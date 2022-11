El día que una reportera celebró en directo haber ganado El Gordo y al final...No fue

Varias personas celebran el premio en Doña Manolita en 2019. EPC

2 Se lee en minutos Begoña Ocio García



Como cada año desde que empiezan a venderse los primeros décimos del Sorteo de la Lotería de Navidad, los españoles sueñan con llevarse algo más que un pellizco el próximo 22 de diciembre. El sueño de todos los jugadores desde que comenzó a celebrarse el Sorteo Extraordinario de Navidad hace 200 años es ganar el famoso primer premio. ‘El Gordo’ es el más esperado cada año. Porque ganar 400.000 euros por décimo es algo digno de celebración.

Un día mágico

Todos los 22 de diciembre, una fecha que para muchos significa el comienzo del período navideño, miles de españoles concentran su ilusión en los cantos de los niños de San Ildefonso. El movimiento de los bombos y la posibilidad de que la siguiente bola lleve grabado el mismo número que aparece en el décimo hace a cualquiera ponerse más nervioso de lo normal.

En ocasiones, la euforia del momento puede hacernos pasar un mal rato. ¿A quién no le ha pasado? Haber escuchado un número muy cercano al nuestro, comprobar nuestro décimo o darnos cuenta que lo hemos escrito mal. Deseamos tanto ser acariciados por la Diosa Fortuna que hacemos todo lo posible porque así sea.

En 2019, una reportera de La Mañana de La 1 hizo creer a todos que le había tocado el Gordo. Natalia Escudero se encontraba en la localidad en la que había caído el primer premio, San Vicente del Raspeig, en Alicante. Escudero apareció en directo, celebrando El Gordo, cuando dijo: “Oye, que yo tengo un décimo, no es broma, ¿eh? Que yo hago muchos sucesos. Yo cuando vine aquí compré uno, pero no se lo digas a nadie”.

Entre gritos de júbilo, creyendo que había sido una de las afortunadas, añadió: “¡Que mañana no voy! Natalia no trabaja mañana”. “40 décimos de este número se han vendido, un número que jamás vamos a olvidar. ¡Que no me lo creo!”, declaró más tarde.

Sin embargo, en su última conexión con La Mañana de La 1 desveló que no tenía el número del primer premio del sorteo de Navidad del año 2019, el 26.520: “He de aclarar que el Gordo no me ha tocado, pero un buen pellizco me ha tocado y eso sí que es cierto. Aquí, con la alegría de todos los premiados me he venido arriba… Me ha tocado la lotería de conocer a toda esta gente”. Natalia Escudero no ganó El Gordo ese año, pero fue agraciada con un décimo de 5.000 euros.

La anécdota se convirtió rápidamente en trending topic en todas las redes sociales. “Es la vida imagen de la felicidad de esta Navidad”, decía un usuario. Porque la verdadera magia detrás de la Lotería de Navidad es la felicidad y la esperanza. El saber que cualquiera tiene la misma probabilidad de resultar premiado, y que la suerte se encuentra en todas partes.

