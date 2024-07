La nueva aplicación para controlar el acceso de menores al porno en cinco claves

Llevaba meses encima de la mesa, y por fin el proyecto de la aplicación para controlar el acceso de menores a la pornografía es una realidad. Se llama Cartera Beta Digital, y estará disponible a finales de este verano. A pesar de que el Gobierno ha asegurado que el uso de las credenciales será anónimo, el anuncio ha generado preocupación por la privacidad, muchos memes y múltiples dudas.

También críticas como que la herramienta impulsada por el ministerio de José Luis Escrivá tiene un grave problema: solo afecta a las webs radicadas en España. O, lo que es lo mismo, tiene nula capacidad 'censora' sobre las gigantes del sector, ya que las principales webs porno consumidas por los españoles son están alojadas en el extranjero y pertenecen a grandes grupos multinacionales. Te contamos las principales claves:

¿Qué es Cartera Beta Digital?

La Cartera Beta Digital es un portadocumentos digital (similar a aplicaciones como Wallet) que permite, entre otras cosas, contar con una credencial, una prueba digital de que eres mayor de edad. La iniciativa se enmarca en el estándar elDAS2, que establece la obligatoriedad por parte de las plataformas de contenidos de aceptar el uso de carteras europeas de identidad digital para el 2027. Además, la app móvil podrá almacenar otros documentos personales como el padrón, ausencia de antecedentes por delitos sexuales, titulaciones universitarias y no universitarias.

¿Por qué se crea?

Con un acceso cada vez más fácil, la pornografía -a menudo, muy violenta y denigrante con las mujeres- se está convirtiendo en el fallido educador sexual de las generaciones más jóvenes. Según el último estudio del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, la edad media del primer contacto con el porno es a los 13 años. El ministro José Luis Escrivá ha mencionado el incremento del 116% de las agresiones sexuales realizadas por menores en los últimos cinco años. "Este sistema de verificación de la mayoría de edad que presentamos hoy es una de las medidas más necesarias y eficaces para luchar contra este problema", ha concluido.

Una persona usa el teléfono móvil / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Cómo funciona?

Descargar la aplicación será voluntario. Para ello, el usuario deberá solicitar una credencial, emitida por la Secretaría General de Administración Digital a través del DNI electrónico. Una vez dado ese paso, cuando se acceda a una plataforma de contenido para adultos, la propia página web solicitará un código QR que deberá escanearse para demostrar la mayoría de edad. 'Cartera digital beta' será una aplicación móvil que almacenará "de forma segura" la credencial de mayoría de edad emitida por el Gobierno, que será presentada ante la plataforma de contenidos para adultos cuando se inicie la sesión.

El sistema incorporará una doble autentificación para evitar que los menores accedan a través de los dispositivos de adultos. La credencial de mayoría de edad será anónima y no contendrá ningún otro dato personal para garantizar la seguridad del usuario. Además, caducará cada 30 días para "impedir que las plataformas puedan hacer una trazabilidad de la persona y que no haya cruces entre distintas aplicaciones. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionará un listado de páginas con contenido para adultos no sometidas a la jurisdicción española con el objetivo de que los navegadores puedan verificar la mayoría de edad del usuario.

¿Cuándo estará disponible?

No hay una fecha exacta, pero desde el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública señalan que será en un plazo de dos meses, es decir, verá la luz a finales de este mismo verano.

¿Qué dicen los expertos?

Las primeras reacciones no se han hecho esperar: desde las bromas (en redes sociales se le llama 'pajapp' o 'pajaporte') a las quejas por el hecho de que una medida de este tipo puede llegar a vulnerar la intimidad de las personas. Es la principal crítica que está recibiendo la iniciativa: que le da al gobierno una serie de datos sensibles del ciudadano. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con tres expertos que valoran la aplicación.