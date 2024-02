El Gobierno anuncia la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico.

Sánchez ha participado en el acto 'Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: despertando vocaciones STEM', celebrado en la sede coruñesa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en referencia a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En el acto ha citado varias cuestiones en las que el Gobierno ha necesitado ayuda de la ciencia, como la pandemia, o que lo requiere en la actualidad, como el cambio climático.

Para estos casos ha avanzado la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, publicada este mismo viernes en el Boletín Oficial del Estado, que va a "hacer la vida más sencilla" y a "crear puentes entre los gobiernos" de "un país por y para la ciencia".

Sánchez ha apelado a que "este es el tiempo de las pioneras y de los pioneros", por lo que ha animado a las jóvenes, que antes carecían de "referentes" y ahora la sociedad avanza en ese sentido.

"Creo que es importante que ocupéis esos espacios porque son espacios que os pertenecen y porque no hay profesiones a las que no podáis dedicaros (...) No podemos permitirnos el lujo de despilfarrar la inteligencia de la mitad de la población", ha agregado.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha apostado por incorporar a más mujeres "a las carreras que van a dibujar el futuro de nuestro país y el futuro del mundo" porque sumar "el talento femenino" hace una "mejor sociedad y económicamente más próspera".

Lo ha enmarcado dentro de una apuesta global del Ejecutivo por "la educación pública, la ciencia pública y por hacer que nuestro talento tenga posibilidades".

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha explicado que en la actualidad se trabaja desde las etapas más tempranas de la educación para evitar la "autopercepción negativa" que tienen muchas niñas ya desde los ocho años en materias como las matemáticas.

"Las mujeres somos más en número en las carreras universitarias y tenemos mejor expediente académica", ha declarado y ha señalado su presencia "muy minoritaria" en algunas titulaciones científicas.

En el acto también ha participado la astronauta Sara García, que ha mantenido un coloquio con varios centenares de alumnos de los centros Rafael Dieste y Salvador de Madariaga de A Coruña.

García les ha explicado que los viajes espaciales suponen "una parte muy pequeña de toda la trayectoria profesional de un astronauta" que, en la práctica, es "un científico e investigador" en "continuo aprendizaje".

Ha revelado que llegar al espacio es posible a través de "cualquier carrera relacionada con ciencia" porque "la base de conocimiento, esa ciencia, esa tecnología, es transversal" y ahí se forma una capacidad fundamental que marca la trayectoria profesional de una persona.