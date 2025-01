Ángel Expósito: "Me gusta más la calle que la redacción, yo no tengo despacho"

A Ángel Expósito (Madrid, 1964) le gusta más escuchar que hablar, y si puede acudir él mismo dónde están pasando las cosas mejor que mejor. Comenzó siendo reportero en Europa Press y, pese a que ha llegado a ocupar el cargo de director de periódico (Abc), de alguna manera lo sigue siendo. Dirige y presenta desde 2018 La Linterna (Cope), uno de los programas más escuchados de la radio española, pero si hay jaleo a la otra punta del mundo ahí que se marcha él con su equipo de "boinas verdes". De Sicilia para contar el drama de la inmigración a las calles de un Kiev en guerra. De hacer directos en el Barranco del Poyo de Valencia al Puente de Simón Bolívar en Venezuela.

"La clave de las noticias y reportajes son los testimonios, y eso solo lo puedes hacer de verdad si vas a los sitios", asegura el periodista, que ha conseguido algo histórico en La Linterna, batir en dos oleadas del EGM a Hora 25 (Cadena Ser). No le da mayor importancia: "Plas, un aplauso, y a seguir". Expósito nos atiende en el inicio de una serie de entrevistas de PRENSA IBÉRICA a los principales comunicadores del país poco antes de que arranque el programa en uno de los estudios de la cadena, mientras graban la conexión con el corresponsal en Oriente Medio desde una convulsa Siria. "Es que luego no sabemos si tendrá internet", se disculpa por un imprevisto tan habitual, por otra parte, en la radio.

Da la sensación de que tiene alma de reportero, ¿le sigue gustando más la calle que la redacción?

No te quepa ninguna duda, yo no tengo despacho. Hay un despacho reconvertido en salita. Yo de mayor quería ser esto, ser reportero, lo fui durante mucho tiempo, dentro de la agencia, de Europa Press; pasé por diferentes cargos y secciones, luego me ficharon desde allí como director de Abc, que es la época de mi vida donde menos periodismo he hecho. Cuando más alto estás te dedicas a otras muchas cosas. Luego, derivé a lo audiovisual en Vocento, a la radio, y ahora tengo la suerte de hacer lo que me gusta, que es salir y hacer la radio en la calle. La noticia está en el puente de Simón Bolívar de Venezuela, pues tengo a un equipo de boinas vedes fantástico y nos vamos a Venezuela. La noticia está en Oriente Medio, pues nos vamos a Oriente Medio. Que la noticia son las pateras, pues nos vamos a El Hierro y Senegal. Donde nos pille.

"La primera entrevista de mi vida se la hice a Gloria Fuertes estando en el instituto"

Si le viera ahora Don Isidro, aquel profesor con el que hizo sus primeros pinitos de periodista, convertido en un todoterreno, alucinaría.

Es que nos hemos visto después, está ya muy jubilado. Era mi profesor de Lengua y Literatura, un tío del PCE por entonces, hace muchos años. Fue el que me enseñó a leer. A leer de verdad. Y recuerdo como leíamos ‘La Familia de Pascual Duarte’, como leíamos ‘Las Ratas’. Como leíamos a Ramón J. Sender. De hecho la primera entrevista de mi vida la hice con él en un periódico que hacíamos en el instituto a Gloria Fuertes, aquella poetisa. Aquellos años era como si entrevistaras a Miguel Delibes, o como si ahora entrevistas a Julia Navarro, algo parecido.

¿Cómo ve la profesión ahora mismo? Esperaba que se degradara tanto con las redes sociales, con esa querencia que parece que ya no importe ir a los sitios, hablar con la gente.

Yo no sé si ha degradado realmente, también tenemos que hacer cierta autocrítica. Se ha degradado o no. Yo pienso que en mi trabajo no se ha degradado, pero a lo mejor en el conjunto social sí. Estamos, en el punto de vista del oficio, en una tormenta perfecta. Ha cambiado la forma de hacer información. En el último viaje que estuve, en una fragata en el Báltico, una fragata española frente a Rusia, tenía que hacer un videoblog, tenía que escribir para el periódico, hacer el programa diario en directo y pensar multimedia. Eso es una transformación del oficio. A la vez se ha transformado el cliente, el receptor de la información. Te recibe por el móvil, más que por el papel, que te voy a contar, por la radio o te recibe viendo un vídeo. Pero es que yo me conecto en directo desde allí con Mediaset, Telecinco, con Cuatro, con calidad broadcast. Todo esto ha cambiado y el receptor también. Además, ha cambiado el modelo económico. Ni el papel es lo que fue, ni la televisión es lo que fue, ni el digital renta como en teoría iba a rentar, y la radio sigue igual. Cambio de modelo, cambio del oficio, y cambio del cliente. Estamos en esa vorágine. Estamos viendo la revolución el directo.

