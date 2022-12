Las jóvenes que han roto con el estigma de la soltería: "Ni nos planteamos tener una familia perfecta"

La maternidad también está dejando de ser casi una obligación tácita o un objetivo ineludible para pasar a ser una opción. Aun así, la percepción general es que aún persiste la presión social que incita a las mujeres a ser madres, que idealiza la maternidad y pone esta etapa como una meta. “Toda la vida nos han metido en la cabeza que tenemos que ser madres para llevar una vida plena y no es así para nada”, explica Henar Álvarez en su pódcast ‘Dos rubias muy legales’.

Noemí Casquet, sin embargo, no elude el hecho de que en en los deseos y decisiones vitales como la maternidad también se enredan las condiciones materiales de vida. “Muchas de nosotras tenemos un trabajo precario y lo poco que ganamos lo ahorramos para poder pagarnos un estudio y vivir solas o para poder viajar”, explica. “Además, no nos podemos plantear cuidar de un niño cuando no tenemos recursos ni para vivir dignamente nosotras mismas”. También pesa el hecho de que seguramente les parezca poco atractivas las vidas tensionadas de las madres que tienen alrededor, mujeres que, a menudo, acaban llevando adelante el grueso de la crianza.