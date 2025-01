Última hora sobre MUFACE: la ministra Mónica García dice que Muface "acabará como las aseguradoras quieran que acabe"

Muface tras la salida de DKV y Adeslas: ¿qué sucederá ahora con la atención sanitaria de los funcionarios?

Muface y su futuro se tambalean cada vez más. Apenas faltan unos días para que finalice el plazo dado por el Gobierno a las aseguradoras -el 15 de enero- para responder a su nueva oferta y la situación no hace más que empeorar. De las tres que acudían al concierto, dos (primero Adeslas y este jueves, DKV) ya han dicho que no les interesa. Queda por saber qué hará ASISA que, consultada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, no despeja la incógnita. "A día de hoy es estamos estudiando los pliegos", responden.