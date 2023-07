¿Qué hacen Los Morancos metidos en un despacho de cancelación de deudas?

Dicen Jorge y César Cadaval, Los Morancos, uno de los dúos humorísticos más queridos de España, que quieren devolver a la sociedad el cariño que se les ha dado en sus 40 años de trayectoria. Por eso, desvelan en exclusiva a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se han embarcado en un nueva empresa que, por cierto, nada tiene que ver con su proyección pública como artistas. Son los socios y creadores de un proyecto, Libres de Deuda, en el que, a través de un equipo de abogados que ellos mismos han seleccionado, facilitan a quien lo necesite -y cumpla los requisitos que exige la normativa- la oportunidad de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para cancelar sus deudas y empezar de nuevo. "Sólo con que una de esas personas sea capaz de solucionar esos problemas, el proyecto habrá tenido sentido", confiesan.

Inmersos en un verano en el que pasean por toda España su último espectáculo, 'Todo por la Matria', y con las entradas agotadas allá por dónde van con semanas de antelación -acaban de regresar de estar casi un mes en el Teatro Olympia de Valencia y el próximo fin de semana se suben al escenario en Palma de Mallorca- César y Jorge Cadaval responden sin regatear ni una respuesta a las, muchas, preguntas que les plantea este diario sobre la nueva aventura en la que se han embarcado y de la que, hasta ahora, nada se sabía.

La Ley de la Segunda Oportunidad fue aprobada en España el 25 de julio de 2015 y entró en vigor el 26 de julio del mismo año. Es una normativa legal que se ha implementado en varios países para proporcionar a las personas físicas (particulares) y autónomos una vía para acabar con su insolvencia económica y sobreendeudamiento. La normativa busca otorgar la posibilidad de comenzar de nuevo y reestructurar las deudas, evitando así la declaración de quiebra o bancarrota.

La ley no establece un monto necesario para beneficiarse, pero los juzgados desestiman con rapidez casos con deudas inferiores a los 12.000 o 15.000 euros porque no se considera una cuantía significativa. La normativa puede llegar a exonerar deudas de hasta cinco millones. La buena fe del deudor es el requisito principal de la normativa. Hay que demostrar, siempre, que la persona tiene intención de pagar pero que no puede hacer frente por su stiuación. Además, debe demostrar que no cuenta con ningún bien o inmueble con el cual hacer frente a la misma.

Creadores y promotores

Explicada la parte que compete a lo económico, ¿qué tienen que ver Los Morancos con algo tan ajeno a su trayectoria como la Ley de la Segunda Oportunidad?. Ellos mismos lo cuentan con todo tipo de detalle a este diario. Primera cuestión, César y Jorge no son sólo la imagen de esta aventura como puede suceder en otros casos en los que conocidos bufetes contratan a personajes famosos, como el presentador y cantante Bertín Osborne que es la imagen de otro despacho que trabaja en el mismo campo o el exportero Iker Casillas, cara visible de otro despacho especializado en la defensa de afectados por productos bancarios.

"No se trata de poner nuestra imagen y olvidarnos, estamos encima del proyecto y bastante ilusionados con él", dicen César y Jorge

Es decir, Los Morancos son los creadores y promotores de esta empresa, enfatizan. "No se trata de poner nuestra imagen y olvidarnos, estamos encima del proyecto y bastante ilusionados con él. Queremos transmitir a la gente confianza y seguridad y que, cuando contacten con Libres de Deuda, sepan que Jorge y Cesar Cadaval están detrás. Llevamos más de 40 años en el mundo del espectáculo, conocemos a la gente y la gente nos conoce a nosotros. No podemos permitirnos ningún margen de error", señalan.

"Hemos apostado fuerte"

"Hemos apostado fuerte y, si sale bien, será nuestra responsabilidad y si sale mal, igualmente, aunque tenemos la seguridad de que, con el equipo y los medios que tenemos, no existe posibilidad de equivocarnos", añaden. Cuando se les pregunta si han tenido alguna experiencia personal cercana o han visto a mucha gente alrededor agobiada por las deudas, responden: "Claro que sí. Nosotros vivimos de una manera muy cercana a la gente y en la época que estamos viviendo '¿quién no conoce a alguien en esas circunstancias?'".

