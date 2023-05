Ballenas, estrellas y música en Tenerife, los mejores planes para hacer en “la isla de las maravillas”

11 Se lee en minutos Rosa Cabrera



Muchas personas se limitan a pensar en Tenerife como un destino turístico clásico, donde solo destacan el sol, las playas y un clima agradable; no obstante, Tenerife es mucho más que eso. La isla dispone de una amplia oferta cultural que sigue siendo una incógnita para muchos, incluso para los propios locales. Ya sea que estés buscando festivales para desconectar y pasarlo bien al son de la música, museos de distinta índole para conocer la cultura canaria, y enriquecerse con todo lo que ofrece esta tierra, o experiencias completamente originales y diferentes en la naturaleza, como el avistamiento de cetáceos en embarcaciones responsables con el medio, el turismo en Tenerife guarda muchas sorpresas.

En Tenerife podrás ver ballenas / .

Hoy vamos a descubrir Tenerife, qué se puede ver y qué se puede hacer. ¡Simplemente, atrévete a probar alguno de sus planes, seguro que encuentras el que más encaja contigo!

Si buscas los mejores festivales de música y cine, Tenerife es tu sitio

Música para bailar o para relajarse disfrutar, cine para embarcarte en otras realidades mientras se respeta el medioambiente… Hay mil cosas que visitar en Tenerife, y es que cuenta con una oferta festivalera única, para todo tipo de públicos, bolsillos y estilos. ¡Descubre lo que más te apasiona!

El GreenWorld Festival

Empezamos con un plan fiestero, y es que si tienes ganas de disfrutar de la mejor música electrónica, este 8 de julio tienes una cita con el encuentro más importante del año de este tipo de música, que se celebra en el sur de Tenerife, en las instalaciones del emblemático Amarilla Golf.

Phe Festival

Cambiamos de estilo y pasamos a un encuentro veraniego ineludible para los amantes del rock, el indie y los sonidos urbanos. Este festival se celebra en el Puerto de la Cruz y en su planning, además de la buena música de grupos nacionales, internacionales y grupos emergentes, podrás disfrutar también de una variada cartelera de cine, gastronomía e innovación. La buena noticia es que este festival destaca por su oferta de packs de viajes personalizados para ayudarte a organizar de la mejor manera unas vacaciones a tu medida. Recuerda que su fecha de celebración es el 18 y 19 de agosto.

La mejor música en los festivales de Tenerife / .

Culture and Business Pride

Se trata de uno de los diez primeros prides más famosos del mundo por su diversidad de contenido. Sus principales protagonistas son el activismo LGBTIQ+, los negocios, la cultura y el ocio en torno al respeto y la diversidad. Cuenta con ponencias que imparten personalidades internacionales, mesas redondas y hasta un concierto por los Derechos Humanos, junto a una gala de entrega de Premios Alan Turing. Este festival destaca por huir de los convencionalismos y luchar contra los estereotipos. Se celebrará entre el 15 y el 18 de julio.

Canarias Jazz & Más Festival

No nos olvidamos de las personas a las que les gusta la música más tranquila y el jazz. Este festival internacional combina conciertos gratuitos al aire libre y otros de pago en los principales teatros de Tenerife. Se trata de un festival con una larga trayectoria, y este año, además de su clásico interés por las figuras internacionales más consolidadas del mundo, su gran apuesta viene de la mano de los nuevos talentos canarios. Haz hueco en tu agenda del 30 de junio al 23 de julio y disfruta del mejor jazz de la isla.

Conciertos para todos los gustos / .

Tenerife tampoco se olvida de los amantes del séptimo arte, ya que también ofrece una oferta única de muestras y certámenes cinematográficos. En noviembre, Miradas Doc invita a todos sus asistentes a descubrir la desconocida cinematografía de países en desarrollo en el municipio de Guía de Isora. Otro plan que no te puedes perder es, sin duda, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC), que se centra en la sensibilización hacia la naturaleza y se celebra en la isla Baja, entre Garachico (del 26 al 30 de mayo) y Buenavista del Norte (del 2 al 4 de junio). La oferta cinéfila de la isla completa su gran carta con el Festival de Cortometrajes Villa de La Orotava, que se celebra a principios de noviembre.

