Esta es la clave de la felicidad según Arthur Brooks, experto de Harvard : "Hay que tener amigos inútiles"

Arthur Brooks es profesor de Práctica Pública y Liderazgo en la Escuela Harvard Kennedy. Asimismo, también imparte clases de Práctica de Gestión en esa misma institución educativa. También colabora como columnista en el medio The Atlantic. No obstante, ha alcanzado la fama por impartir cursos sobre la felicidad. De hecho, sus charlas y su papel divulgador en redes sociales -- donde acumula más de 250.000 seguidores -- le han valido el sobrenombre de 'el gurú de la felicidad de Harvard'.

La gran obsesión de la humanidad, desde sus albores, ha sido la búsqueda de la felicidad. Hace más de 2.000 años filósofos de la Antigua Grecia como Aristóteles o Diógenes de Sínope ya se preocupaban por esta cuestión. Es el fin último de todo ser humano, pero el camino para lograrla ha generado numerosos debates a lo largo de la historia. Una vida sencilla alejada del mundanal ruido, el éxito laboral, el dinero, ayudar a los demás... Los medios propuestos y defendidos para alcanzarla son innumerables.

La última clave propuesta para lograr ser felices ha llegado de mano de Brooks, que pide que prestemos especial atención a este aspecto de nuestra vida para conseguir ser dichosos.

Para alcanzar la felicidad "hay que tener amigos inútiles"

Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que tener amigos es fundamental. Son nuestro sostén en los peores momentos, cuando nadie más se toma la molestia de acercarse para levantarnos. Sin embargo, dentro de nuestro círculo de amistades suele haber un tipo de amigos que, para Brooks, es fundamental en nuestra búsqueda de la felicidad. "Hay que tener amigos de verdad, y un amigo de verdad es un amigo inútil", ha explicado el profesor de Harvard en una de sus conferencias.

"Los amigos útiles te sirven para muchas cosas. Pero la cosa más bonita que puedes decir a un amigo es que es totalmente inútil, en el sentido de que no puede darte nada. No hay utilidad, no lo puedes utilizar para algo", ha sostenido Brooks. Este tipo de relaciones serían las más relevantes para nuestro bienestar, ya que no están movidas por el interés y se mantienen puras con el paso del tiempo.

Por otro lado, el profesor critica lo "separados" que nos encontramos por culpa de la tecnología. Brooks anima a dejar los dispositivos móviles de lado y a trabajar esas relaciones "inútiles" que, paradójicamente, son el mejor medio para, como diría Aristóteles, tener la certeza a nuestra muerte de que hemos llevado una vida feliz.