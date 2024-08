Antonio Cerrillo, periodista: "Si la defensa del medioambiente se plantea como un sacrificio, el efecto es contraproducente: hay que ilusionar a la ciudadanía"

Tiene Antonio Cerrillo un glosario de palabras que él llama “cadáveres”, desangradas y disecadas por la publicidad, donde “sostenible” ocupa el asiento número uno: “Vuelo sostenible, imagínate”. Él, claro, prefiere el tren; y así va, de una esquina a otra de la geografía visitando proyectos ecológicos, generadores de vida, que le devuelvan la fe en la especie humana. Acaba de llegar de la despoblada Palencia. Ha coordinado y participado como autor en un libro esencial que recorre los más destacados litigios nacionales entre el neo-desarrollismo y la conservación de recursos: El mapa de la crisis ambiental en España (Icaria) reúne el trabajo de 16 periodistas y escritores ambientales: un intento de alarma y toma de conciencia, porque es labor deontológica de esta profesión –sostiene el maestro– “actuar contra la anestesia informativa tan cómoda para la Administración y el ejército de industrias interesadas en la desinformación. Hemos de reconstruir la voz de la ciencia frente al poder de confusión de las redes sociales”.

Antonio Cerrillo (La Rambla, Córdoba, 1959; catalán de adopción) es Premio Nacional de Periodismo Ambiental y su conclusión es: “La clave está en contener la demanda de recursos naturales e ilusionar y motivar a la ciudadanía”. Bienvenidos al post crecimiento y la ecología participativa.

Del mítico rock and roll que cantaba “quiénes somos de dónde venimos a dónde va-a-mos”, ¿esto último sería lo que hoy está en juego?

El propósito fundamental del libro es recorrer los litigios medioambientales más representativos en el territorio español y poner de relieve que existe un derecho ambiental para proteger los recursos naturales, unas normas que desde hace 25 años nos vienen dadas desde la UE y que hay que aplicarlas, igual que se aplica el derecho laboral, por ejemplo. Parece que el laboral lo entendemos, pero el ambiental nos cuesta. Se da una encrucijada entre un modelo de desarrollo basado en principios de prosperidad y el neo desarrollismo, y en España persisten puntos críticos que obligan a la tutela e intervención de la UE, como si la ciudadanía no fuera mayor de edad.

“Hemos tardado demasiado”, se sentencia en el libro, ¿donde demasiado es irreversible?

Depende de cada uno de los ámbitos que abordemos. El libro es un intento de alarma, una toma de conciencia: nuestra labor como periodistas no se limita a informar, sino que tenemos que interpretar y sacudir la anestesia informativa de ciertos intereses y administraciones. Tenemos que dar voz a la ciencia y fuerza a la sociedad.

Antonio Cerrillo, en Barcelona. / BARBARA FAVANT

Claman ustedes por la concertación social, el diálogo, la mediación y la negociación. ¿Atraviesa la sociedad el peor de los momentos para la aplicación de cualquiera de estos mecanismos de acuerdo?

Efectivamente el debate no es ni va a ser sereno: hay un ejército de personas e intereses económicos deseosos de desinformar. Hay que tener en cuenta que la acción climática mundial, para ser efectiva, requiere el 100% de acuerdo en las conferencias del clima, porque la única manera de avanzar es hacerlo entre todos y al unísono. Y existen grandes poderes empresariales contrarios al medio ambiente que tienen un arma de comunicación muy poderosa y, para contrarrestarla, sólo cabe la alianza plural entre la ciencia, las oenegés y los medios de comunicación.

¿De verdad cree que la tecnología puede resolver los grandes desastres causados por su mismísimo desarrollo?

No quiero denostar el tecno optimismo, pero el cambio fundamental ha de darse en términos de valores, de modelo energético y de hábitos. El filósofo Jorge Riechmann habla de tecnolatría y sostiene que la ciencia entendida como tecnología tiene errores: la mera solución tecnológica genera problemas al problema ambiental preexistente. Esas soluciones al final de la tubería, esa máquina que vendrá a absorber todas las emisiones previas, no hará sino generar nuevas emisiones de CO2, cuando lo que hay que hacer es atajarlas en su origen. Lo pertinente hoy es poner el énfasis en la contención de la demanda, aplicable a todo: cuando creemos que el agua es un bien ilimitado, indefectiblemente la despilfarramos. Y esto es algo que ya entendieron los filósofos griegos.

Habla usted de la austeridad de estoicista y epicúrea, supongo. Pero ¿no habría de aplicarse la teoría del decrecimiento, como vía rápida?

Como corriente económica, el decrecimiento genera mucha controversia: podría estar en mi glosario de palabras cadáver: polariza en extremo. Yo hablaría en cambio de post-crecimiento. Hay unos límites obvios al crecimiento, unas líneas rojas que cuando se cruzan producen cortocircuitos incluso en la economía. Pongamos por ejemplo el caso del Mar Menor, donde llegará un momento en que los turistas dejarán de ir; o de la sobre extracción de agua del Ebro…

¿Qué es esto de palabras cadáver?

