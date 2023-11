Andy y Lucas se separan: este es el motivo. / EFE

Más de 20 años de carrera, ocho álbunes de estudio, tres recopilatorios y 20 discos de platino. El duo gaditano dice adiós definitivamente. Andy y Lucas han dado la última noticia en el programa de Antena 3, 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos.

Al parecer, los problemas cardiacos de Lucas han provocado que tengan que bajar el rimo hasta tal punto, que tienen que poner fin a su carrera. "Es el momento de hacer una gira de despedida", ha comentado el cantante afectado. "No es separarnos, es tomarnos un descanso, no sabemos si vamos a volver", ha añadido Andy antes de que hablasen sobre dónde serán sus últimas fechas.

"Han sido veinte años increíbles en los que hemos cumplido nuestros sueños, pero la aventura acaba aquí" comenta Lucas durante la entrevista. "Es el momento de hacer gira de despedida" ha dicho el cantante afectado.

Noticias relacionadas

Los fans del grupo ya han llenado las redes sociales de mensajes lamentando la separación del grupo, algunos todavía no se creen la noticia. El propio cantante es uno de ellos: "No es separarnos, es tomarnos un descanso, no sabemos si vamos a volver".

Sin embargo, por mucho que duela, los propios artistas han reconocido que esta situación les ha obligado a poner un punto y aparte en su larga carrera musical.