Última hora sobre MUFACE: Asisa y Adeslas valoran "positivamente" la nueva propuesta del Gobierno para que sigan en Muface

Asisa no aclara su participación en Muface hasta que vea "en qué se materializan los cambios" propuestos por el Gobierno

Asisa, la única compañía de las tres que formaban parte del concierto de Muface que todavía no había desvelado si acudiría o no a la segunda licitación del concierto sanitario -que, desde el sábado, vuelve a no tener plazo-, se mantiene expectante ante el giro de los acontecimientos. Prefiere mostrarse prudente. "Nada que decir hasta que no veamos en qué se materializan los cambios", señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde la compañía propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital íntegramente español y ámbito nacional.