El director y presentador de La Linterna, en Cope, en un momento de la entrevista. / XAVI AMADO

Desde luego todo eso hace que lleguemos a muchas más personas

Y que también tienes que trabajar mucho más (ríe)

Me refería más a ir al origen de las historias, no es lo mismo contarlo que verlo, se lo preguntaba ahora mismo usted al corresponsal en Oriente Medio, "¿qué ves?"

Las redes sociales están muy bien, la inmediatez, el flash, etcétera, pero no son periodismo. Los periodistas usamos las redes sociales, pero la inmensa mayoría que las usa no es periodista, luego no confundamos. No hay nada que supla a un reportero. Yo puedo hablar con un catedrático que me cuente el porqué de la guerra de Siria, los equilibrios geoestratégicos de Rusia, Irán, EEUU e Israel en Oriente Medio, pero nada como un misionero marista, que he entrevistado hace unas horas, que está en Alepo, o nuestro corresponsal, o yo cuando vaya y cuente como se encuentra Damasco. Nada como un reportero, para contar, para oler, y para pillar testimonios. La clave de las noticias y reportajes son los testimonios, y eso solo lo puedes hacer de verdad allí.

"La información nacional y cómo nos miramos el ombligo es totalmente injusto con la que está cayendo en el mundo"

Habla usted siempre mucho de los misioneros que se encuentra cada vez que va a zonas de conflicto. ¿No le reconcilia con el ser humano?

Sí, pero... (deja una pausa adrede) Yo en el último año he estado en el Báltico, a bordo de una fragata, en el norte de Europa; en la Selva de Darien, entre Colombia y Panamá, con la locura de la inmigración. He estado en México DF, en ese camino de emigrantes. He estado en Senegal, en la isla de Hierro; estuve hace un año y dos meses en el terremoto de Marrakech; en julio del 23 en Kiev por segunda vez, y pude entrevistar a Zelensky; y en los últimos tiempos en las elecciones de EEUU y en Valencia dos o tres veces. ¿Te reconcilia con la especie humana los protagonistas que te encuentras allí? La respuesta es sí, pero vienes aquí y se te cae el alma a los pies. Llegas a Barajas, enciendes el teléfono, te pones a ver y los protagonistas son Puigdemont, Begoña, el fiscal general... lo último que ha dicho uno del PP, lo otro que le ha contestado uno de Esquerra, y dices, 'no hay derecho'. El primer trabajo de un periodista es seleccionar el tema, el entrevistado, y luego que salga lo mejor posible. Yo creo que la información nacional y cómo nos miramos el ombligo es totalmente injusto con la que está cayendo en el mundo.

En la anterior a la última oleada de la EGM fue la segunda vez que La Linterna superaba a Hora 25. Hubo alguien que le vaticinó a usted que se la iba a pegar. Ese que no compre lotería...

Bueno, allá él, el problema fue que fue alguien de aquí adentro (risas)

¿Y luego se lo ha recordado?

No, porque no tiene mayor importancia. Se te queda la bala dentro, no seamos necios, pero yo al EGM le doy la importancia justa. Siempre digo y lo dije en antena, y ahora que acaba de salir el siguiente, la Ser y nosotros estamos prácticamente empatados. Un trimestre gana uno, otro trimestre gana otro. Si yo le saco 30.000 oyentes son tres encuestas, si Aimar Bretos me saca 50.000 oyentes, son cinco encuestas, en toda España. ¡Cinco! Cinco personas que han respondido. No es nada, nada. Así que ahí estamos, solo con competir... yo cuando hemos sido líderes, y es una frase que mantengo, un aplauso, plas, y a seguir, pues hoy también.

"La clave está en la naturalidad, pero no en una naturalidad impostada, sino en intentar hablar como eres"

Aun así, cuando entra usted en la Linterna estaba en 700.000 oyentes y ha metido el programa en un millón. ¿Cuál cree que es la clave del éxito? ¿Que siempre va a los sitios? ¿Su cercanía? ¿La forma de comunicar, tan natural?

