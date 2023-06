La última campaña publicitaria de ’Pronovias’ / Redes

Durante el mes de junio muchas son las marcas y compañías que se unen a las reivindicaciones y protestas que denuncian la LGTBI-fobia y promueven la igualdad de derechos del colectivo. Pronovias, la casa de moda líder en vestidos nupciales lanzaba hace apenas unos días una campaña publicitaria que defendía la diversidad afectivo-sexual con dos mujeres como protagonistas. Mireia y Andrea eran presentadas por separado en un inicio, para después protagonizar un romántico vídeo vestidas de novia, que ha desatado un sinfín de opiniones.

Y es que, para Pronovias era importante promover el mensaje de "love is love" en unas fechas tan especiales, más aún con un caso real en el que Andrea y Mireia vistieron de la marca en el día de su celebración: "Hoy celebramos el amor de Andrea y Mireia, abrazando la belleza de su viaje único juntas. ¡Felicitaciones y los mejores deseos para la encantadora pareja!", comunicaba la firma en su publicación en Instagram. A pesar de recibir numerosos comentarios positivos, lo que no esperaba pronovias era la oleada de homofobia a la que se enfrentarían.

Un debate de grandes dimensiones es el que se originó en la publicación de Pronovias, donde cientos de personas se mostraban asqueadas y enfadadas con la nueva campaña de la casa que mostraba el amor entre dos mujeres. Emojis que vomitan, hashtags que dicen "unfollow", e incluso mensajes de odio contra el colectivo LGTBIQ+, han sido algunos de los mensajes que la marca ha recibido, llegando a perder más de 12.000 seguidores.

Pronovias arremete contra sus haters y defiende al colectivo LGTBIQ+

Lejos de esconderse, la marca ha respondido con un contundente comunicado en forma de vídeo, que ha acumulado miles de comentarios positivos por parte de seguidores que agradecen a la marca su compromiso con el colectivo LGTBIQ+: "Gracias por esto, no sabéis lo mucho que me habéis emocionado. Por fin me veo representada en uno de los días más bonitos de mi vida. Gracias por anteponer los principios, valores y libertad a los 'followers", comentaba una seguidora.

"Estamos muy orgullosos de estar al lado de todas las personas que creen en el amor, sin diferenciar a ninguna persona por ningún motivo. Los comentarios negativos, donde aparecen dos novias enamoradas e irradiando felicidad, nos han dado a entender que tenemos que seguir impulsando el 'Love is Love' porque el odio nunca ganará al amor verdadero. Para nosotros, nuestras clientas son siempre especiales, quieran a quien quieran, nos gusta verlas irradiar felicidad en el día más importante de su vida", publicaba Pronovias en su perfil de Instagram tras las críticas recibidas.

Así mismo, la marca líder en vestidos nupciales creaba un vídeo en el que aparecían primero las fotografías individuales de Andrea y Mireia, con las que habían recibido cientos de comentarios positivos. Después, las fotografías conjuntas de la pareja, acompañadas de comentarios homófobos y mensajes de odio, mostrando así la discriminación a la que todavía se enfrenta el colectivo. Sea como sea, está claro que la comunidad LGTBIQ+ vive una situación de injusticia y opresión, por la que es necesario seguir luchando, de la mano de marcas tan influyentes como Pronovias.