'Hijos con altas capacidades': ¿Cómo reconocer a un niño con doble excepcionalidad?

El colegio, el entorno y el entendimiento son tres de las preocupaciones más comunes en los padres con hijos de altas capacidades intelectuales (AACC). De hecho, "su crianza no es un camino sencillo", confiesan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la abogada y creadora del blog y libro 'Hijos con altas capacidades', Beatriz Belinchón, junto a los hermanos Mario y Maider Belda, todos ellos, autores de esta guía de la Fundación Jasón que nace para dar respuesta a lo que supone la alta capacidad intelectual y cómo conectar emocionalmente con los hijos. Tres voces expertas que ofrecen una visión humanista sobre el proceso de enseñanza y acompañamiento de los pequeños en sus diferentes etapas de crecimiento.

P. ¿Cuál es el perfil?

B. B. Las personas con alta capacidad intelectual son aquellas que muestran una destacada aptitud natural, sin entrenamiento, que en función del desarrollo sistemático (a través del esfuerzo, la determinación, la voluntad, la persistencia) y epigenético (mediante un entorno propicio y estimulante) puede favorecer el desarrollo de talentos, competencias o logros con una mayor facilidad que sus pares biológicos, expuestos al mismo tiempo de aprendizaje y ante las mismas oportunidades, en al menos un 10%.

P. ¿Qué características presentan?

B.B. Suelen tener mucha disincronía, es decir, un desajuste entre su desarrollo cognitivo y su desarrollo físico y las estrategias de gestión. Su cuerpo tiene los años que tiene, eso va al ritmo que todos, pero su cabeza tiene un ritmo más rápido, entonces comprenden cosas que todavía igual no pueden ejecutar. Por ejemplo, ellos pueden ver un paisaje con tal detalle que lo que su manita puede dibujar les parece que no sirve porque todavía no tienen el entrenamiento suficiente como para poderlo ejecutar tan perfecto. Y emocionalmente también son capaces de comprender, temas como la muerte, las injusticias o los peligros desde edades muy tempranas. Un niño de 3 años que comprende que tal vez a sus padres les pueda pasar algo y no vuelvan a casa, le hace verse en una situación en la que no saben cómo gestionar eso.

P. ¿Y en qué se desencadena?

Maider B. El niño al comprender perfectamente que hay personas que tienen accidentes y que no vuelven supone un tipo de desajuste muy común. Entonces nosotros, como personas con altas capacidades, hemos sentido cuando éramos pequeños una frustración muy fuerte, e incluso miedos muy intensos por ese desajuste entre un desarrollo y el otro.

P. ¿Cuáles son las conductas a las que hay que prestar atención?

Maider B. Identificar todo lo que es curiosidad, necesidad de conocer, como si estuvieran más despiertos, más abiertos a la información que entra, junto con esto viene también una mayor sensibilidad, porque son más receptivos de todos los inputs del entorno a nivel visual, auditivo o táctil. Tienen una mayor sensibilidad, y ligado a esto viene una mayor intensidad en lo que sienten, no solo a nivel emocional, sino también en cuanto a cómo les molesta la ropa, o un olor, o lo que sea, son más intensos en su forma de relacionarse con el entorno.

Mario B. Sí, tienen más información, la procesan más deprisa y están más tiempo expuesto a ella, encima le dan más vueltas y lo relacionan con más cosas, y eso les hace ser mucho más intensos ante la misma realidad. Además, tienden a ser más autónomos, no es decir que lo hagan todos solos y bien, quiere decir que tienen más iniciativa, observan la información que hay en el entorno, ven cómo lo hacemos los demás y de alguna manera ellos lo intentan, eso quiere decir que muchas veces vamos a ver niños que la lían también. Suelen ser niños con unos valores muy profundos, eso no quiere decir que siempre tengan los valores acertados, pero si tienen un compromiso muy grande con lo que ellos creen que es justo, con lo que creen que es injusto y suelen entender a ser muy coherentes y a pedir la coherencia en el entorno.

P. ¿Cómo de importante es identificar esas necesidades educativas, sociales o emocionales?

B. B. Fijarse en las necesidades. Como madre con hijos con altas capacidades si me pongo en la piel de la familia, recomiendo preguntarse: ¿Qué es lo que debería yo observar en mi hijo para que me haga plantearme que pueda ser altas capacidades? ¿Dónde hago una prueba de altas capacidades? ¿Por dónde empiezo, cuáles son los primeros pasos? Y una vez que ya llego a la evaluación, no es la meta. Es una etapa más del camino, eso no acaba ahí. Entonces, por eso es importante cuando tenemos un diagnóstico es explicarle quién es para que sepan por qué es diferente en algunos aspectos a otras personas y que esto, al final, si lo sabe utilizar y sabe sacarle partido, puede convertirse mucho más en una ventaja que en una dificultad a la hora tanto de estudiar como en todas estas cosas en su vida.

