Oliver Franklin-Wallis, periodista de investigación: "Las industrias de moda barata y productos desechables deberían pagar nuestro reciclaje"

El panorama es apocalíptico, pero debemos afrontarlo o nos sumiremos en una nube tóxica de metano; apestosa y letal. El planeta sobrevivirá, no sería la primera vez. Pero no hablamos de la sexta extinción con Oliver Franklin-Wallis, un joven y premiadísimo periodista británico (Maidstone, 1989) que lo único que ha hecho es pasarse cuatro años recorriendo los mayores estercoleros de la Tierra para escribir Vertedero. La sucia realidad de lo que tiramos, a dónde va y por qué importa (Capitán Swing, libro del año según The New Yorker, The Guardian y Kirkus Reviews). Su primer libro. Aparece Oliver en pantalla con jersey malva typical British y corbata de cuadro escocés, y esto versa de basura, eso que no queremos ver ni oler, y que fletamos en barcos a pudrirse en el sur global. Las mafias primero y ahora las grandes corporaciones llevan más de un siglo haciendo de la basura la gran economía (sumergida), que entierra a la humanidad mientras alimenta el consumismo de moda barata fabricada a base de plásticos, que envenenan nuestro organismo, y demás productos que nacen obsoletos. Y engorda la industria, la basura y nuestros cuerpos enfermos. La supervivencia, sostiene, pasa por practicar un reciclaje transparente y comprender que la felicidad no está en tener más (camisetas de un solo uso), sino en tener menos y mejor, saber cuidarlo, como ese bolso de tu madre lleno de mugre que cuando lo limpias reluce como el más bello posible.

Nos afanamos reciclando y ahora viene usted a decirnos que sólo el 12% de nuestra basura es efectivamente reciclada, y que el resto acaba en ríos, mares e incineradoras del sur global. ¿Es esto lo que usted llama “colonialismo tóxico”?

No, no, por un lado apunto que sólo reciclamos el 12% de nuestros residuos totales. El resto sigue teniendo como destino vertederos a cielo abierto, que se concentran en el sur del planeta: India, África subsahariana y sudeste asiático principalmente. El colonialismo tóxico es algo diferente, se refiere a la práctica de verter o enviar nuestros residuos a países más pobres que no tienen un sistema adecuado para su gestión. Si nos fijamos en los plásticos, por ejemplo, durante muchas décadas los enviamos a China, hasta que su Gobierno lo prohibió en 2018; hoy suelen acabar en Turquía, Polonia, el sudeste asiático, Macedonia o incluso España: hace poco se publicó una noticia sobre bandas italianas que enviaban residuos ilegalmente a España. Los residuos tienden a ir a parar allí donde hay menor protección medioambiental, porque esto encarece su eliminación. Nuestros residuos suelen acabar convirtiéndose en el problema de los más pobres del mundo.

En el río Ganges / Imagen cedida por el comunicador

¿Cómo es posible que algo así se permita? ¿Estamos ciegos?

Esto es precisamente lo que hemos desarrollado: un sistema muy sofisticado para ocultar los residuos, que son repugnantes y huelen mal. Incluso en lugares como Estados Unidos, los residuos de Nueva York se cargan en trenes o barcazas durante la noche y se envían a otro estado, convirtiéndose en un problema de otro estado. Aquí en el Reino Unido he podido presenciar cómo los residuos de Londres van en trenes nocturnos a la costa oeste, cerca de Bristol, para ser incinerados en la frontera con Gales. Esta práctica de trasladar los residuos de las zonas más ricas a los lugares más pobres tiene una historia muy larga que sólo ahora empezamos a conocer gracias a la labor de los periodistas, las ONGs y las redes. Es precisamente una de las razones por las que quise escribir este libro: para exponer la verdad sobre el destino real de nuestros desperdicios.

