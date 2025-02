Última hora sobre MUFACE: las aseguradoras, a la espera de que el Gobierno publique los pliegos con las nuevas condiciones del concierto

¿Cuáles son los nuevos plazos y condiciones para salvar Muface?

El Gobierno anunció el pasado sábado que dejaría sin efecto la segunda fecha de licitación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha llevado este martes al Consejo de Ministros la próxima licitación. Así pues, los trámites para modificar las condiciones recogidas en los pliegos de esta segunda licitación ya han comenzado, antes incluso de que cerrase el plazo para las aseguradoras, que expiraba este lunes. ASISA, única aseguradora que aún no había comunicado si se presentaría o no al concurso, se muestra prudente ante este cambio de paradigma. "Nada que decir hasta que no veamos en qué se materializan los cambios", señaló este lunes a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El ministro Óscar López comparecerá mañana ante la Comisión de Función Pública del Senado para explicar los detalles de este nuevo escenario.