Los Morancos detallan cómo empezó todo. Hace apenas unos meses: "Pues de una forma muy curiosa. Trabajando en Barcelona, coincidimos con un amigo nuestro de la infancia al que hacía bastante tiempo que no veíamos, y fue él quien nos contó la experiencia que había tenido con esta Ley, de la que, de verdad, ni Jorge ni yo sabíamos de su existencia. A partir de ahí, y en el viaje de vuelta para Sevilla, comenzamos a darle vueltas al asunto hasta el punto de que decidimos intentar dar a conocer esa experiencia al resto de la gente".

Un mal negocio, la pandemia...

¿Qué les hace interesarse por la Ley de la Segunda Oportunidad, tan ajena a su faceta de artistas?. "Sobre todo lo sorprendente y a la vez desconocida que es. Si a tí te dicen que puedes quitarte todas las deudas que tienes como consecuencia de un mal negocio, una enfermedad, la propia pandemia, etc. no te lo crees; pero realmente es así". Pero, ¿por qué les resulta atractivo? "Pues simplemente porque pensamos que sería bastante interesante que la gente conociera que existe la posibilidad de arreglar su situación económica y así poder tener una nueva oportunidad, no solo en el terreno profesional, sino también social y te diría, incluso mental", señalan.

Una vez diseñado el proyecto, los hermanos Cadaval se pusieron manos a la obra. No ha sido fácil, dicen. "Si entras en Internet y buscas, existe una gran oferta para asesorar en Segunda Oportunidad, pero la verdad es que se trata de despachos de abogados multidisciplinares que tienen este servicio como uno más de los que ofrecen y nosotros lo que buscábamos eran verdaderos especialistas y que se dedicaran a este tema en exclusiva".

La selección que ellos han hecho, puntualizan, fue a través de amigos comunes. Contactaron con varios despachos que llevaban estos asuntos "y después de hablar con todos, entendimos que era mejor montar nuestro propio equipo y eso es lo que hicimos; hoy por hoy podemos asegurarle a la gente que tenemos a los mejores".

"Absolutamente transparentes"

Pero, cuando una persona endeudada que quiere reparar esa deuda contacta, a través de la web, con el bufete, ¿con quién lo está haciendo?. Los Morancos responden: "Nuestra intención es ser absolutamente transparentes con las personas que nos contacten por lo que hemos implantado una fórmula de contacto y contratación bastante simple y sencilla, con un acceso directo a nuestra plataforma para que puedan estar al tanto de cómo va su expediente las 24 horas del día".

Recibida la solicitud de información a través de la web, continúan, "de inmediato recibirán una llamada de algunos de nuestros asesores que tras explicarle en que consiste la ley, le solicitará toda la información necesaria para evaluar la viabilidad del asunto. Si existe la posibilidad de que fuera viable, se le envía un formulario donde deberán incluir todos los datos, deudas que tienen, con quién la tienen, si trabajan o no, si tienen algún tipo de bien…. etc, etc".

"No existe comisión por éxito ni nada parecido, se pagarán los gastos presupuestados que siempre serán cerrados y para la totalidad del procedimiento", aclaran

Aseguran los hermanos Cadaval que ese formulario es estudiado "de forma más profunda" por uno de sus abogados y, si definitivamente es viable, vuelve a contactar con ellos para explicarles todos los pormenores del procedimiento y aclararles cualquier duda que pudieran tener. "Una vez llegado a este punto y si definitivamente quieren iniciar el proceso, el bufete envía a esa persona el costo del total del procedimiento que, por cierto, será el mismo para una deuda de 15.000 euros que para otra de 4.000.000 euros. No existe comisión por éxito ni nada parecido, se pagarán los gastos presupuestados que siempre serán cerrados y para la totalidad del procedimiento", especifican.