Dice que la economía actual se basa en la basura, y lo cierto es que sobre ella florecen grandísimas fortunas, sin ir más lejos podríamos señalar nombres como Carlos Slim, Bill Gates, Esther Koplowitz, largo etcétera. Por no hablar de la mafia organizada. ¿Por qué es tan opaco el negocio de la gestión de residuos?

La razón es muy sencilla: la basura da asco, y estamos dispuestos a pagar a quien sea para que se la lleven sin preguntarnos qué hacen con ella y sin ponerle un precio, porque no le vemos valor alguno: se la entregamos a quien se la lleve al coste más barato.Históricamente, ha sido un negocio del crimen organizado, que utilizaba los residuos para cargamentos de contrabando: nadie comprueba un contenedor de transporte lleno de basura. De modo que se convirtió en un negocio muy atractivo para el blanqueo de dinero y el estraperlo de todo tipo. Lo vimos en Los Soprano y ocurrió en realidad, con la yakuza en Japón o con la ‘ndrangheta y las mafias sicilianas en Italia, por ejemplo. El crimen organizado controló siempre el negocio de la basura. Pero desde finales de los 90, al menos en Europa, el control ha pasado a grandes multinacionales que han crecido gracias a los contratos gubernamentales. Y lo que me parece fascinante es que tanto tú como yo trabajamos gratis para estas empresas todos los días: cada vez que lavas el cartón de leche o clasificas tu reciclaje en el contenedor, estás trabajando gratis para una empresa a la que luego encima pagas con tus impuestos para que se lleve el desperdicio. Y son muchos los casos en las que estás empresas envían la basura a países pobres para verterlas en el suelo, sin que lo sepamos. Se trata de corporaciones multibillonarias a las que no hemos prestado la misma atención que a las cocacolas o apples, y mientras damos importancia a la trazabilidad de lo que comemos (¿es ecológico?, ¿es de comercio justo?), olvidamos a dónde irán por ejemplo los envases de un solo uso, que ahorran gran cantidad de dinero a las empresas: una cafetería se ahorra el lavado de tazas sirviendo el café en vasos dispensables, sí, pero la otra cara de la moneda es que nuestra economía produce 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Los economistas califican el desperdicio como “una externalidad”; es decir, los costes reales de producir un determinado bien o servicio no se reflejan en el precio de mercado porque corren a cargo de otros.

Es decir, cuando reciclamos estamos trabajando gratis para una empresa de residuos de sospechosa moral; pero a la vez, ¿no es este el argumento en el que se parapetan los inconscientes que no reciclan su basura? Algunos incluso tienen la inmoralidad de considerarse veganos y ecologistas, y conozco a unos cuantos.

Estas empresas serían mucho menos rentables si nosotros no clasificáramos la basura por ellos: tendrían que invertir en tecnologías para este cometido. Damos por sentado que es una responsabilidad cívica, pero deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de determinar quién es responsable y quién debería pagar por el reciclaje de nuestros residuos.

Insisto en lo del argumento ideal para incívicos, ¿usted no tiene amigos que incluso se proclaman ecologistas pero no reciclan ni un triste plástico en su casa? Y esto me parece el eslabón más grave de toda la cadena: la propia conciencia.

Bueno, lo de trabajar gratis yo lo digo medio en broma, nunca se me ocurriría parapetarme en este argumento tan barato… Es también una llamada de atención al sistema. Yo creo que cuando le dices a alguien medianamente inteligente que una botella de plástico va a tardar hasta 500 años en degradarse y que en ese transcurso va a producir nano plásticos cuyo efecto en nuestra salud y la del planeta se ha demostrado tan nefasto, lo habitual es que se esfuerce en reciclar lo mejor posible. Pero luego la realidad es que no entendemos el valor económico de nuestros residuos ni su coste en términos medioambientales, y es ahí donde aparece ese sistema opaco empresarial que envía nuestra basura a incineradoras en el sur global, o la vende a un horno de cemento polaco o la envía al suelo agrícola de, pongamos, Malasia. Entonces la gente se cabrea, es lógico, tiene razón de peso para enfadarse. La cadena de reciclaje se ha quebrado en mitad del camino, y tenemos que arreglarla pero no abandonarla: tiene que funcionar por el bien de todos.

