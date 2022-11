¿Hay probabilidades de que toque la Lotería de Navidad? Esto es lo que dicen los expertos para tener más "suerte"

Descubre las supersticiones y rituales de los ganadores del gran sorteo navideño

La Lotería de Navidad trae consigo rituales y supersticiones para los más jugones. Pasar el décimo por la tripa de una embarazada, encender una vela amarilla, frotar el boleto por el lomo de un gato negro o entrar con el pie izquierdo en la administración de Lotería son algunas de las más famosas de cara al sorteo de Navidad.

Así pues, el jueves 22 de diciembre el Teatro Real de Madrid acogerá la celebración del esperado evento. Este año hay disponibles un total de 172 millones de décimos y repartirá un total de 2.408 millones de euros. Puedes seguir el sorteo en directo en nuestra página y consultar en tiempo real si eres uno de los premiados en nuestro comprobador.

Son muchos los que sueñan con ganar 'El Gordo' de Navidad y los que quieren llamar a la suerte de todas las formas posibles. Aunque no hay fórmulas mágicas para que toque la Lotería, existen algunos trucos utilizados por muchos. A continuación, repasamos algunos que ya usaron los agraciados con 'El Gordo'.

Gatos negros, embarazadas, calvos y jorobados

Coger el décimo y pasarlo por el lomo de un gato negro, por la tripa de una embarazada, por la calva de un calvo o por la joroba de un jorobado son algunas de las supersticiones más típicas de cara a llamar a la suerte para que nos toque la Lotería de Navidad.

Velas amarillas, monedas de oro, alfileres y San Pancracio

Otras de las extravagancias que realizan numerosos españoles son encender una vela amarilla mientras se dice en voz alta la frase "que tus cenizas vengan a mí en forma de premio" o colocar el décimo cerca de una figura de San Pancracio.

También se dice que ayuda a atraer la suerte, llevar una moneda de oro en el bolsillo el día del sorteo de Navidad o portar un alfiler. En algunas regiones españolas como Galicia, es habitual dejar el décimo junto a una herradura.

Pie izquierdo y mano derecha

También se dice que es bueno entrar con el pie izquierdo en las administraciones de Lotería cuando se va a comprar el décimo. Hay quien cuenta que la suerte aumenta además, si el lotero nos da el boleto con la mano derecha.

Números soñados y fechas especiales

Existe la creencia de que soñar con un número concreto es señal de que nos va a tocar el Gordo. Si has soñado con algún número y no logras encontrarlo, puedes usar nuestro buscador de décimos. Y no podemos olvidarnos de las personas que compran aquellos boletos que tengan fechas señaladas como los días que se celebraron las elecciones generales o el día de la exhumación de Franco.

