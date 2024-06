Expertos analizan en Madrid los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial pone sobre la mesa un amplio abanico de nuevas posibilidades y oportunidades, pero también entraña diversos riesgos a los que la sociedad actual debe hacer frente.

Con el objetivo de arrojar luz sobre los horizontes que abre esta nueva tecnología, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y ‘Activos’, con el patrocinio de Aedas, Airbus, Banco Santander, Samsung, Minsait y Thinking Heads, organizan el I Congreso de Inteligencia Artificial.

Bajo el título El futuro de la inteligencia artificial: riesgos, oportunidades y gobernanza, este evento, que también cuenta con la colaboración de Adigital, Atlas Tecnológico, Fundación ONCE, In Business 5.0, IndeSia, Pons IP y Tep Institute, tendrá lugar los días 18 y 19 de junio, a las 9.30 horas, en el Hub de Innovación de la Fundación Once en Madrid.

Los interesados en acudir presencialmente pueden inscribirse en este enlace.

Martes, 18 de junio

La primera jornada de este congreso contará con la intervención de apertura de Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, tras las palabras de bienvenida de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

Tras esta intervención se conformará la mesa de expertos para hablar sobre la Ética en el horizonte de la Inteligencia Artificial, que estará moderada por Cristina Aranda, CEO de Big Onion, y en la que participarán Carmen Artigas, copresidenta de Advisory Board IA de la ONU; Pilar Conesa, presidenta de Anteverti y Comisaria del Smart City Expo World Congress; Javier Sánchez, director de Tecnología y Comunicación de Aedas Homes; José María Lassalle, profesor de Filosofía del derecho en Icade, y Leticia Gómez Rivero, responsable de Estrategia y Gobierno de Minsait.

A continuación, será el turno de Pilar Jurado, soprano, compositora, directora de orquesta, musicóloga y productora, que hablará sobre La revolución de la Inteligencia Artificial en la música. Seguidamente tendrá lugar el diálogo Centros de datos: infraestructuras sostenibles necesarias para IA, a cargo de Victoria Gómez, head of AI de IBM Spain, y Gabriel Nebreda, CEO de Ingenostrum y moderado por Pilar Bernat, directora de Conocimiento y Contenido de InBusiness 5.0 y CEO de Novocuatro Ediciones.

Mayte Ledo, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, intervendrá en el encuentro para abordar La Estrategia de Inteligencia Artificial en España.

La segunda mesa de expertos, titulada Proyección de la IAG en el tejido empresarial, estará moderada por Jesús Aguilera, analytics and artificial inteligence responsible de SAS IBERIA, y contará con la participación de José Manuel de la Chica, CTO Santander Universidades & Universia; Javier F. Saavedra, global general manager T2ó One; Sandra de Lucas, head of Digital de Airbus España; Elena Gil Lizasoain, directora de la unidad de negocio de Inteligencia Artificial y Data en Telefónica Tech, y Pablo Carlier, head of Data Analytics & AI de Google Iberia.

Hacia una sociedad más inclusiva: el impacto de la IA en la accesibilidad será el tema del diálogo en el que intervendrán Jesús Hernández, director de innovación en Fundación ONCE, y Alfonso Fernández Iglesias, CMO & head of ecommerce-direct to consumer (D2C) en Samsung Electronics. Este espacio estará moderado por Juan Carlos Fernández Galindo, director de comunicación y marketing social de InBusiness 5.0.

Para terminar la jornada Senén Barro, director de CiTIUS, USC responderá a la pregunta: ¿Piensan las máquinas?

Miércoles, 19 de junio

La segunda jornada del I Congreso de Inteligencia Artificial estará presentada y guiada por Bárbara Yuste, periodista y directora de Influenzze Institute.

Asunción Gómez-Pérez, académica de número de la Real Academia Española y catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, abrirá este encuentro con la ponencia sobre Inteligencia Artificial y lengua española: gobernanza de los materiales lingüísticos.

Tras su intervención, comenzará la mesa de expertos Apuntes disruptivos que moderará Francisco Hortigüela, CEO IN Bussines 5.0 y que contará con Pedro Lozano, cofundador de IMASCONO; Jimmy Pons, Co-founder of NFT Management System;Luis Ignacio Vicente, consejero Estratégico de PONS IP, y Esther Fernández, responsable de gestión de la cartera de innovación de Amadeus.

Después de una breve pausa para el café, el encuentro proseguirá con la mesa de debate ¿Estás pensando en implementar IA en tu organización? Este espacio estará moderado por María Antonia Otero, directiva del sector tecnológico con amplia experiencia en Consejos de Administración; Nuria Ávalos, directora general de IndesIA; Justo Hidalgo, director de IA de ADIGITAL; Bárbara Yuste, periodista y directora de Influenzze, y Pablo Oliete, fundador y CEO de Atlas Tecnológico.

En el diálogo Perspectivas IA: desafíos y oportunidades en el Sector Público, que guiará Conrado Castillo, CEO de TEP Institute, participarán Carlos Jiménez, presidente de Secuware, y Luis Carlos Prieto, Head of AI CoE de Ferrovial.

Beatriz Alvargonzález, consejera Económica CE en España, especializada en digitalización,hablará sobre la Comisión Europea. El marco normativo de la IA.

Luis Hidalgo, director de ciencia de datos de Prensa Ibérica, será el encargado de presentar el Estudio de tendencias informativas en España.

Clausurará este I Congreso de Inteligencia Artificial, Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.