Portada de 'Wasteland' / Imagen cedida por el periodista

Habla de los portales de segunda mano como si fueran una panacea, pero ¿no es precisamente esto lo que anima a los más jóvenes a consumir desenfrenadamente? Estrenan una pieza de ropa o un gadget electrónico y al día siguiente lo revenden, ¿no sería este el gran bucle contaminante y consumista?

Uy, yo nunca culparía a los más jóvenes por la contaminación del planeta…

Pero tal vez sí por su hiperconsumismo, ¿no cree? Y en el fondo, ¿no son dos caras de la misma moneda?

Cierto, pero la industria de la moda barata sólo puede existir porque sus costes ambientales se infligen a terceros. Tengo fotos de playas en Accra, Ghana, en las que no se ve la arena porque hay miles de prendas desechadas. La razón es que esta ropa de moda rápida, una vez usada, no vale nada, ¿verdad? Se convierte en basura, porque no dura, se estropea e incluso desintegra, ¿no te ha pasado con alguna prenda? No deberíamos llamarlo fast fashion sino ropa desechable. Si nos remontamos a la época de mi abuela, que creció en la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía ropa de alta calidad que arreglaba y pasaba a sus hijos. Luego llegó la era del consumismo y empezamos a comprar para sentirnos bien, pero incluso esto ha dejado de funcionar. Debiéramos recuperar el valor y la felicidad de tener cosas que requieren nuestro cuidado: cosas que has heredado de tus abuelos, que son un legado. El vestido con el que bautizamos a mi hija, por ejemplo, pertenecía a la bisabuela de mi mujer, que tiene más de 100 años, y eso lo hace increíblemente especial, lo que no hubiera sucedido si fuera una pieza de Zara o de H&M. Se trata de cuestionar cuál es el valor de las cosas en sí: no sólo el valor económico, sino su significado.

Le cito: “La moda es el negocio de hacer obsoleto lo que tenemos”, aplicable a una camiseta pero también a un teléfono inteligente. ¿No debiera existir una política tributaria que penara esta producción y su consumo desenfrenado que, además, produce adictos?

Los residuos siempre han formado parte del modelo de negocio de la industria de la moda. Las firmas de lujo han sido sorprendidas quemando sus stocks para que no se vendan baratos. Pero sí, la industria de la moda barata no se parece a nada anterior, y deberíamos hablar claro de lo que realmente son sus productos: plásticos fabricados con combustibles fósiles. En Accra construyeron un vertedero sanitario con un préstamo del Banco Mundial para importar ingentes cantidades de residuos textiles, y qué pasó, que como son mayoritariamente plásticos se incendió, se quemó hasta el suelo. Aún recuerdo a un hombre llorando al contarme que seguían pagando los intereses de un vertedero que ya no podían utilizar. Caminas por aquellas calles y en todos los mercados de segunda mano las etiquetas son todas idénticas: Zara, HM, Shein, empresas que son conscientes de su responsabilidad y por eso ahora se afanan en el green washing a través de iniciativas benéficas en torno al comercio de segunda mano, plataformas de reventa, etcétera. Están vendiéndonos ropa diseñada para ser residuos. No estoy en contra de que la gente pueda permitirse comprar ropa, ni siquiera de que busques lo que te queda bien, ni en contra de las tendencias, pero sí muy en contra de producir una camiseta que al tercer lavado tienes que tirarla: ropa simplemente desechable. ¿Qué tiene que ver un vaquero Levi's fabricado en los años 80 con uno de ahora? Sólo la etiqueta. La ropa se ha abaratado, sí, pero compramos más, así que no nos cuesta menos. Como bien dices, es una adicción de la que sus únicos beneficiarios son los accionistas y ejecutivos de estas empresas de moda. Hemos tomado conciencia de que se explota a la gente en la fabricación, y tenemos que saber que también ocurre con la eliminación de sus residuos, y más allá aún: consumir es otra forma de ser explotado.

