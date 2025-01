La psicóloga Andrea Vicente, sobre los celos: "No eres el salvador de nadie..."

Andrea Vicente es psicóloga especialista en relaciones afectivas, autoestima y gestión emocional. Dirige el Centro de Psicología Andrea Vicente y, además, difunde contenido relacionado con su especialidad en redes sociales, donde cuenta con más de dos millones de seguidores. Asimismo, es autora del libro Quien bien te quiere te hará feliz, donde analiza las claves más importantes para lograr una relación feliz y duradera. En él señala que la gestión de las emociones, la autoestima o la resolución de conflictos son aspectos fundamentales en el día a día de una pareja.

En su último post de Instagram, Vicente ha tratado uno de los temas que más preocupan en una relación de pareja: la aparición y gestión de los celos. En este caso, la psicóloga ha puesto el foco no en la persona que los siente, sino en quien padece las inseguridades de su pareja. Vicente se ha referido a aquellas personas que, sin descanso, sufren comportamientos tóxicos por parte de su compañero o compañera a raíz de estas inquietudes.

¿Hasta cuando cargar con los miedos de otra persona?

"No le mandes fotos. No llames cada dos horas. Ni se te ocurra enviarle un vídeo para demostrarle que no estás haciendo nada malo". Así de rotunda se muestra Vicente en el comienzo del último vídeo que ha publicado en redes sociales. Según la experta en relaciones de pareja, todos estos hábitos tan frecuentes cuando aparecen los celos no ayudan en nada a solventar la situación y tranquilizar a tu cónyuge.

"¡No sirve de nada! Esto lo haces constantemente, pero cuando llegue el día que tú no envías una foto o no contestas porque se te ha apagado el móvil serás un mentiroso", explica Vicente. Someternos a este examen periódico no ayuda a nuestra pareja a solucionar su problema e inseguridad. Sólo la calma por un breve periodo de tiempo, mientras nosotros nos consumimos lentamente. "No importa cuánto intentes demostrar, no estás haciendo nada malo. Y nunca será suficiente", subraya la experta.

Los celos: ¿Una prueba de amor?

En el vídeo, Vicente señala que responder a estas peticiones tan controladoras surge del mismo amor. De no querer que la otra persona sufra y de tratar de evitar conflictos. Pero la psicóloga nos invita a reflexionar sobre el sentido que tiene perpetuar una relación en la que nos sentimos cuestionados constantemente. "Tú no eres el salvador de nadie. No puedes cargar con el peso de las inseguridades de tu pareja, porque eso nunca va a resolver el problema. Los celos sólo se solucionan con confianza, comunicación y con ayuda profesional", destaca Vicente.

Si responder a estos celos con explicaciones es considerado por muchos un sinónimo de amor, sentir estas inseguridades también sigue pareciendo a muchos una prueba de afecto. Según una encuesta de 2022 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, el 25% de los hombres de entre 15 y 29 años creen que los celos son una demostración de amor. En las mujeres esta idea está menos arraigada: sólo el 13,8% de las jóvenes consideran estas inquietudes una muestra de cariño.