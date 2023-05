Rocían con ácido el monumento dedicado a Nevenka Fernández en Ponferrada, León

Imagen del documental miniserie / Netflix

El monumento ubicado en una glorieta de la zona alta de Ponferrada (León) con el que la ciudad quiso agradecer la valentía de la exconcejala Nevenka Fernández por haber denunciado el acoso que sufrió por parte del excalde Ismael Fernández hace 22 años ha amanecido este miércoles rociado con ácido.

Los daños provocados podrían obligar al cambio de la estructura, según ha avanzado la concejala de Bienestar Social, Lorena González, aunque los técnicos trabajan dando una capa de laca para poder solventarlos. González ha lamentado hechos y recuerda que desde que se inauguró el monumento hace unos meses muchas perdonas han utilizado las redes sociales para mostrar su oposición e incluso se han solicitado firmas para que sea retirada.

La edil ha denunciado que siga existiendo ese testimonio de odio en la sociedad, pero ha defendido que son las mujeres como Nevenka "las que han cambiado España y las que han logrado que hoy las mujeres estén un poco más protegidas ante estas situaciones". "Mientras en Ponferrada un acusado de tentativa de homicidio pasea por nuestras calles a la espera de juicio sin que nadie le chiste", apunta en referencia al exedil de Coalición por El Bierzo Pedro Muñoz, acusado de causar graves lesiones a su exmujer al arrojarla por un balcón, "las víctimas que sobreviven, se sobreponen y lo cuentan siguen recibiendo violencia".

"Algunos tenían mucho interés en no homenajear la valentía de Nevenka y el precedente que sentó en este país y se excusaban en que era algo del pasado y que estaba superado para intentar seguir silenciándolo, pero está claro que no se ha superado y sigue habiendo grupúsculos violentos que se resisten a un mundo donde las mujeres podamos decir no", ha reflexionado.

Desde el Consistorio se ha abierto una investigación para tratar de localizar, mediante las cámaras colocadas en la zona, a los autores de estos hechos. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, no quiere que ese tema que capitanee la campaña electoral, que a su juicio es la pretensión de quienes han cometido este acto de vandalismo injustificable.

"No pueden convertirse en la noticia central de Ponferrada y de una campaña electoral porque la ciudad de hoy es distinta, está con las víctimas y no con los agresores y de eso no tengo duda alguna", ha recalcado el regidor, que pide "centrarse en lo que de verdad preocupa a los ciudadanos".

El Ayuntamiento de Ponferrada inauguró este monumento el pasado 30 de marzo como homenaje a la exconcejala del PP, quien en 2001 puso cerco al acoso sexual tras denunciar al entonces alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, por su "valentía" y en reconocimiento al camino que abrió a otras mujeres.

El 26 de marzo de 2001, la entonces joven concejala, que contaba 26 años, se convertía en la primera mujer que rompía el silencio contra el acoso sexual al anunciar una querella criminal contra el alcalde, veintitrés mayor que ella, viudo y con el que había mantenido una relación sentimental a la que él se negaba a poner punto final.

La denuncia de Nevenka desembocó en la dimisión de Álvarez como regidor tras ser condenado por acoso sexual y obligó a la joven a irse de España con su nueva pareja para evitar la presión mediática a la que estaba siendo sometida.

Nevenka había mantenido una relación sentimental con Álvarez, que muchos consideraron que fue lo que le abrió las puertas del Ayuntamiento, pero cuando decidió acabar con ella y él se negó, empezaron los problemas y el acoso, lo que le sumió en una profunda depresión que derivó en su dimisión poco después al ser ninguneada su sus labores municipales, según ella misma confesó.

Tras dimitir como concejala y pasar un tiempo apartada del consistorio, decidió hacer público lo que le había sucedido y denunciar al alcalde ante los tribunales.