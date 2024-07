El Gobierno denuncia ante la Fiscalía el espectáculo de Toledo "que expone a la mofa pública a personas con enanismo"

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha interpuesto dos denuncias al Ayuntamiento de Teruel por la celebración de Popeye Torero y sus enanitos marineros este martes 2 de julio. Se trata de un show protagonizado por personas con acondroplasia. Varias asociaciones habían pedido que este espectáculo se cancelase, entre ellas, Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) o Animanaturalis, además del Defensor del Pueblo. No tuvieron éxito.

Ahora, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, ha denunciado este espectáculo, que corrió a cargo de la compañía Patycar Eventos SL y estaba contratado por el consistorio para celebrar las Fiestas del Ángel. Lo hizo, aseguran, porque este tipo de shows están prohibidos en España al "exponer a la mofa pública a personas con enanismo", tal la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En base a esta norma, el Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias contra el Ayuntamiento de Teruel por la celebración de este espectáculo "que atenta contra la dignidad e integridad de las personas con enanismo".

Así lo ha señalado Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, quien también ha indicado que este tipo de prácticas "denigrantes" fueron denunciadas en el año 2019 por Naciones Unidas en el examen periódico a España sobre el cumplimiento de la Convención de la Discapacidad. "Estos espectáculos provocan dolor en las personas con displasias óseas, y son vistos por niños y niñas a quienes les inculcan así la mofa a las personas con enanismo", ha expresado Jesús Martín.

Susana Sempere, presidenta de la Asociación Crecer. / CEDIDA

Concuerda con él Susana Sempere, presidenta de la Asociación Crecer, que asegura que "esto es como una pesadilla que no acaba nunca".

"En Crecer estamos indignados con lo que ha pasado en Teruel. Me parece un bochorno horroroso. No entiendo cómo la sociedad no avanza y sigue permitiendo que esto ocurra; que se celebren este tipo de espectáculos que no demuestran ni humanidad, ni empatía, ni respeto hacia las personas con acondroplasia", indica.

Piden al Gobierno de Aragón que abra expediente

Por esta misma razón, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy también ha solicitado al Gobierno de Aragón abrir un expediente sancionador al consistorio turolense por contratar este espectáculo que supondría también una infracción grave de Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.

"Las leyes hay que cumplirlas y, sin embargo, el ayuntamiento de Teruel las está obviando por segundo año consecutivo con la celebración de este espectáculo", ha recalcado Jesús Martín. El director general de discapacidad ha puesto el foco en que la mayor parte de las personas que trabajan en estos espectáculos son extranjeras, una condición que, según ha dicho, les hace más vulnerables y es aprovechada por quienes les contratan. "Vinieron a nuestro país a buscar una vida mejor y les ponen en una plaza pública para reírse de sus cuerpos. Esto es algo que no podemos permitir", ha declarado.

Varias denuncias

El espectáculo, que hace gira por distintas fiestas de pueblos y ciudades en España, ya había sido denunciado antes. La Fundación Franz Weber lo hizo hace menos de un año por su participación durante las fiestas de Sarracín de Aliste, perteneciente al Ayuntamiento de Riofrío de Aliste.

Por otro lado, en comunidades como Castilla y León, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía ya se han denegado espectáculos similares atendiendo al marco normativo vigente en España.