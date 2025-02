Recuerdos en rojiblanco: el fútbol como terapia para recordar la vida

Varios tacatás y sillas de ruedas se mueven haciendo el mismo recorrido que Antoine Griezmann, Koke o Sørloth los días que hay partido. Son unas siete personas que pasean por las instalaciones del Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Se sientan en el vestuario, se asoman al palco presidencial y al césped o bordean las piscinas donde los jugadores suelen hacer su recuperación pospartido. Bromean sobre las pesas. Pisan el césped donde, desde septiembre de 2017, se han marcado cientos de goles.

Todo ello lo hacen acompañados de familiares o trabajadores de su residencia para mayores Ballesol, en Alcobendas. También por tres futbolistas veteranos que les van contando cómo se disponen los sitios en el vestuario o cómo son las ruedas de prensa de los jugadores. Hacen un simulacro, pero ninguno se atreve a preguntar. "Yo soy del Atlético de Madrid hasta que me muera. Esto es una joya", asegura Fernando Escobar Moreno, que durante el recorrido va adivinando nombres de jugadores de las últimas décadas o los años de las temporadas en las que se ganaron unos cuantos trofeos.

Uno de los asistentes charla en el estadio del Atlético de Madrid con el que fuera jugador del equipo, Marcelino Pérez Ayllón. / XAVIER AMADO

Isidoro Barcos Torrijos es uno de ellos. Hijo del que fuera un padre "atlético acérrimo" y amigo de un expresidente del club -cree que Vicente Calderón- solía ir de pequeño a ver entrenamientos cuando el equipo jugaba en Cuatro Caminos. Pero "esto no tiene nada que ver", asegura. "Mira que igual tengo muchos años, pero después de esto me hago del Atleti. Os lo juro. Es fabuloso lo que tienen aquí", asegura. Claro que ya no "tan loco" como cuando era joven. "Recuerdo el primer día que mi padre me llevó a ver el fútbol que madre mía... Claro que yo estuve con la hija del presidente", afirma. Se desvinculó de los partidos cuando empezó a darle fuerte al ciclismo.

La finalidad del programa

Esta visita forma parte del proyecto Talleres de Reminiscencia a través del fútbol, que la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y la Fundación LALIGA desarrollan en colaboración desde hace más de un año. El programa se basa en estimular y recuperar en personas mayores recuerdos asociados a diferentes etapas de la vida a través del fútbol. Los participantes pueden tener deterioro cognitivo o no, daño cerebral o problemas de salud mental.

De esta forma, los organizadores utilizan "el fútbol como excusa para hablar de la vida" y para hacer memoria. Da igual que no sean grandes hinchas de ningún equipo, o que lleven años sin ver o escuchar un partido para evitar sobresaltos innecesarios para el corazón. Porque, en muchos casos, este deporte les ha atravesado a ellos o a personas cercanas. Recuerdan jugadores y trofesos; qué hacían cuando España ganó el Mundial, o cuando

Roberto Solozábal, presidente Asociación Leyendas Atleti y vicepresidente de la FEAFV, conversa con uno de los asistentes al taller de reminiscencia. / XAVIER AMADO

Algunos de los que están detrás del proyecto hablan de que Carmen Riosalido, la única mujer que participa en la visita, es la alumna aventajada. La que lo responde todo. Ella lo niega. "Mi marido tuvo una miocarditis y le dio una trombosis. Como no podíamos salir de casa nos tocaba ver la televisión. Fue él el que me enseñó", explica. Su marido era del Real Madrid, pero no tanto como su hija mayor, con síndrome de Down. "Ella sí que es forofa, forofa", afirma. Hasta el punto de que, cuando su otra hija, la pequeña, la invitó al palco de su empresa, el primero que ella vio en un campo, la otra se enfadó. "Pero me gustó, me gustó", relata.

Reacciones

Que se haga con exjugadores es lo que marca la diferencia. Uno de ellos es Marcelino Pérez, el exjugador del Atleti que marcó el gol número 2.500 del equipo. El frío que hace esta mañana le recuerda a aquel partido que jugó en Moscú hace bastantes años. "Solo teníamos la camiseta, pantalon y medias. Nos calentábamos solo con algodón y alcohol. No recuerdo ya ni el año. Venía el balón, lo íbamos a controlar y se iba. Los rusos nos dijeron que paráramos. Nueve [goles] nos metieron", recuerda. Once temporadas estuvo en primera división, entre 1974 y 1985.

"Esto en verdad nos ayuda a todos", matiza Roberto Solozábal, presidente Asociación Leyendas Atleti y vicepresidente de la FEAFV. "Nosotros nos damos cuenta de qué va la vida de verdad y ellos, que son personas que están en residencias y viven con cierta soledad, tienen unos talleres durante 12 semanas que les ayudan a conocerse mejor y a hacer un poco de labor de equipo".

Salozábal explica que, la primera vez que pisan los talleres, no saben muy bien a lo que vienen. "Hay una diferencia gigante entre el primer día, que son tímidos y parcos en palabras, y al final, como esta sesión, que es una de las últimas. Se nota una confianza y un estado anímico que ha mejorado mucho", añade. "Cuando no has estado nunca en un estadio de fútbol, como pasa en muchos casos, impresiona. Siempre es bonito ver sus reacciones", concluye.