Me gusta coleccionar palabras que pongo en una lista roja: no utilizables. Conceptos o voces que han sido apropiados por la publicidad, que los estruja y, una vez vaciados de su significado, los tira. Las favoritas serían “sostenible” –hablan hasta de vuelos sostenibles, lo que provoca risa–. Si llamamos ecotasa al impuesto por contaminar, por ejemplo, tendemos a no entenderlo; pero ¿a que todo el mundo entendió lo que era el impuesto al sol que impuso del PP a los productores de energía limpia? Por suerte hay un consenso social bastante amplio en este país respecto a las renovables que la derecha quiso frenar. Mira, yo recuerdo perfectamente la inauguración de la primera planta eólica en España, y ahora el Gobierno se plantea ya que en el año 2030 el 80% de nuestra energía sea renovable. Para ello, nuestra mirada no ha ser a corto plazo, y el modelo tiene que ser más participativo y democrático.

La transición ecológica lleva un trecho andado, en España ocupa un Ministerio que es de los más activos, pero ¿se ha avanzado sustancialmente?

Se ha avanzado, sí. Recuerda lo reciente que fue el intento del PP de imponer por ley su veto al cierre de las plantas térmicas de carbón. Hay que reconocer el contexto del que partimos, y asuntos clave como la apuesta decidida de este Gobierno por el cierre de las nucleares. Sí, curiosamente han sido coherentes con sus electores, algo que raramente sucede. Estamos haciendo una política europea, y tenemos recursos autóctonos para abastecernos de energías limpias. Cumplimos los acuerdos de la Conferencia del Clima de París y los de la UE, y esto es propio de un país civilizado.

Antonio Cerrillo, periodista especializado en medio ambiente. / BARBARA FAVANT

“Es el momento de pasar de las musas al teatro”, sostiene Cristina Monge en la presentación. ¿Qué tanto por cierto de la población, de las corporaciones y de las administraciones están dispuestas a ello?

El consenso social es bastante amplio, como antes decía: el 90% de los españoles cree que el cambio climático es una realidad urgente, y el 85%, que es atribuible al hombre. Pero en cambio no hay un interés general en modificar los comportamientos de movilidad privada, y tampoco somos coherentes en nuestro consumo, aunque a veces es que no nos dejan otra opción, como el asunto de los envasados plásticos. Es decir, yo diría que falta más compromiso personal. Y sí, la teoría de los pequeños esfuerzos importa, pero son las legislaciones las que ponen en solfa los compromisos, lo que realmente funciona. Se necesita más regularización y liderazgo para hacer que se cumplan las normas. Por ejemplo, la industria sigue siendo capaz de generar productos de un solo uso, frente a la norma europea que los prohíbe, y ¿cómo?, porque la normativa es fácil de sortear. Por otro lado, cuando la defensa del medioambiente se plantea en términos de sacrificio, el efecto es contraproducente, y el resultado es el auge del ultra liberalismo, la ley de la selva. Pero el ultra liberalismo tiene que ser regulado en aras del interés global.

Cerrillo, ¿por qué se recicla y se reutiliza mal lo reciclado, qué está fallando?

Falla lo más básico. En un mundo donde todo se sabe y se computa, no sabemos en qué porcentaje se están reciclando las botellas o si se les da un solo uso. Hay mucho escondido bajo la alfombra: el sector residuos es ocultista porque su volumen de economía sumergida es muy importante. Sólo en Barcelona hay unos 3.000 chatarreros que limpian la ciudad en condiciones esclavistas. Un 30% de la ciudadanía está dispuesta a echarse el planeta a la espalda y seguir reciclando por responsabilidad personal y pese a esta desinformación, pero hay un 70% al que le importa un bledo. Yo creo que la única motivación posible sería darles un estímulo económico: reinstaurar el sistema de depósito y retorno; en Alemania por ejemplo un envase cuesta 25 céntimos. Es decir, un residuo tiene un valor, porque es un recurso, y hay que buscar fórmulas para revertir ese valor de forma tangible. Otro sería que se pagara la recogida en función de lo arrojado. Se necesita mejorar mucho en este aspecto, es una asignatura pendiente en España: no estamos cumpliendo la tasa de reciclado de residuos municipales que Europa exige.

Hablan ustedes de “bulimia turística” y a ello contraponen como solución el “desmarketing”, pero ¿cómo se lleva esto acabo? ¿No es una utopía?

Hablamos de líneas rojas, que ya han sido traspasadas en ciudades como Málaga, Mallorca y Barcelona, o en Canarias. Y acabamos de ver importantes protestas ciudadanas: si una persona sale a manifestarse un domingo por la tarde es por algo, es un síntoma.