Estas empresas que incitan al consumo desechable, ¿no debieran pagar unos abultados aranceles por la basura que generan?

Cuando lo hacen, el dinero recaudado va a parar a los países ricos. Por ejemplo, el sistema de puntos verdes en Europa genera impuestos, sí, pero los residuos acaban en África, en Pakistán o en Bangladesh. Y es esencial aplicar la justicia en materia de residuos, que los beneficios de esas empresas paguen por el destino real de la basura que generan. El coste que estamos pagando es la contaminación del planeta y la salud de nuestros cuerpos, gravemente afectadas por unos residuos que nos acompañarán durante cientos de años. Los vertederos históricos y cerrados del Reino Unido, que en algunos casos se remontan a la época victoriana, se están erosionando debido al cambio climático, y los residuos se dirigen hacia los ríos y finalmente, al mar. En los acantilados se ve ahora la basura, que se derrumba, y enseña las capas del paso del tiempo: puedes distinguir perfectamente la moda de las décadas de los 60 o los 70, estratificadas, y botellas que tienen 150 años, e incluso fruta que no se ha descompuesto porque ni siquiera las bacterias viven en semejante toxicidad. Cualquier residuo que no reciclemos o eliminemos adecuadamente es una bomba de relojería que estamos dejando a las generaciones futuras.

Oliver, nuestra conciencia cívica se queda tranquila cuando vertemos nuestros desechos en el contender de reciclaje pero, ¿no es justo ahí donde comienza el problema real?

En el reciclado, la clasificación es más de la mitad de la batalla. Disponer de flujos de residuos puros, limpios y separados es esencial para poder reciclar. Un ejemplo es el cartón, que no es eternamente reciclable, la idea de la economía circular que no genere residuos es utópica, aunque sí es muy beneficioso para el medioambiente reutilizarlo, obviamente. Pero cuando el cartón se mancha de restos de comida se llena de bacterias, se destruye; cuando mezclas el papel limpio con por ejemplo una servilleta manchada, has estropeado todo el contenedor o gran parte. De ahí la importancia de separar, palabra clave.

Ahí es precisamente a donde iba, ¿sabemos clasificar o la cagamos cada vez que abrimos los cubos domésticos? Objetos como los plásticos compostables, incluso una inocente bolsita de té, ¿sabemos realmente a dónde han de tirarse? ¿No debiéramos recibir al menos un manual simple de cómo hacer las cosas bien?

Efectivamente, la mayoría no tiene nada claro cómo reciclar, pero hay un par de razones subyacentes que no son responsabilidad tuya ni mía, sino de la industria. Pongamos un limpiacristales: la botella, la etiqueta, el tapón, están fabricados con tres tipos diferentes de plásticos. ¿Quién tiene tiempo para ponerse a separar y clasificarlos? Y aunque lo hicieras, ¿serán finalmente reciclados? La gente se siente confusa, impotente. La industria del reciclado es consciente desde hace al menos 20 años de que las instrucciones de los envases no funcionan. Pero no les importa, ¿por qué?, porque están ahí para hacerte sentir mejor como consumidor, menos culpable, y que sigas comprando la misma marca que es lo único que les importa. Afortunadamente, muchos países han tomado conciencia de ello, la UE también, y se está avanzando mucho en el rediseño de las etiquetas y la simplificación de los envases. Es la única manera de que aumenten los porcentajes de reciclaje, que llevan 15 años estancados.

Mire Oliver, me está usted poniendo tan nerviosa que, si no fuera porque en el fondo tengo fe en el ser humano, dejaría de reciclar ahora mismo, como los cínicos. ¿Me puede convencer por favor de que persista en hacerlo?

