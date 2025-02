De la alta cocina al barro en los pueblos de la DANA: "Lo que hacemos es darles un abrazo y un plato de comida caliente"

World Central Kitchen, liderada por el chef José Andrés, ha estado cerca de 80 días en los pueblos afectados por la DANA en Valencia y Albacete. Durante ese tiempo la ONG ha repartido cerca de ocho millones de comidas entre vecinos y voluntarios. “No hemos parado”, reconoce Pepa Muñoz, chef y propietaria de El Qüenco de Pepa, un referente de la gastronomía en Madrid, que ha estado presente desde el inicio de la catástrofe.

A los municipios afectados también se han desplazado durante estos meses otras estrellas de la cocina como los albaceteños Javier Sanz y Juan Sahuquillo, chefs al frente de tres restaurantes -Cañitas Maite, Oba y La Taberñita- en su pueblo natal, Casas-Ibáñez (Albacete); otro en Madrid -Cebo, que cuenta con una estrella Michelín- y otro en Ibiza -Can Domo-. Javi Sanz asegura que ha sido “una locura porque esto te viene como te viene y no tienes nada organizado ni tiempo para pensar, simplemente tienes que hacerlo, ser rápidos y movilizar a toda tu gente”. “Muchas veces no todo pasa por un plan o por una organización, muchas veces pasa por una actitud o unas ganas que pueden mover el mundo”, apostilla.

En la recién celebrada 23ª edición de Madrid Fusión los tres cocineros han querido poner en valor la gastronomía como elemento motor de ayuda y cohesión social en situaciones de emergencia como la ocurrida el pasado 29 de octubre que dejó un total de 227 muertos. “Queremos traspasar el compromiso fuera de nuestros restaurantes y cocinas y llevarlo a donde hay necesidad”, asegura la también presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE).

Mucho más que comida

Y es que la gastronomía, además de alimentar a los vecinos, voluntarios y personal de emergencia, ha demostrado ser una herramienta fundamental para llevar a cabo una labor de humanización de la catástrofe. “Es muy importante comer, limpiar pero también es crucial el contacto humano, darles un abrazo, tocarles el brazo; que te sientan”, detalla la chef Pepa Muñoz. Su labor, en esos momentos de desesperación, explica, es “darles un abrazo con un plato de comida caliente. Ellos tienen que pensar en que hay gente que se está acordando de ellos, que no están solos, que nunca los vamos a dejar solos; eso es fundamental”.

World Central Kitchen reparte paellas entre vecinos y voluntarios afectados por la DANA. / World Central Kitchen

A este respecto, explica que “hay gente que no conoces y te dan un abrazo porque lo necesitan, como si les conocieras de toda la vida. Hay que estar muy cerca de ellos y la cercanía se consigue con cariño”. En definitiva, darles un poco de aliento, en momentos en los que lo han perdido todo, porque, recuerda, en esta catástrofe “ha muerto mucha gente”.

Juan Sahuquillo reconoce que aprendió mucho de la “empatía” de Pepa Muñoz. Para ellos era la primera vez que prestaban ayuda en una situación así. “No he visto a nadie repartir tanto amor en tan poco tiempo. Cada vez que bajaba de la furgoneta lo principal era abrazar, ayudar, dar cariño, positividad”, enfatiza.

Cocina de emergencia con menús saludables

Pepa Muñoz explica que el primer convoy de emergencia salió de Madrid la noche del 29 al 30 de octubre transportaba principalmente bocadillos -“porque es lo más rápido”-, agua, zumos y frutas. “Podemos encontrar personas vulnerables, mayores… nos ponemos en el plano más difícil para luego ir avanzando con lo más fácil”, agrega.

En los primeros momentos “la agilidad y la rapidez” se convertían en elementos fundamentales para dar respuesta a las necesidades más acuciantes y la primera misión era alimentar a las personas. Sin embargo, con el paso de los días, iban surgiendo otras prioridades, como proporcionar una cocina más sostenida en el tiempo, con una mayor variedad de productos y nutrientes.

