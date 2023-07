El Gran Telescopio de Canarias ayuda a resolver un antiguo enigma sobre el brillo de los discos de las galaxias

Un equipo científico internacional, en el que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha detectado distorsiones en el brillo del disco de una galaxia que podrían deberse al efecto gravitatorio de una desconocida galaxia vecina.

Bautizada con el nombre de GTC-1, la galaxia satélite se ha descubierto utilizando imágenes ultraprofundas obtenidas con la cámara OSIRIS del Gran Telescopio Canarias, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma.

El hallazgo proporciona una posible explicación sobre la forma en que la luz disminuye bruscamente en los bordes de los discos de las galaxias, un misterio que ha intrigado a la comunidad científica durante décadas. El resultado se publica en la revista especializada 'The Astrophysical Journal'.

En 1980 varios equipos científicos encontraron que cuando estudiaban las imágenes de los discos de las galaxias que se muestran de canto, su brillo cae de forma muy brusca en el borde. Este decrecimiento súbito de la luz o truncamiento parecía una pista importante sobre la manera en que se forman las galaxias. Sin embargo, se necesitaron varias décadas, y la utilización de detectores CCD en las observaciones astronómicas, para comenzar a entender este fenómeno.