Yo hablo igual, o procuro, aunque es verdad que en la vida real digo más tacos. Procuro hablar igual en antena que en esta entrevista, que cuando has entrado y te he dicho que tenía que hablar con Siria. Si llego a casa y me preguntan por esto de Siria, seguramente se lo cuente igual que en la entradilla del tema del día de hoy a las nueve de la noche, que va a ser Siria. Yo creo que la clave está en la naturalidad, pero no en una naturalidad impostada, sino en intentar hablar como eres. Así el que oye la radio te oye como es él. No oye a un actor, que es lo que se hace muchas veces en la radio, sino alguien que oye, habla, entiende, y se emociona exactamente igual que tu suegro. Eso intento hacer, ser natural, ni más ni menos. Por otro lado, estar en los sitios. No tiene nada que ver lo que cuente de Oriente Medio si he estado o no he estado. No tiene nada que ver que cuente el drama de la inmigración si he estado, como he estado en Sudán, Congo, Kenia, Tanzania, Mali, Senegal, El Chad o Camerún, que si no he estado. Es imposible contarlo igual. Esa es la ventaja, no solo por los testimonios, sino por el background y la cultura. Tú sabes qué pasa en la República Democrática del Congo y te lo cuentan los de allí y eso no solo lo sacas de Wikipedia. Toda esa cultura y esa geografía la aprendes viajando.

El oyente, sin duda, es algo que premia de Expósito. Su versatilidad. Pocos periodistas, y muchos menos presentadores de radio, pueden presumir además del vasto conocimiento del fenómeno migratorio que tiene él. En África, en Sudamérica, en Centroamérica. "Y en Asia también, que ahora están llegando a El Hierro desde Afganistán a Pakistán, imagínate el recorrido que es", apuntilla el periodista del barrio madrileño de Cuatro Caminos ('Cuatroca' diría él), que tiene un equipo de entre 7 y 10 personas para realizar el programa, que siempre tiene su toque, su seña de identidad. El día interior a esta entrevista, se tiró 40 minutos entrevistando a gente en el centro social de Cáritas de la calle de la Pasa de Madrid.

¿Puede ser que la gente premie también y le guste más que no haya tanta política?

Tú ponte en el lugar del oyente. Lo que pasa es que los periodistas estamos contaminados. Habla con tu suegro, tu mujer, o tu vecina. Tú vas en tu coche por la M-30 por la mañana a las 8 de la mañana y cada vez que oyes Puigdemont te vas a Cadena 100 o los 40 Principales. Te hace el dedo ‘pin’ y te vas a otro dial. O cuando oyes Pedro Sánchez; o, si eres del otro lado, cuando oyes la palabra Ayuso o Feijóo. Hay hartazgo y una hiperinflación de información política que creo es insoportable. Si a eso le unes que la inmensa mayoría de las noticias son malas noticias, pues la gente se harta. O buscas otro enfoque, o buscas algo de humor, o buscas lo que años atrás se llamaba interés humano, o buscas otro tipo de reporterismo y te sales del carril de vez en cuando o es insoportable. Hay hartazgo de información política y una desafección con los políticos a la que contribuimos los periodistas. Periodistas y políticos nos retroalimentamos en exceso. ¿Tenemos que contar la negociación de presupuestos? Por supuesto que sí; ¿el rifirrafe de Ayuso con el fiscal general? Por supuesto que sí; ¿el último órdago de Puigdemont? Pues claro, pero en su justa medida. Si te tiras cuatro horas y pico solo con eso le echas al oyente.

El director y presentador de La Linterna (Cope), en el set de control de uno de los estudios de la radio. / XAVI AMADO

¿Cuántas horas le echa al día?

Un huevo, si te pregunto a ti, pues las mismas.

