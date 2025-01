Coca-Cola retira en Europa lotes de estos productos por exceso de clorato: consulta las marcas afectadas

La embotelladora Coca-Cola anunció este lunes la retirada de numerosos lotes de bebidas en Europa tras detectar en ellas unos niveles desbordados de clorato. Consumidores de Bélgica, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia y Luxemburgo han transmitido su preocupación ante la noticia, ya que los productos llevan circulando por estos países desde el pasado mes de noviembre.

La compañía reitera que los productos, que llevan un código de producción que va desde el 328 GE hasta el 338 GE, no se han distribuido en España. El departamento belga de la empresa asegura que pese a no poder comunicar cifras exactas, estamos hablando de "una cantidad considerable" de bebidas. Piden no consumir los productos y devolverlos a las tiendas, prometiendo a los consumidores reembolsar el importe íntegro de su compra.

El exceso de clorato procedería de desinfectantes

Este clorato suele proceder de productos de desinfección utilizados para tratar las aguas y en la transformación y desinfección de alimentos. Una exposición prolongada a este compuesto puede suponer un grave riesgo para la salud, especialmente en menores que sufren pérdida de yodo. No obstante, su consumo ha de ser habitual para que devenga en un inconveniente para una persona sana.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tras evaluar los riesgos asociados a los productos, ha concluido que el peligro para quien los haya ingerido es mínimo. No obstante, su consumo podría provocar irritación en la boca, el estómago o el esófago, además de derivar en problemas respiratorios, ya que el clorato afecta a las células encargadas de transportar el oxígeno a través de nuestro sistema sanguíneo.

Desde 2019 un borrador de modificación del reglamento sostiene aumentar los límites de clorato en los alimentos hasta los 0,02 y o,35 mg/kg, dependiendo del producto en cuestión. Hasta su aprobación, la industria opera en un contexto de incertidumbre regulatoria. Las bebidas afectadas por la retirada de productos en estos países europeos han sido Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss y Tropico.