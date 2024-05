Ni en series ni en redes sociales: el silencio de la esfera pública hacia las personas con movilidad reducida

Más de 2.400.000 millones de personas con movilidad reducida viven en nuestro país. Sin embargo, la presencia de ellas en la esfera pública es muy reducida, para el 81% de los españoles, los medios de comunicación y las redes sociales no prestan suficiente atención a este colectivo según el informe La Voz de la Accesibilidad elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios. Un dato que tiene una consecuencia directa en la falta de concienciación que existe entre la población general sobre los problemas que tienen que afrontar en su día a día: con un escaso 4,07 sobre 10, el 55% de los españoles no tiene ningún tipo de conocimiento sobre esto.

“En un mundo donde los medios de comunicación, las redes sociales y el cine juegan roles cruciales en la formación de opiniones y actitudes, es fundamental que las personas con movilidad reducida tengan voz para dar a conocer sus necesidades y sentar los cimientos de actitudes y políticas que contribuyan a su plena inclusión”, afirma Laura López Demarbre, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios. Denuncian que no faltan referencias y que las que hay no son las más adecuadas y que reproducen estereotipos que no contribuyen a normalizar la situación.

Según el estudio, 65% de las personas encuestadas recuerda haber visto a personas con movilidad reducida en los medios de comunicación, un 58% en las películas y solo un 39% en las redes sociales, y la mayoría (55%) considera que su presencia es esporádica. En cuanto a su presencia en el cine, un 85% de los españoles se muestra crítico y afirma que este colectivo no está representado de la manera correcta y real. Sin embargo, la escena en el deporte es más esperanzadora, ya que el 65% reconoce haber visto alguna vez alguna competición de deporte adaptado.

Referentes públicos y sensibilización

El estudio de la Fundación Mutua de Propietarios también ha identificado a los personajes públicos que, actualmente, son un referente para la sociedad en el mundo de la discapacidad. Un listado que encabeza el político Pablo Echenique, conocido por un 97% de los españoles, al que sigue el músico y actor Juan Manuel Montilla “El Langui” (83%). Completan el top 10 la periodista Irene Villa (65%); el atleta Alex Roca (53%); la nadadora Teresa Perales (41%); el actor y humorista Telmo Irureta (36%); la cantante y compositora Míriam Fernández (19%); el tenista Cisco García (14%) y el deportista Álvaro Galán (13%).

Pero a pesar de que cada vez haya más referentes, las situaciones de discriminación siguen siendo abundantes: el 46% de los españoles afirma haber observado situaciones de exclusión en las actividades sociales hacia este colectivo, algo que desde la Fundación explican que esto implica que no pueden llevar un estilo de vida igual al resto de la población.

Además, el 82% de los encuestados está de acuerdo en que habría que sensibilizar más a la sociedad sobre las barreras cotidianas que afrontan las personas con este tipo de discapacidad motora. “Todavía queda un gran recorrido para alcanzar la plena inclusión de las personas con movilidad reducida y, para ello, debemos comenzar por reconocer y valorar sus necesidades y diferencias, para adoptar las medidas que contribuyan a construir una sociedad más justa y próspera”, concluye la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios.