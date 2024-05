El suelo de corcho de los parques infantiles tiene componentes tóxicos: ¿es peligroso para los niños?

De color negro, amarillo, naranja, verde… Cada vez es más habitual que el suelo de los parques infantiles sean de caucho, y no solo estas áreas, también en pistas deportivas y campos de fútbol. Aparecieron durante las primeras décadas de los 2000, poco a poco los espacios de arena fueron desapareciendo, tras años de reivindicaciones de familias de niños con movilidad reducida, que alegaban que en los areneros no podían desplazar sillas de ruedas o caminadores. Ahora, dos investigadoras del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han encontrado sustancias tóxicas en estos materiales.

“Tienen compuestos químicos que sabemos que pueden funcionar como disruptores endocrinos, es decir, que imitan la acción de las hormonas y alteran el funcionamiento corporal”, explica en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Teresa Moreno, una de las investigadoras que está llevando a cabo el informe junto a la directora del centro, Ethel Eljarrat. La mayoría de los suelos de este tipo están elaborados con restos de neumáticos reciclados, “desde el punto de vista de la economía circular está muy bien, porque hay millones de ruedas en el mundo y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con ellas, pero hay que tener en cuenta qué ocurre cuándo estos materiales van a formar parte de estos lugares”, señala. El mayor conflicto surge cuando muchos empiezan a incluir caucho sintético, que son aquellos que aportan los colores llamativos típicos de las áreas infantiles y son más perjudiciales, “son polímeros que tienen plastificantes y no son buenos para la salud”, añade la científica.

Lo que no se ha certificado todavía es si los niños al jugar sobre estos materiales pueden llegar a inhalar o ingerir las micropartículas del caucho. “Una dosis pequeña o un día de exposición no va a generar ningún tipo de daño, sino que estamos hablando de usos prolongados en el tiempo y en grandes cantidades”, continúa Moreno. Además, señala que estas sustancias están presentes en muchos elementos de nuestro día a día como los envases de plástico de carnes y pescados, “no estamos diciendo que sean sitios en los que no se pueda estar con nuestros hijos, es mucho peor exponerse a la contaminación de las ciudades”, afirma.

Estas son las primeras conclusiones del informe que estará terminado a comienzos del próximo año, por lo que afirma que todavía es pronto para tomar decisiones, "investigar y conocer lo que tenemos siempre es bueno, lo que estamos haciendo es ver cómo se degradan estos materiales con el tiempo y comprobar si con el sol o la lluvia aún son más corrosivos", sentencia. No es el único en el punto de mira, hace solo unos meses la Comisión Europea daba un plazo de ocho años para que se elimine el caucho del césped artificial, típico de campos de fútbol por ser un gran emisor de microplásticos y después de que un estudio publicado en 2022 en la revista Environment International y realizado en los Países Bajos detectó estos componentes en la sangre del 80% de las personas analizadas.

En unos días se empezará a construir el primer parque inclusivo de España y se espera que esté listo a principios de 2025 / JORDI OTIX

Ni arena ni caucho, ¿y ahora qué?

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Una de las más comentadas ha sido la de Ana Mourelo, activista y presidenta de Miradas que hablan, una asociación sin ánimo de lucro que investiga el Síndrome Duplicación mecp, que denunciaba en su cuenta de X que la arena no puede volver a los parques, "no es accesible para personas con movilidad reducida, cuando entras en el área de juego las ruedas se quedan clavadas y no podemos optar por ese parque", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Esta catalana es, además, la promotora de la iniciativa #1rParcInclusiuBcn, gracias a la cual se construirá el primer espacio de juego inclusivo de Barcelona en unas semanas, "fue una iniciativa que salió de los Presupuestos Participativos de 2020 y ahora por fin será una realidad", añade. A partir del mes que viene, Jardins de Massana en el Barrio de Congrés-Indians de Barcelona contará con el primer espacio de este tipo.

Es el resultado de años de esfuerzo y de lucha que comenzaron cuando a su hijo Aitor, le detectaron esta enfermedad rara sin cura, y que se llevó su el pasado mes de julio con solo 12 años. El pasado 30 de noviembre, la activista recibió la Medalla de Honor de Barcelona en "reconocimiento a su lucha por fomentar más espacios de juego inclusivos, en los que todos los niños y niñas puedan jugar y compartir en igualdad", según explicó el propio Ayuntamiento.