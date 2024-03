Muere Paul Alexander tras 70 años con el cuerpo metido en un pulmón de acero

Paul Alexander, más conocido como "El hombre en el pulmón de acero" ha fallecido este lunes a los 78 años, según comunicó en la plataforma GoFundMe Christopher Ulmer, el activista por los derechos de las personas con discapacidad que se dedicó durante los dos últimos años a recoger fondos para contribuir a su tratamiento.

Con el apodo cariñoso de Polio Paul, fue muy difundida la historia de este varón estadounidense que sufrió poliomielitis a los seis años, en 1952. La enfermedad le provocó una parálisis desde el cuello hasta las extremidades para el resto de su vida. en aquel momento, los médicos que le salvaron la vida decidieron introducir su cuerpo en un aparato consistente en un gran cilindro de acero que le permitió no solo sobrevivir al virus, sino continuar su vida durante casi siete décadas.

"En ese tiempo, Paul fue a la universidad, se hizo abogado y publicó un libro. Su historia viajó por todas partes, influyendo positivamente en personas de todo el mundo", expresaba Ulmer, rememorando diferentes experiencias.

Desde 2022, han sido recaudados más de 143.000 dólares, aportados por donantes de todo el planeta para mejorar las condiciones de vida de Alexander. Desde que se ha comunicado su fallecimiento, ya ha sido inhabilitada opción de recogida de fondos en la página y así ha sido informado a los contribuyentes, en una clara muestra de transparencia.

Según Ulmer ha compartido, pudo mantener una conversación telefónica con el hermano de Paul, quien quiso transmitir lo siguiente: "Estoy muy agradecido a todos los que hicieron donaciones para recaudar fondos para mi hermano. Le ha permitido vivir sus últimos años sin estrés. También servirá para pagar su funeral en estos momentos tan difíciles. Es absolutamente increíble leer todos los comentarios y saber que tanta gente se sintió inspirada por Paul".

Ahora, queda como legado su libro Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung (que significa en español "Tres minutos para un perro: Mi vida en un pulmón de acero", una aproximación a sus vivencias. "Paul fue un modelo increíble que seguirá siendo recordado", ha manifestado Ulhmer.