Ya, pero sucede también que cuando el turismo patrio incrementa en una décima su aporte al PIB, se celebra en grandes titulares. ¿Una lucha de Quijotes ésta por reducir el impacto turístico?

Yo como ciudadano de Barcelona tengo que conocer las líneas rojas del mapa de gentrificación, para evitar que me saqueen. Y creo que es éste un sentimiento que irá a más: se trata de ser razonables y hay ayuntamientos que están dando buenas señales, como el anuncio de la próxima prohibición de pisos turísticos en Barcelona.

Desalinizar el agua del mar o regenerar las residuales no es correcto energéticamente, y usted propone en cambio la “conservación de los acuíferos naturales”. ¿Y esto cómo se hace?

Se necesita una reestructuración profunda del uso del agua en el sector agroganadero y en la industria, para preservar el consumo ciudadano. En la región de Barcelona, por ejemplo, ya no podemos confiar en la lluvia para llenar los embalses que, además, se vacían rápidamente: vivimos en un contexto de sequías prolongadas y asfixiantes. Es algo que ya vio Maragall, y se construyó la desalinizadora del Prat y depuradoras de aguas residuales que se reinyectan a los ríos para luego volver a potabilizarlas. El 55% de los recursos hídricos en Barcelona ya son de aguas desalinizadas o regeneradas, lo que efectivamente es muy caro en términos energéticos, pero la alternativa es no tener agua: el futuro pasa por circuitos continuos de reutilizamiento, y en esto somos un ejemplo para el mundo.

Antonio Cerrillo. / BARBARA FAVANT

No me ha dicho cómo se lleva a cabo la conservación de los acuíferos naturales, ¿y bien?

Aquí la responsabilidad primera es de las macrogranjas, que vierten nitratos en los acuíferos, porque las heces se filtran al subsuelo. Estamos contaminando las aguas subterráneas, ergo perdiendo recursos. Y ahí es donde hay que centrar la prevención.

El plan contra la contaminación y las ciudades invivibles sería el “metrominuto” o la “ciudad de 15 minutos” (andando). Las mejoras, contables y astronómicas, se han visto ya en el caso de Pontevedra (un 70% de reducción de sus tasas de emisiones y 60% de su contaminación). ¿Estaremos ante la única solución urbanística de futuro?

Frente a la idea de sacrificio, hay un criterio que está por encima de todo: la salud. Tener un aire limpio reduce las afecciones respiratorias y cardíacas y un largo espectro de enfermedades, incluso se ha demostrado científicamente que un aire de mala calidad afecta a la capacidad cognitiva de los más jóvenes. El eje verde peatonal que logró llevar a cabo Ada Colau es hoy un espectáculo: encuentras a un público desconocido que antes no se atrevía a salir a la calle, gente mayor, discapacitados, niños…

En la vetusta Pontevedra lo consiguió un alcalde del BNG con su vara de mando: ¿imponer es la única alternativa que nos queda? ¿Tan poco hemos aprendido los humanos?

La salud es la esencia de todo, y ha de ser la medida que rija las normativas. Hay que tener esto en cuenta en lugar de pensar que es una imposición o que procede de un partido político determinado. Pero sí es cierto que yo echo en falta en la derecha una actitud a favor del ser humano. Otro ejemplo a seguir es el de Vitoria, el pacto para renaturalizar la ciudad forma parte ya de su ADN, frente a aberraciones que estamos viendo en otros lugares donde se retiran los carriles bici o las aceras. El modelo de súper islas del ecólogo Salvador Rueda es adaptable a muchas ciudades: necesitamos renaturalizar el entorno urbano. Otro aspecto que se echa mucho en falta en España es la beligerancia de los jueces para que se cumpla la Ley de Cambio Climático, que exige crear zonas de bajas emisiones en las ciudades y proteger la salud de la población.

Dígame para terminar, Cerrillo, ¿qué responsabilidad tiene en esta demora el negacionismo elevado a propuesta política de gobierno?

Yo creo que no ha penetrado en la opinión pública, pero lo que sí existe es una gran incoherencia en la forma de actuar: hay más una inacción que un contagio del activismo ultraderechista de Vox. El negacionismo mundial ha ido de la mano de la desinformación, creada fundamentalmente por las redes sociales: cualquiera puede hacer viral un mensaje rebatiendo la ciencia ambiental. Por eso es tan importante nuestra labor periodística, para reconstruir la verdad y la voz de la ciencia de forma constante, incluso en asuntos obvios. Con el PP no sufrimos un negacionismo explicito al estilo de Trump, pero sí una inacción muy sutil, demostrable en hechos como el de esconder en un cajón el Proyecto de Ley de Cambio Climático. Conclusión: hay que ilusionar y motivar a la población, buscar su implicación y participación; frenar la ecoansiedad con buenas noticias.