Planes naturales únicos y un entorno espectacular para el avistamiento de cetáceos

Tenerife es sinónimo de rincones naturales sorprendentes e idílicos. La isla cuenta con 43 espacios protegidos, que ocupan la mitad de su territorio. El más conocido, por supuesto, el Parque Nacional del Teide, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. El pico más alto de España (3718 metros) se encuentra aquí. Además, es posible ascender hasta casi la cumbre gracias a un teleférico y deleitarse con unas vistas increíbles del mar y de la isla.

Tenerife es sinónimo de rincones naturales sorprendentes e idílicos. / .

El senderismo o el parapente en el Parque Rural de Anaga, y en el de Teno, son otras dos de las experiencias naturales que recomendamos. Con sus bosques de laurisilva y sus espectaculares helechos gigantes, seguro que no has visto antes nada igual.

Aunque si lo tuyo son las propuestas originales de verdad, un plan completamente único es la excursión para avistar cetáceos. De hecho, Tenerife y su costa suroeste se consideran uno de los mejores puntos del mundo para hacerlo.

Los avistamientos de cetáceos en Tenerife son comunes debido a la meteorología privilegiada de la isla, su origen volcánico y la influencia de aguas más frías de la costa africana, que disminuye la temperatura del mar y hace que esta sea inferior a la habitual en esta latitud geográfica. Estas condiciones favorecen la aparición de los nutrientes necesarios para estos cetáceos, junto a la presencia usual de calderones tropicales, también conocidas como ballenas piloto, y delfines mulares a los que se suman, ocasionalmente, cachalotes, delfines moteados, rorcuales, etc. Disfrutar de estos mamíferos marinos en su entorno natural siempre es posible en Tenerife, independientemente de la época en la que vengas.

Ballenas piloto, delfines mulares, cachalotes, delfines moteados, rorcuales... / .

La isla se esfuerza por mantener la conservación de este ambiente como una prioridad, por eso insta a los viajes a que cumplan también con esta responsabilidad. Si estás pensando en el avistamiento de fauna salvaje, te recomendamos ser responsable, y apostar por una empresa de excursiones adscritas a la Carta por la Sostenibilidad. Este es un sello de compromiso con la naturaleza para las embarcaciones que lucen una bandera de color amarillo con el logotipo “Barco Azul”. Estas embarcaciones, en su afán con la sostenibilidad, cumplen una serie de requisitos a la hora de organizar estos encuentros, entre los que destacan la navegación a velocidades reducidas, no acercarse a menos de 60 metros, no sobrepasar los 30 minutos de observación y no cruzarse en la trayectoria de nado de la fauna.

Estos barcos acreditados suelen salir desde la zona sur de la isla, desde Puerto Colón en Adeje y Los Gigantes en Santiago del Teide, por lo tanto, permite ver cetáceos con un fondo compuesto por los grandes acantilados coronados por el pico del Teide. Esta ruta, además, permite ver a un guincho o águila pescadora (un ave majestuosa en peligro de extinción) entre los acantilados, eso sí necesitarás algo de suerte.

Lo bueno de este espectáculo natural es que se puede disfrutar de manera respetuosa en cualquier época del año y a cualquier hora. Por lo tanto, si no sabes qué visitar en Tenerife y tienes ganas de una actividad natural, esta excursión es una de las más bonitas que hacer en la isla. ¡Una experiencia que seguro que quieres repetir cuando vuelvas!

El arte y la cultura más vanguardista se unen en Tenerife

¿Eres de los que siempre les pica el gusanillo de la curiosidad? Entonces Tenerife te ofrece numerosas posibilidades para explorar y conocer toda la historia de la isla. Su gran abanico cultural incluye museos, espacios culturales e interesantes manifestaciones artísticas en la calle. Tanto sus propuestas como su compromiso social y medioambiental convierten a Tenerife en un punto de referencia donde se unen el arte y la cultura más vanguardista. De hecho, puede ser que te agobies debido a la cantidad de propuestas que ofrece, pero aquí te dejamos algunas de las más destacadas.

Casa del Carnaval

No hay duda de que el de Santa Cruz de Tenerife es uno de los carnavales más importantes del mundo; de hecho está considerado como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Este museo pone de manifiesto la importancia de esta festividad, ya que está completamente dedicado a ello. Destaca por ofrecer una colección permanente con vídeos, documentos, cartelería original o la asombrosa y elaborada fantasía de la Reina del Carnaval vigente, entre otros.

