Elisa Blázquez, nutricionista, desmiente los mitos más populares de los frutos secos: "No todas las calorías cuentan igual"

Brindan energía, aportan saciedad y protegen el corazón, o eso es lo que pensamos de los frutos secos. Son estrellas indiscutibles del mundo de la alimentación saludable, aunque su consumo también genera discrepancias.

Los fans los incorporan en su dieta diaria y, los desconfiados, prefieren evitarlos debido a su alto nivel calórico. Por suerte, más allá de estas posturas, emergen nutricionistas que explican verdaderamente los beneficios y desventajas de estos frutos, tan importantes como cualquier otro nutriente en nuestra alimentación.

Elisa Blázquez, nutricionista integrativa, ha sido una de las que ha puesto sobre la mesa los mitos que creemos de los frutos secos, desmintiéndolos y contando la ciencia detrás de cada uno. Así, lo primero que ha querido establecer es que estos no engordan si los incluimos en una alimentación equilibrada, convirtiéndose incluso en los aliados que necesitamos para perder peso y mejorar la nutrición.

¿Qué beneficios tienen los frutos secos?

Los frutos secos están llenos de grasas insaturadas, esenciales para cerebro, corazón y hormonas. Estas grasas, a diferencia de lo que creemos, no son las culpables del aumento de peso, el problema suele ser el exceso calórico general a raíz de su ingesta. Como todo, el secreto está en la cantidad idónea de este nutriente, que en este caso no ha de ser más de 30 gramos.

De hecho, y gracias a su propiedad saciante, no necesitaremos tomar grandes cantidades de frutos secos para notar su resultado. Con su combinación de grasas, proteínas y fibra, los frutos secos ayudarán a que nos sintamos llenos y evitemos antojos entre comidas. Estudios científicos incluso demuestran que nuestro cuerpo no absorbe todas las calorías de estos: "Parte de su grasa se queda en las fibras que no digerimos, así que no todas las calorías cuentan igual", establece Blázquez.

En definitiva, los frutos secos son un cóctel indispensable de vitaminas, minerales y antioxidantes para combatir la inflamación, favorecer la salud cardiovascular y mejorar la piel. Incluye almendras, pistachos, nueces o avellanas en tu desayuno para notar desde primera hora de la mañana sus beneficios.

Recuerda que los frutos secos son altos en calorías porque tienen una densidad alta en nutrientes y su consumo excesivo sí que influirá en el valor calórico total, pero no por ello debemos temerlos. Todo se basa, a fin de cuentas, en el equilibrio, pues solo así obtendremos los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo y repeleremos las grasas que no son saludables.