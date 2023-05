Un diálogo internacional para buscar las claves para mejorar las relaciones de la UE con sus vecinos del sur y del este

Expertos de la Fundación Bertelsmann, del Instituto de Estudios Económicos de Viena y del Real Instituto Elcano presentan el estudio Keeping Friends closer: why the EU should address new geoeconomic realities and get its neighbours back in the fold'

Foto del evento La UE y su política de vecindad Sur y Este en el Espacio Bertelsmann de Madrid

La Bertelsmann Stiftung, la Fundación Bertelsmann y el Real Instituto Elcano organizaron el pasado 3 de mayo por la tarde el evento 'La UE y su política de vecindad Sur y Este' en el Espacio Bertelsmann de Madrid en el marco de sus #Diálogos internacionales. Tras la bienvenida de Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann, Maciej Berestecki, responsable de Prensa y Política de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, hizo una introducción a la política de vecindad de la Unión Europea.

Recordó la mayor ampliación de la Unión Europea hasta la fecha: el 1 de mayo de 2004, ahora hace justamente 19 años, diez estados más se adhirieron a la UE. Nunca antes se había visto un número tan grande de estados recién llegados a la vez. Cómo han crecido estos estados junto con el resto de la UE en los últimos 19 años es algo que debe ser examinado. Proporcionar estabilidad es un objetivo importante de las vecindades europeas, especialmente en vista de la guerra en Ucrania.

El papel de la UE en el actual contexto económico

Miriam Kosmehl y Christian Hanelt, de la Bertelsmann Stiftung, y Richard Grieveson, del Instituto de Estudios Económicos de Viena fueron los encargados de presentar el estudio 'Keeping Friends closer: why the EU should address new geoeconomic realities and get its neighbours back in the fold' que sirvió de base conceptual para el debate posterior en el que participaron también los expertos del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich y Haizam Amirah Fernández, moderados por Miguel Otero. El evento estuvo centrado en el papel de la UE en el contexto geoeconómico actual, especialmente en relación con la guerra contra Ucrania.

El estudio presentado se fija en tres áreas: Turquía, los Balcanes y Ucrania, regiones con las que la Unión Europea mantiene una fuerte interconexión debido al comercio, finanzas, tecnología, infraestructuras y movilidad laboral. Aunque pese a esta conexión se detectan importantes contratiempos, que están siendo aprovechados por China para fijar e incrementar su influencia. El caso más tratado en el debate fue el de Turquía, el país que más tiempo lleva esperando a que Bruselas reanude las conversaciones.

Foto del evento "La UE y su política de vecindad Sur y Este" en el Espacio Bertelsmann de Madrid / EPE

Geoestrategia de la UE

El acto, al que asistieron más de 80 participantes en el Espacio Bertelsmann, sirvió para analizar el posicionamiento geoestratégico de la UE en relación con potencias como China, Estados Unidos y Rusia en el entorno de sus vecinos del sur y del este. Del debate surgieron varias ideas, como por ejemplo que la UE no está haciendo lo suficiente para promover reformas en sus vecinos del Este y también que, allí, la UE tiene influencia económica pero no política.

Por último, se concluyó el debate con diferentes ideas, como por ejemplo que la influencia de China ha crecido exponencialmente en los últimos años y que la UE debería acentuar al máximo el comercio con Turquía y los Balcanes utilizando su privilegiada posición financiera, reforzar su alianza con Estados Unidos, no depender tanto energéticamente de Rusia y hacer más para promover reformas con sus vecinos del sur y del este.

Este evento se enmarca en la línea de trabajo 'Diálogos Internacionales' que la Fundación Bertelsmann desarrolla en el Espacio Bertelsmann desde 2019 acogiendo temáticas europeas de actualidad gracias a la colaboración con la Fundación Bertelsmann Stiftung y otras entidades españolas.

Y es que el Espacio Bertelsmann se quiere consolidar como un lugar de diálogo, debate y reflexión del sector político, cultural y social, creando encuentros intergeneracionales, promoviendo un acercamiento a los jóvenes, concentrando su actividad en tres líneas de trabajo como #Por el empleo juvenil, #Diálogos por el futuro y los ya comentados #Diálogos internacionales. Cada línea de trabajo se creó con el objetivo específico de otorgar a los jóvenes un espacio donde darles voz y que sean escuchados por referentes políticos, sociales y culturales.