En Tenerife el arte y la cultura se dan la mano / .

Exposición Internacional de Escultura en la Calle

Este es uno de los eventos con mayor trayectoria, puesto que desde hace 50 años, La Rambla de Santa Cruz acoge de manera permanente la Primera Exposición Internacional de Escultura en la Calle. Desde entonces, la ciudad cuenta con un patrimonio escultórico ejemplar, abierto al panorama mundial contemporáneo.

Museo Histórico Militar de Canarias

Esta es una parada obligatoria para todo aquel que visite Santa Cruz. El emblemático Museo Histórico Militar de Canarias se encuentra en el interior del Fuerte Almeyda, una fortaleza del siglo XIX desde donde se pueden ver unas vistas preciosas del puerto de la capital. Su exposición permanente alberga banderas singulares, colecciones de armamento, condecoraciones, cartografía, arte, maquetas o dioramas.

Museo de la Ciencia y el Cosmos en La Laguna

La Laguna ha sido, históricamente, el centro intelectual de Canarias. De hecho, aquí se encuentra el Museo de la Ciencia y el Cosmos, el más importante de Canarias en su ámbito y todo un referente España. La fama de este museo se debe a la calidad divulgativa de sus contenidos y su amena intención didáctica.

Su planetario es más que digno de mención. Tiene una gran cúpula de más de 6 metros de diámetro y se proyecta en el cielo nocturno, donde se pueden observar más de 2000 estrellas que simulan un viaje astral por el universo.

La Historia y la Antropología también tienen su lugar en la isla / .

Museo de Historia y Antropología

Este museo cuenta con dos sedes y está situado también en La Laguna. La Casa Lercaro, su primera sede, es una imponente casa señorial de finales del siglo XVI, con un espléndido patio interior y una magnífica celosía de madera de pino canario. El museo hace una representación de cómo ha sido el desarrollo social, económico y cultural de la isla, desde el siglo XV al XX, gracias a sus numerosas colecciones, actividades y exposiciones.

Su otra sede, la Casa de Carta se encuentra en Valle de Guerra, municipio de San Cristóbal de La Laguna y se considera todo un ejemplo representativo de las viviendas solariegas construidas en Canarias en el siglo XVIII.

Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

El TEA se encuentra en Santa Cruz de Tenerife y es un complejo arquitectónico de más de 20 000 metros cuadrados, donde se puede disfrutar de un museo y un centro de arte contemporáneo, el Centro de Fotografía Isla de Tenerife y la Biblioteca Municipal Central.

El arte más callejero en la ciudad de Tenerife / .

El edificio se puede considerar una obra de arte en sí mismo, y es que fue diseñado por los famosos arquitectos suizos Herzog y De Meuron. Tiene una colección de 2000 obras y diferentes exposiciones temporales de autores del panorama artístico actual. Se trata de una gran oportunidad para acercarse al mejor arte contemporáneo.

Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA)

El antiguo Hospital Civil de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife alberga en su interior el MUNA de Ciencias Naturales. El catálogo cultural de este museo incluye exposiciones didácticas y muy entretenidas relacionadas con la flora, la fauna y la geología de la isla.

Además, todos los interesados en la cultura guanche y la arqueología están de suerte, puesto que su circuito expositivo cuenta con valiosísimas muestras de dicha cultura y destaca por su colección de momias aborígenes.

El diseño más vanguardista y grandioso en alguno de sus edificios / .

Museo municipal de Bellas Artes

Ubicado en la hermosa Plaza del Príncipe, en este museo podrás encontrar una gran colección de pintura y escultura histórica, que va desde los flamencos del siglo XVI hasta contemporáneos del siglo XX. Su depósito artístico cuenta con más de un centenar de piezas del Museo del Prado.

Puerto de la Cruz Street Art

Se trata de un original proyecto de arte, que desde el año 2014 llena de color y mensajes las paredes medianeras de los edificios del barrio de La Ranilla, en el centro de Puerto de la Cruz; posteriormente, se expandió a otras calles adyacentes. Se compone de obras elaboradas por algunos de los artistas más reconocibles del panorama nacional e internacional y está considerado uno de los museos al aire libre más relevantes del planeta.

Te hemos dado una gran lista para que puedas escoger un plan acorde contigo. ¡Ahora solo te falta elegir el que más te llame la atención y disfrutar del lado más original de la isla!