Esto es un trabajo en cadena donde el líder, permíteme la palabrita, depende absolutamente del último redactor. El equipo es clave

Y si le toca viajar más, claro, aunque cuando uno se dedica a algo que le gusta y le apasiona como es su caso…

Sí, pero también deberíamos saber desintoxicanos. Al día, mira, yo entro con Herrera a las 8.30, la primera reunión la tengo por aquí a las 10, 10.15; por la mañana a ratos voy escribiendo editoriales, guiones o parte de los editoriales. Luego a partir de las cuatro ya estamos en redacción, y más tarde las cuatro horas en directo, que son un huevo. De siete a once y media de la noche es mucho tiempo con el culo pegado a la silla. Hay que prepararlo, hay que estar concentrado y dependes del equipo. Tú puedes ser Carlos Herrera, Manolo Lama, o Iñaki Gabilondo, que si cuando das paso a un corte el técnico se equivoca, o producción se equivoca, o en redacción te escriben mal el dato, el que queda en ridículo soy yo. Ya sea por el producto, por la redactora o por el técnico. Por lo tanto, esto es un trabajo en cadena donde el líder, permíteme la palabrita, depende absolutamente del último redactor. Eso es muy importante. El equipo es clave.

¿Por eso esa confianza que usted exige también la da? Porque es conocido por pelear por su equipo pese a quien le pese.

Es que confío en ellos y dependo de ellos. El grupo de WhatsApp nos llamamos 'boinas verdes' y tiene una anécdota muy curiosa. Hicimos un programa en Bagdad, con los boinas verdes españoles en plena guerra contra el Daesh. Estuvimos tres días con ellos, y al acabar, el teniente coronel que nos coordinaba y mandaba, una mala bestia, te puedes imaginar, nos dijo 'pensábamos que venían aquí cuatro periodistas españoles a tocarnos los cojones y nos habéis impresionado porque trabajáis como nosotros. ¡Coño! ¿Qué querrá decir? Pues quería decir que en la planificación, la ejecución, e incluso nos dijo que en los gestos, en las mímicas en silencio, nos parecíamos. Desde ahí nos gustó tanto el piropo que al grupo le llamamos 'boinas verdes'.

Dice siempre Expósito que vive con una mochila preparada para salir pitando cuando toque. Y cuando cae alguna misión periodística suele viajar con tres personas o cuatro personas de su equipo. En plan expedición, un poco; si hay que dormir en el suelo, se duerme. "Hemos dormido en el suelo, en el avión, en el tren, donde te pille, y hemos dormido todo el equipo, todos juntos. Yo no voy en primera en ningún caso, faltaría mas. Y si te pasan a primera porque te conocen que nos pasen a todos, sino yo no voy", detalla.

¿El sitio más complicado dónde ha dormido?

No sé si fue complicado, pero sí curioso dormir en un hangar en una base americana en Bagdad, entre los marines americanos y los boinas verdes españoles, y tú ahí durmiendo acojonado por si caía la mundial. Fue muy curioso también dormir en la casa del obispo de Homs en Siria, que es la misma que ocuparon meses antes los del Daesh o Al Qaeda en la primera fase de la actual guerra. Es que era una habitación donde había dormido uno de los jefes de Al Qaeda.

Ir a un lugar en conflicto, y escuchar el primer disparo es algo que no se olvida

Sabes lo que pasa, que las bombas, los disparos, los hemos escuchado en la tele, y cuando lo oyes el directo te cagas. Pasar de la peli a la vida de verdad. Luego, puestos a dormir fue muy curioso en Kinshasha en la residencia de unas monjas de la doctora Ana Gutiérrez, médico y misionera, que dormimos en su casa. Uno de los peores sitios que he visto en mi vida.

Siempre les menciona mucho a los misioneros, es increíble lo que hacen

Y lo de muchos cooperantes, no lo olvidemos, y de los diplomáticos y los militares. Con una diferencia. Los militares van para una misión, se juegan la vida, es verdad; los diplomáticos van para una misión de x años, pero estos misioneros van para toda su vida. Casi todos ellos quieren morirse allí donde tienen la misión. Es muy impresionante.

¿Si no hubiera sido periodista a lo mejor habría sido militar?

Posiblemente, aunque con el paso del tiempo eso va cambiando. A lo mejor hace muchos años me preguntas y, si hubiera sido capaz de estudiar, a lo mejor me hubiera gustado ser médico. A medida que les he ido conociendo y me he metido en sitios muy raros, me hubiera gustado también ser diplomático, porque me gustan la geografía, los idiomas, la política interna... pero seguramente sí, militar.

