al ejercicio muscular. Un mito roto por una solución solvente: "Es mucho mejor hacer un hit aquí, de ocho minutos por ejemplo, intercalando periodos de alta intensidad con periodos de descanso".