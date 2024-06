Las muertes en las rutas migratorias se disparan: fallecen 33 personas al día intentando alcanzar las costas españolas

Es la mayor media diaria de muertes desde que se tienen registros: desde enero hasta finales de mayo de 2024, 33 personas han perdido la vida al día intentando llegar a las costas españolas. En total han fallecido 5.054 personas, de las cuales 154 eran mujeres; 50 niños y niñas menores de edad.

Los datos los recoge la organización Ca-minando Fronteras en un análisis, presentado este miércoles, de los cinco primeros meses del año. En él llaman la atención sobre el "alarmante" incremento de muertes diarias. Porque si en 2023 eran 18, en lo que llevamos de año fallecen, de media, 15 personas más.

Este análisis, que incluye un monitoreo exhaustivo de las rutas migratorias de la Frontera Occidental Euroafricana, frontera marítima y terrestre situada entre el España y la franja costera del sur de Senegal hasta Argelia, recopila datos de primera mano de las cifras de personas muertas y desaparecidas en los cruces fronterizos. De esta forma han visto que la ruta canaria sigue siendo la más letal y peligrosa de todas. Esta incluye las salidas desde Mauritania, Senegal y Gambia, y desde las localidades de Dajla y Guelmin, con destino a las Islas. Solo en los primeros cinco meses del año, en este recorrido han fallecido 4.808 personas, lo que representa el 95% de todas las muertes registradas en estos primeros meses del año.

Más salidas desde Mauritania

Asimismo, el informe destaca el aumento de salidas de cayucos desde Mauritania, en las que viajan en su mayoría personas del Sahel. Es la zona donde más víctimas se han contabilizado.

"Numerosas embarcaciones que partieron de Mauritania han desaparecido en el mar con todas las personas a bordo", señala la organización. A modo de ejemplo de los riesgos que corren las personas que se suben a ellas, recuerdan el cayuco que llegó el 15 de abril a las costas de Brasil. Había salido de Mauritania en febrero. Ninguna de las personas que viajaban en él sobrevivieron.

Por contra, han descendido notablemente aquellos cayucos que parten de Senegal y Gambia, que habían sido los más numerosos en 2023.

Protocolos de socorro en el mar

Por medio de un comunicado, Helena Maleno, coordinadora de la investigación, asegura que no se puede normalizar estas cifras. "Por eso debemos exigir a los diferentes países que pongan los protocolos de deber de socorro en el mar y la defensa del derecho a la vida por encima de las medidas de control migratorio. Y no es tan complicado, es simplemente no dejar morir a gente en las fronteras y poner todos los medios para salvar las vidas de las personas en riesgo", señala.

Desde el año 2007, el Colectivo Ca-minando Fronteras cuenta con una línea telefónica de alertas, donde reciben informaciones y alertas de las personas que se encuentran en peligro en las fronteras. Indican que toda esa información se recoge en el Observatorio de Derechos Humanos, creado en 2014, donde existe una base de datos de las alertas que se reciben de embarcaciones que están en peligro en el mar y la base de personas fallecidas y desaparecidas, construida con la información primaria de familiares y comunidades migrantes.

Además, resaltan que todas estas cifras han sido contrastadas, recogidas y analizadas en dicho Observatorio de Derechos Humanos.