Si Expósito fuera un futbolista seguramente sería un todocampista, porque llega a cualquier sitio y es capaz de hacer de todo. Ha pasado por Europa Press, donde entró en Primero de carrera como redactor raso y acabó de director, por Punto Radio, Cope, Rne, La Vanguardia... "Entremedias he colaborado muchísimo con TVE, Antena 3, Mediaset, Onda Cero... he tenido la suerte de picotear en muchos sitios con tres bases, Europa Press, Abc y Cope", relata Expósito, que admite que su puesto de "más caché, pero no de calidad periodística" fue dirigir Abc, un puesto donde, aparte de las "presiones", "lo que más se tiene son problemas, sobre todo de Recursos Humanos; yo me chupé un Ere en Abc. Hay problemas de relaciones con clientes, de publicidad, de producción, pero sobre todo de recursos humanos. Ese es mi umbral de incompetencia, donde más putas las pasé".

Me gustaría dar una noticia de esas que es histórica, pero no en lo político; que han dado con la fórmula para acabar con el alzheimer

¿A quién le gustaría entrevistar que todavía no lo ha hecho?

Pues mira, estuve con el Papa, con Zelensky hace un año; políticos españoles he entrevistado a todos. ¿A quién me gustaría hacer? Pues a lo mejor a algún Premio Nobel, algún científico que me diera el notición de que ha descubierto, por ejemplo, la cura contra el alzhéimer o cómo atacar la destrucción de neuronas del cerebro... Las pasé muy putas con madre, lo viví muy de cerca y me gustaría dar una noticia de esas que es histórica y no es histórica en lo político, sino en que han dado con la fórmula para acabar con el alzhéimer, por ejemplo.

¿Algún país que le quede por visitar? Porque debe tener los pasaportes llenos de sellos.

No he estado en Rusia. He estado en Ucrania dos veces, pero pedimos ir a Rusia y nos lo denegó la embajada.

La radio de la tarde-noche es más de poso, de reflexión...

Salvo que te estalle la Dana, que empezó a media tarde. Nadie lo supo valorar hasta que 7.30-8 se inunda Valencia. Es de poso, recogida de lo anterior, de anticipar a lo siguiente, pero siempre alerta.

Después de todo lo que lleva recorrido, ¿es la radio vespertina una especie de Shangri-La del periodismo, donde se puede hacer de todo?

Creo que he hecho siempre eso en cualquier lado, y en función de cómo vaya el futuro, sea en esta franja u otras, lo haré igual. No creo que sea un Shangri-La especial porque me guste recoger, profundizar... a lo mejor me gusta más reaccionar. Yo cuando empecé en todo esto, en primero y segundo de carrera, con José Luis Cebrián Bone, que sigue vivo, me decía 'tú eres un inmediatista'. Es una palabra muy chula. Me gusta hacer directos. El primero programa aquí lo hice en Mali, en Bamako, por lo tanto me da igual la franja horaria.

Oyes tal cantidad de gilipolleces en boca de los políticos que puedes pensar que lo ha hecho una inteligencia artificial

Un primo de Rajoy ha sacado una radio hecha con inteligencia artificial, ¿le da miedo o respeto la IA?

Me da vértigo porque no la entiendo. Es verdad que hoy con la tecnología que hay mi voz la puedes falsificar, pero se nota que no soy yo. ¿Sabes cuál es el problema, que puede sonar a cachondeo, pero no lo es? Que tú oyes tal cantidad de gilipolleces en boca de los políticos que puedes pensar que lo ha podido hacer una inteligencia artificial y no es así. No sabes cuándo te la va a colar, y cuando es verdad. El nivel de tontería natural es tal que está equiparándose a lo que puede hacer la inteligencia artificial.

Ha afianzado una posición en la tarde-noche [el último EGM le daba 897.000 oyentes], ¿pero vería con buenos ojos saltar a la mañana?

Ya veremos. Ya lo estuve, ya lo hice. La clave está en hacerlo lo mejor posible allí donde esté. Los periodistas trabajamos en empresas, empresas periodísticas. Y, por lo tanto, dependemos y formamos parte de una estructura. ¿A ti te gustaría estar en Economía y no en Sociedad o Cultura o Política? Pues depende de tu formación y de lo que decida alguien que está por encima de ti. Pues en este caso no digo Dios proveerá, pero sí el Consejo de administración proveerá. Y, ya veremos, dónde estemos hacer el mejor programa posible al día siguiente, un aplauso, plas, y a seguir.