Reciclar es la opción menos mala de las tres que tenemos con nuestros residuos, que son: quemarlos, enterrarlos bajo tierra o reciclar. A la conclusión que llegué después de cuatro años de investigación para escribir este libro es que el reciclaje no es en absoluto perfecto (aún) pero sí es la menos mala de las opciones. ¿Más tranquila?

No crea, pero le haré una pregunta en positivo, a ver: sostiene que el reciclaje puede ser un motor de crecimiento, innovador y productivo, y que ha llegado el momento de tomar medidas. ¿Qué medidas y cómo sacarle un justo partido a nuestros desechos

Lo primero es conseguir que el reciclaje sea un proceso transparente, porque hasta ahora se basa en cifras inexactas, engañosas y obsoletas: no sabemos realmente qué se recicla y dónde va a parar. Cuando se carga un buque con contenedores de plásticos con destino a Bangladesh, se marca como reciclado, sí, pero nadie va a ir a comprobar qué ocurre con ese cargamento cuando llega a destino. Una trazabilidad que en cambio sí es posible cuando se trata de un chip de un ordenador fabricado en Taiwán con destino a California. Segundo, necesitamos envases mucho más claros y etiquetas de reciclado que la gente entienda. Otro asunto capital es lo que se llama responsabilidad del productor; es decir, establecer cuánto han de pagar las industrias por la eliminación de los residuos al final del ciclo de vida del producto. Ahí el consenso científico es claro: las empresas que producen productos tóxicos como los plásticos deben pagar más. Y por último, establecer la obligatoriedad de reciclar en nuestros propios territorios y dejar de exportar residuos al sur global: necesitamos un comercio seguro y bien regulado para los materiales de desecho.

Materiales que, además de contaminar en sí, generan más impacto ambiental que el transporte marítimo y aéreo juntos. ¿Cómo es posible?

Se estima que los residuos sólidos son responsables de hasta el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pero otra estimación es que el despilfarro de alimentos es responsable de hasta otro 10%. Todos los residuos producen metano, un gas de efecto invernadero que es 30 veces más calorífico que el dióxido de carbono. Los satélites registran las nubes de metano que producen los vertederos sobre la superficie de la Tierra, un gas que constituye un problema climático mucho mayor de lo que se ha dicho hasta ahora, un impacto del que sólo ahora estamos empezando a saber.

Oliver, sostiene que cuando uno piensa que lo que consume es reciclable, inconscientemente consume más… ¿La única solución está en el decrecimiento, como sabemos desde los años 70 por Nicholas Georgescu? Claro que esto al neocapitalismo salvaje no le conviene, prefiere que nos extingamos todos entre vaharadas de mierda, ¿no cree?

Nos han hecho creer que tenemos que consumir para generar crecimiento, bien, pues si nos fijamos en nuestros países durante las últimas décadas, el consumo se ha disparado, pero no así el crecimiento: no, nuestras economías no prosperan. Así que tenemos que empezar a cuestionar esa narrativa. Lo que compramos es de peor calidad y sobre todo se queda obsoleto enseguida. Reina el descontento general, las crisis de salud mental, la obesidad y la pobreza. Conclusión: el sistema coconsumistaa no funciona, cambiemos de página.

¿Alguna buena noticia para terminar?

La buena noticia es que la gente quiere cambiar, cuidar el planeta, proteger el clima. Estamos viendo mucha innovación y cambios rápidos en el comportamiento de la gente. Surgen empresas que crean a partir de materiales de desecho, otras en las que todos sus productos están diseñados para ser reparables, como la tecnológica Framework; apps y startups en las que yo por ejemplo alquilo los juguetes de mis hijos y sus bicicletas, que cuando no les sirvan serán utilizadas por otros niños sin generar… mierda. La gente quiere cambiar su forma de vida porque es consciente de que esto es insostenible. Y lo más importante: estas soluciones no sólo son buenas para la economía, sino que pueden hacernos más felices. Ya no se trata de a qué renunciamos, sino de cómo podemos ser felices y estar más sanos.