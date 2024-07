El banco de alimentos de Vallecas que asiste con leche y potitos a menos bebés de los que querrían: "Imagínate no poder comprar ni pañales"

La nómina del Ingreso Mínimo Vital es lo único que cobran en la familia de Laura Pérez. Son 497 euros. Como realojada de la Cañada Real tiene un alquiler "muy bajito", de 400 euros. "Pero añádele luz, agua, alimentación...", dice. Los números no dan. Vive con su hija y su hijo, yerno y nuera, y dos bebés. Una de ellas es Yareli, que no para de jugar mientras su abuela habla en el local de Baby Despensa, un proyecto social de la Fundación Meridional que les recomendó su pediatra. Cada semana reparten pañales, potitos (de frutas, pescado, carne y pollo) y leche, ya sea entera o de fórmula. Ahora mismo atienden a más de 70 menores, pero hay otros 40 que esperan de ellos una ayuda que no han recibido por parte del Estado.

La hermana de ocho meses de Naiara (17 años) es otra de las beneficiarias. Viven con sus padres y otros tres hermanos (21, 13 y 7 años) en un hogar donde entran dos sueldos, que "no dan". Cada bolsa supone a la semana un ahorro de unos 30 euros, una cantidad nada desdeñable para algunas de esas familias a las que pertenecen el 28% de niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza en España.

Una de las usuarias junto a su niño de 2 años. / ALBA VIGARAY

El local se encuentra en la Plaza del Pozo del Tío Raimundo, una zona del barrio Entrevías en Puente de Vallecas (Madrid), donde la renta anual por persona es de 8.420 euros, la segunda más baja de la ciudad. Muchas son personas en riesgo de exclusión social que sobreviven como pueden en el barrio. Fuera la temperatura está por encima de los 37ºC, por lo que las familias prefieren esperar en la entrada mientras Alejandra Álvarez hace el reparto.

Les conocen a todos. A la madre recién parida a que echaron de la casa que compartía con otras familias en el momento en que su marido dejó de trabajar porque sus hernias le incapacitan. O la chica que acaba de tener el bebé, sin ningún tipo de ayuda familiar y con su marido en la cárcel. También hay casos en los que sospechan que los embarazos vienen de agresiones sexuales dentro de los matrimonios, y otros tantos de violencia de género en mujeres de todas las edades.

Es el caso de Verónica, mamá del pequeño Ignacio de dos. Es madre soltera y está el plena lucha judicial con su ex pareja porque no le pasa la manutención del niño. Quiere darle 130 euros al mes, algo que le parece impensable. "Siempre dije que iba a tirar adelante sola con él, pero llegó un punto en el que me cortaron la luz y busqué por internet ayudas. Encontré esta asociación buscando en Google por pura desesperación", asegura.

Acaba de tramitar el complemento a la infancia, y espera que se lo den. Trabaja a media jornada, paga unos 650 euros y vive con otra hija de 22 años que va a empezar a compatibilizar los estudios -que ella misma se paga- con un trabajo a media jornada.

Más allá de la alimentación

Todas las familias con las que ha hablado este periódico se quejan de lo complicado que es tramitar las ayudas y lo lento que puede llegar a ser el proceso hasta que se las aproban. Un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, basdo en los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social, evidenció el pasado mes de mayo que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España solo llega al 12,2% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza.

No todas las familias que pasan por el local lo reciben, pero no hay ni una que no esté en una situación económica complicada. Silvia Saura, directora de la Fundación Meridional, explica que los casos pasan por Servicios Sociales antes de llegar a ellos para que haya un doble filtro. Ellos prioridad a las familias monoparentales con más de un hijo a su cargo, sin ingresos o ingresos mínimos, discapacidad del hijo, víctimas de violencia de género… La ayuda, que antes era de dos años, la han tenido que reducir a uno para llegar a más gente. Aunque hacen excepciones.

Saura explica que Baby Despensa surgió en 2020 con la pandemia ante la necesidad de productos infantiles que detectaron en las familias. La gente fue llegando por el boca a boca, pero ahora muchas llegan derivadas desde la administración pública, centros ambulatorios u hospitales. "Cuando son muy pequeñitos, algunos bebés tienen problemas estomacales, como estreñimiento. O no les sienta muy bien la leche hasta que su estómago madura, pero pueden pasar meses", explica. En esos casos menos graves, las leches no están financiadas, así que las familias acuden con sus informes a la fundación para conseguir alimento especial", explica la directora. Todo ello con sus propios recursos.

Pero su función va más allá de procurar alimentos. "Hacemos terapia psicológica para mamás y niños. Tenemos acuerdos con varias entidades para cursos de formación en contact center e informática. Hemos hecho un curso con la Asociación Española de Masaje Infantil en el que se enseña a las mamás cómo hacer masajes a sus bebés para problemas de cómicos o para relajar. También sirven para la unión entre ambos, porque hay madres que llegan que están bastante tocadas emocionalmente. Y les cuesta mucho expresar ese cariño y amor al beber y crear esa conexión. A través del tacto se consigue", expresa.

Silvia Suara, directora de la Fudnación Meridional. / ALBA VIGARAY

En Navidad hacen reparto de regalos con Papá Noel y tienen acuerdos con entidades que regalan juguetes para sus cumpleaños. También dan objetos, como carritos o sillas, a las familias que se lo piden.

Conscientes de que llegan a muchas menos familias de la que les gustaría, tienen ahora la vista puesta en el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario que ya ha aprobado el Gobierno y que podría ver la luz en 2025. Animan a las empresas a que les hagan donaciones de productos, aunque también necesitan dinero: en estos cuatro años, solo han recibido dos monetarias y otras 10 de particulares, la máxima de 2.000 euros.

"Hemos hecho el cálculo y una familia con un bebé que necesita todo lo que damos requeriría unos 1.410 euros al año. Eso no supone tanto para una empresa", indica. Pero para un hogar es muchísimo. Como dice Saura, "si ya de por sí tener un bebé es un puñetero agobio, imagínate no poder comprar ni pañales. Súmale esa angustia. Es muy desagradable".