El chef Javier Sanz trabajando en uno de sus restaurantes. / Cañitas Maite

Desde el grupo Cañitas Javier Sanz cuenta que empezaron “con bocadillos para salir del paso los primeros días, pero luego organizamos con nuestro equipo las comidas de toda la semana e intentamos superarnos cada día un poquito más con un guiso, un cocido o un pescado”. Tanto es así que hasta acabaron haciendo la croqueta con la que ganaron el premio a la mejor del mundo en Madrid Fusión y que les llevó al estrellato en 2021. “Haces lo mismo que en tu restaurante porque de alguna manera quieres que puedan disfrutar”, apunta.

Pese a su actitud y sus ganas por ayudar, tuvieron que superar muchas complicaciones para sacar desde su restaurante “todos los días 1.500 kilos de comida, producirlos, enfriarlos, envasarlos, empaquetarlos, subirlos a un furgón, llegar, sacarlos, regenerarlos, empaquetarlos y repartirlos todos los días durante veinte días”, resalta Juan Sahuquillo.

Tres meses después, la ONG continúa prestando ayuda en algunas de las zonas más afectadas. Sin embargo, las tareas ahora se centran en coordinar y ayudar para que la población local pueda ir abriendo establecimientos de comida tan básicos como panaderías, fruterías, pescaderías, etc. Pese a que muchas localidades continúan a día de hoy “sin luz, ni agua, ni gas”, los vecinos “ya no tienen necesidad de comer” como ocurrió durante los primeros días, explica la chef madrileña. Muñoz asegura que el foco a día de hoy está puesto “en mover el tejido empresarial y económico” de la región.

Pepa Muñoz, chef y propietaria de 'El Qüenco de Pepa', ayudando como voluntaria durante la catástrofe. / World Central Kitchen

La gastronomía ha sido el hilo conductor mediante el cual han llegado estos tres chefs y muchos otros a acercarse a las personas afectadas por la DANA, sin embargo, Sanz y Sahuquillo le quitan mérito: “Es tan importante como todo lo demás, ni más ni menos, Es tan importante como que el bombero que saca agua tiene que poder comer por la mañana, las personas que han perdido a su familia o sus casas tienen que poder llevarse algo a la boca; es una parte más del motor”.

Lecciones que quedan en el corazón

El contexto de devastación y caos que vivieron ha “marcado muchísimo” a la dupla albaceteña que reconoce que se lleva muchas enseñanzas extraídas, a modo de conversaciones, con personas que han sufrido y siguen sufriendo de primera mano esta catástrofe. “Te abre un poco la mente, intentas ser más humano. Nos ha ayudado a aprender, a ser más empáticos”, relatan. Añaden que “dentro de lo malo, hay una parte positiva y es que se ha demostrado que en España y en Valencia somos capaces de hacer comunidad y eso es muy bonito”.

Los chefs elaboraron diferentes platos tradicionales de la cultura gastronómica de la región. / World Central Kitchen

Pero además de lecciones, Javier Sanz y Juan Sahuquillo han recibido (sin buscarla) su recompensa unos meses después. Los jóvenes albaceteños cuentan con cariño como a lo largo de estas últimas semanas, algunas de las personas a las que atendieron en las zonas más afectadas se han desplazado hasta su restaurante para agradecerles su labor. “Es maravilloso, vivir esto no tiene palabras, es el premio real, que la gente a la que en su día ayudamos venga solo por hablar con nosotros”, concluyen.

Por su parte, la chef Pepa Muñoz admite que tras hacer “mil o tres mil paellas” para asistir a vecinos y voluntarios se ha convertido en “una friki de las paellas y del arroz”, un plato que “los valencianos llevan en su ADN”.

La cocinera madrileña confiesa que se ha llevado “el arroz como lección de cultura gastronómica” a su restaurante, porque ahora para ella este alimento “significa muchas cosas: familia, amigos, hogar… va mucho más allá”.