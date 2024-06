Última hora de la selectividad 2024: un error en la inscripción deja a cinco alumnos sin EvAU

Un error en la inscripción deja a cinco alumnos sin EvAU

De los más de 40.000 alumnos catalanes que se presentaban a la selectividad, cinco del instituto Creu de Saba de Olesa de Montserrat no han podido enfrentarse a los exámenes por un problema en la inscripción. Ahora, estos piden al departamento que les deje hacer las pruebas pendientes la semana que viene, en las fechas reservadas para alumnos que han acreditado situaciones excepcionales, entre las que se encontrarían bajas médicas o el fallecimiento de familiares muy próximos. Los alumnos que supuestamente se habrían inscrito para hacer la EvAU lo habrían hecho con un coordinador supervisándoles en el aula, no obstante, la inscirpción no terminaba de registrarse correctamente. Los padres reclaman responsabilidad por parte del instituto, que ha entregado la petición al tribunal especial para que los alumnos afectados puedan realizar los exámenes la semana que viene, eso sí, todavía no se sabe si ha sido aceptada.