'Hijos con altas capacidades': ¿Cómo reconocer a un niño con doble excepcionalidad? / Pexels

P. Una vez que se tiene identificado. ¿Cómo podemos secundarles? ¿Qué necesitan?

B. B. A nivel educativo, adaptar la respuesta educativa a sus necesidades que se han visto en la evaluación. Y a nivel familiar, también tenemos unos desafíos a la hora de entender qué pasa por su cabecita, cómo es su manera de procesar la información y de gestionar las emociones. Ahí empiezas a necesitar otro tipo de respuestas, que también son las que ofrecemos un poco en el libro, para seguir acompañando a tu hijo, porque además luego las necesidades van fluctuando, no es lo mismo un niño de 7 años a un adolescente, a otro que está empezando la etapa adulta. Las necesidades van cambiando, pero tu hijo está ahí y sigue teniendo las mismas o las pocas herramientas ante unas circunstancias nuevas.

Mario B. Necesitan esa honestidad, acompañamiento y validación. Ver qué necesitaría para estar más tranquilo. No vale decirle a una niña de cuatro años que no se preocupe y ya, eso no les vale. Se trata de escuchar, porque no son pequeños que no tienen ni idea, saben lo que están diciendo, y solamente si les escuchamos y les validamos, podemos ofrecerles una forma de sentirse mejor, o de educarlos felices, de que puedan encontrar su felicidad.

P. En el libro mencionan: "Los intereses le duran dos días, si le duran". ¿Qué se entiende por multipotencialidad?

Mario B. La alta capacidad te da el potencial de hacer cosas, pero si el entorno no acompaña y la motivación tampoco, pues igual se queda en eso, potencial. Y desde luego la alta capacidad no tiene que ver con el alto recibimiento escolar, por ejemplo, de los colaborantes. Y eso es algo que en la sociedad todavía cala mucho. Yo lo veo porque hay estudiantes de alta capacidad que suspenden el trabajo. Al final, lo que te da la alta capacidad es tener una mayor intensidad para todo.

P. ¿Qué herramientas pueden ayudar para que no sientan las diferencias con sus compañeros?

Mario B. Una de las dificultades distintas con sus coetáneos, es que igual no comparten intereses ni habilidades. Y, si se es más extrovertido o social, pues igual lo consigue camuflar y es capaz de desenvolverse con éxito socialmente. Pero si el carácter es menos extrovertido, como era mi caso, pues te encuentras con que no conectas con tu entorno y no compartes intereses, te empiezas a sentir raro y a ver que algo no funciona en ti. Esto no ocurre siempre, pero puede afectar la autoestima. Para nosotros, la estrategia está en darle herramientas para poder tener una relación fluida y agradable con sus compañeros de clase. Igual puedes tener unas conversaciones sobre física cuántica con un adulto que es tu tío, que te entiende y te puede dar respuesta a tu necesidad de saber. Y luego, en el recreo, puedes jugar a batallas con chavales que tienen un peso corporal y una envergadura parecida a la tuya y que es ideal para desahogar y soltar energía. A veces ocurre que muchos niños autocapacitados, sus mejores amigos, pues son niños mayores e incluso adultos.

P. ¿Qué quiere decir el concepto de la doble excepcionalidad?

B.B. A veces, las altas capacidades conviven con una dificultad. Por ejemplo, una dificultad específica en el aprendizaje. Puede haber una dificultad también en la integración sensorial o un trastorno por deficiencia de atención en creatividad o con autismo. Entonces, dentro de lo que es una mente neurodivergente, podemos encontrar la posibilidad de que se encuentre una alta capacidad con una dificultad.

P. ¿Y una puede opacar a la otra?

Maider B. A veces al convivir ambas, la dificultad hace menos visible a la alta capacidad. A veces, la alta capacidad lo que hace es esconder o nublar la dificultad. Entonces, la dificultad pasa desapercibida y a veces entre ambas están niveladas y hace que al final sea, a efectos educativos, un niño que no precise unas medidas específicas, sino que pase como un alumno sin ninguna necesidad de apoyo educativo.

B.B. A efectos prácticos parece como poco coherente que una persona pueda tener altas capacidades pero luego tenga dificultades en el aprendizaje. Puede parecer chocante y la realidad es que es frecuente. Entonces, ahí hay que trabajar tanto la alta capacidad como la dificultad.

Maider B. Imaginémonos que tiene dislexia y alta capacidad y esto le puede generar una gran frustración porque su mente va a una velocidad diferente que la del resto, pero luego cuando va a expresarlo en un examen escrito, por ejemplo, el resultado no se ve entonces eso le genera frustración. Y, por otro lado, tampoco se atiende a esa necesidad específica de la dislexia al rendir lo suficiente y seguirá viviendo con ella sin saberlo, nadie lo detecta. Hay una falta de orientadores, los hay, no son suficientes. Hay tantas excepcionalidades que al final los colegios hacen lo que pueden y nosotros siempre decimos a las familias que tengan paciencia con los colegios porque hacen lo que pueden pero está claro que no es suficiente. Además, digamos que hay mucha más atención a la parte izquierda de la Campana de Gauss que a la parte derecha porque sí que hay uno de los mitos que trabajamos en el libro. Como son más listos que el resto, pues tampoco van a necesitar ayuda. Igual necesitan tanta ayuda o más que una persona para que tenga una necesidad por la parte izquierda de la campana de Gauss porque la desmotivación le puede llevar a unos problemas emocionales muy serios en su infancia.