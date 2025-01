¿Qué son las parejas LAT? Así es el nuevo modelo de relación que está de moda y aumenta cada vez más en España

No es un secreto, las relaciones de pareja no son lo que eran antes. Estas han evolucionado hasta convertirse en algo muy alejado de lo que se consideraba correcto en años anteriores, fruto del avance del tiempo y la mentalidad de la sociedad.

Ahora, el amor se concibe de otra forma y no es necesario seguir ciertas pautas para demostrar nuestros sentimientos más profundos. Si bien antes el matrimonio, la independencia y los lazos familiares eran cruciales para dar por seria una relación, ahora todo ha cambiado.

Claro que todo depende de nuestros gustos y cuán receptivos estemos a cambiar o mantener valores del pasado en nuestras relaciones. Sin embargo, si hablamos de la sociedad española, lo cierto es que se trata de una de las más actualizadas en cuanto al amor se trata. Así, entendemos que las relaciones evolucionan, las necesidades cambian y que, realmente, no debemos estar atados a nuestra pareja para demostrar que la queremos.

¿Qué son las parejas LAT?

Una nueva forma de relación se extiende por Europa y EE. UU. y cada vez hay emergen más y más parejas LAT, un nuevo concepto de familia que está de moda y que da rienda suelta a la libertad e independencia dentro de una relación. LAT son tan solo las siglas de Living Apart Together, es decir, parejas que mantienen una relación sentimental sin necesidad de vivir juntas.

Esto, por mucho que sea común en España, no lo es en el resto de países. La mayoría de parejas que mantiene una relación seria vive en casa de la otra o, en su defecto, buscan un apartamento para independizarse juntos. En cambio, las parejas LAT consideran que la convivencia da paso a la rutina, y esta desgasta la relación frenéticamente, dando lugar a discusiones y malentendidos que pueden evitarse cuando uno vive en su propio hogar.

Ahora, bien es cierto que las parejas LAT surgen, en su mayoría, esporádicamente, cuando ambas personas llevan tiempo viviendo solas antes de estar en una relación y se han habituado a una independencia que no están dispuestas a abandonar. Actualmente, hay cada vez más hombres y mujeres que consideran que la rutina está pasada de moda y, por ello, no tienen miedo de adentrarse en profundidad en una relación LAT y no cambiar ningún aspecto de su vida.