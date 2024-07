El Gobierno confía en la modificación de la Ley de Extranjería aunque los números no den: "O se es solidario o no se es"

Es la tercera Conferencia Sectorial de la Inmigración que se celebra en apenas ocho meses de legislatura, y aunque no estaba en el orden del día, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitiría el traslado obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas ha estado planeando sobre la reunión a solo unas horas de votarse. Aunque todo apunta a que no va a salir adelante, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no contempla otro escenario que no sea el apoyo mayoritario en el Congreso.

"Tengo esperanza y confianza en que esa política de estado dé luz mañana", ha señalado Saiz, que no ha querido valorar la necesidad de un 'plan b' que vendría en forma de Real Decreto. Lo que sí ha hecho es instar a los partidos a retratarse: "No caben medias tintas: o se es solidario o no se es solidario", argumentaba justo antes de la reunión.

Ha sido ahí cuando, antes los medios, también ha acusado al PP de abrazar los mensajes "xenófobos" de Vox. "Yo confío en que el Partido Popular esté a la altura y proceda a la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería", añadía al término de la Conferencia.

Nuevo Reglamento de Extranjería

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha presentado en esta Conferencia Sectorial de la Inmigración el nuevo Reglamento de Extranjería, que ya está audiencia pública, y que "facilitaría las vías legales y garantizar la inclusión" de las personas migrantes.

"Abre puertas que antes estaba cerrada con tres llaves: formación, empleo y familia", ha asegurado Saiz. Según ha explicado, el texto propuesto simplifica el sistema de autorizaciones y los procedimientos, evita duplicidades, elimina burocracia y agiliza trámites.

Asimismo, el borrador incluye un apartado específico para visados, que tendrán ahora una vigencia inicial de un año. El objetivo es evitar así circunstancias de irregularidad sobrevenida que se puedan producir al expirar la vigencia del visado inicial sin haberse completado la tramitación de la Tarjeta de Identificación de Extranjero -obligatoria a los seis meses-.

Como novedad, las autorizaciones temporales también tendrán una vigencia inicial de un año y serán renovables por otros cuatro, lo que facilita la reagrupación familiar al año.