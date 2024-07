Una voluntaria de la Cruz Roja atiende a un menor llegado a Fuerteventura. / Carlos de Sáa / EFE

Una parte de lo sucedido ayer en Francia tiene como origen la utilización por parte del populismo de los efectos de la inmigración, por lo que es un error afrontar este fenómeno global con propuestas efectistas pero ineficaces, pero también desde el buenismo que no pisa ni vive la realidad de los barrios. Urge un eficaz pacto europeo sobre la inmigración, porque ningún país por sí mismo puede darle una respuesta, como también es urgente que en el interior de España se atienda las necesidades de Canarias o de Ceuta.

Que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, todavía no haya desautorizado a su portavoz Miguel Tellado, que ha abogado por utilizar la Armada para frenar la llegada de inmigrantes, sólo alimenta el discurso de Vox, cuyo líder insistía de nuevo este domingo en vincular a los extranjeros con la delincuencia. Como tampoco es de recibo que el Gobierno español carezca de datos fiables sobre el número de menores no acompañados que han llegado al país, lo que complica su acogida y la necesaria ayuda a Canarias, que desbordada ha empezado a levantar carpas para atender a niños y adolescentes.

Otros artículos de Ferran Boiza

Utilizar la Armada para frenar la llegada de migrantes es tan poco eficaz como la reducción de visados a ciudadanos del norte de África, aplicada por el presidente francés Macron al principio de su primer mandato, o expulsarlos a terceros países, como idearon el británico Sunak antes de que las urnas se lo llevaran por delante o la italiana Meloni. Son parches que no solucionan nada. En el caso de España, además, la mayoría de los inmigrantes entran por los aeropuertos de Barajas y El Prat con visado de turista o estudiante. Los cayucos o los saltos a la valla son la versión más cruel de la inmigración, pero también la menos relevante cuantitativamente.

La única solución es actuar en los países de origen, pero no comprando la colaboración de sus gobiernos como España hace regularmente con Marruecos, Senegal o Mauritania, sino ayudándoles a generar las condiciones para que la inmigración no sea la única salida para millares de jóvenes. En Marruecos, las remesas de los emigrados aportan al PIB nacional más que el turismo, ese es el problema. Y tampoco hay que olvidar que en un continente europeo cada vez más envejecido, la inmigración es imprescindible para que las economías nacionales no colapsen. En España, los inmigrantes aportan al Estado un 70% más de lo que reciben y un 30% más que los nacidos en España, según un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena. Eso no significa, evidentemente, que haya que cerrar los ojos ante los problemas de convivencia que se generan en algunos barrios y que son caldo de cultivo para el crecimiento del populismo, como hemos visto en Francia.

Es por ello que la respuesta no puede ser local ni nacional, sino a nivel europeo y con medidas estructurales. Pero mientras ese gran pacto llega, si lo hace finalmente, es necesario responder a los retos que tenemos delante y el más urgente en España es el que afecta a Canarias. El miércoles será un día clave para abordar el problema y tanto el PSOE, que ocupa la Moncloa, como el PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, también en las islas con Coalición Canaria, deben estar a la altura de su responsabilidad.