A partir de ahí, continúan, y una vez firmado el contrato, darán acceso a la plataforma y los abogados se pondrán en marcha para recabar toda la documentación necesaria para iniciar los trámites. Una vez completada esa documentación, presentarán la correspondiente demanda ante el Juzgado. "Y si todo va bien, en un plazo aproximado de 6 a 8 meses, habremos conseguido exonerarles de todas las deudas que permite la ley", indican los humoristas.

Las multas de la zona azul

¿Han recibido ya muchos mails?, ¿han descartado a mucha gente? ¿han aceptado ya a otras personas y están viendo cómo ayudarles?, ¿hay gente que ha pensado que directamente Los Morancos les ayudarán económicamente y les han pedido dinero?. "Aquí sí nos gustaría pararnos un poco. Desde que presentamos el proyecto en redes sociales (Instagram) hemos tenido un aluvión de solicitudes de información de lo más diverso. Desde gente que pretendía quitarse las multas de la zona azul a otros que nos pedían interceder ante el banco para que le dieran un préstamo".

"Esta posibilidad es para quien no puede pagar, no para quien no quiere pagar", aclaran los hermanos Cadaval

La Ley de la Segunda Oportunidad, aclaran, no es eso. "Se trata de intentar dar una segunda oportunidad a alguien que, motivado por cualquier contingencia (enfermedad, pandemia, desempleo, mal negocio...), no puede hacer frente a sus deudas y necesita incorporarse nuevamente al mundo laboral pero no puede por ese motivo, llámese RAI, ASNEF, multitud de llamadas de sus acreedores…", abundan.

En definitiva, insisten Los Morancos, esta posibilidad es "para quien no puede pagar, no para quien no quiere pagar. Y decimos esto porque muchas de las consultas son en ese sentido, gente que pudiendo pagar sus préstamos y de hecho, llevándolos al día, nos preguntan si pueden dejar de pagarlos acogiéndose a la ley y la respuesta es rotundamente no".

Los requisitos

César y Jorge aprovechan la entrevista para matizar otros aspectos. "Otra cosa que nos gustaría aclarar es el importe mínimo que entendemos adecuado para acogerse a esta ley, ya que han llegado consultas de gente que a lo mejor debía 2.000 euros, con lo que el coste sería incluso superior a la deuda. Nosotros estimamos que el importe mínimo de deudas debe andar entre los 12.000 y 15.000 euros, teniendo en cuenta que la ley permite exonerar deudas hasta un total de 5.000.000", precisan.

Su implicación es total: "Intentamos hablar personalmente con cada uno de los clientes, al menos una vez, para comprobar su nivel de aceptación"

Los Morancos dicen que se han implicado "hasta el fondo" en su nueva faceta. "Nuestra agenda de trabajo nos permite compaginar este proyecto. De hecho, intentamos hablar personalmente con cada uno de los clientes, al menos una vez, para comprobar su nivel de aceptación y que nos cuenten como están viviendo el momento, que entendemos será trascendental en sus vidas. no podemos permitirnos ningún margen de error", indican.

La solidaridad

Pero hay algo más. Y fundamental. La esencia de todo esto, confiesan los hermanos Cadaval. El verdadero por qué. ¿Es una forma de devolver lo recibido?. "Rotundamente sí. Tanto Jorge como yo, en definitiva Los Morancos, siempre nos hemos prestado a participar en cualquier acto solidario en el que nos hayan requerido, colaborando en multitud de proyectos asistenciales y, además, encantados de hacerlo. Pero nunca habíamos hecho nada que partiera directamente de nosotros y este proyecto, que puede parecer diferente a todo eso que habíamos hecho, tiene un trasfondo maravilloso", contestan.

Los famosos humoristas concluyen la entrevista hablando de una misión: "Dar a conocer a todo el mundo la existencia de esta Ley y, además, facilitarle al mejor equipo para que puedan llevarla adelante. Sólo con que una de esas personas sea capaz de solucionar esos problemas, el proyecto habrá tenido sentido, aunque también te digo, después de llevar más de 40 años recibiendo el cariño del público, estamos seguros que no será uno sino muchos los que podrán retomar sus vidas y olvidar todos los problemas provocados por las deudas que tenían. Y como dice nuestro lema…Seguro que lo conseguimos".