“El bullying es un tema que nos toca a todos y en el que todos podemos hacer algo”

Fundación ColaCao lidera proyectos de acción social.

La falta de datos actualizados impide conocer el alcance real del problema, pero según un estudio del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo de 2006, el 25% de los niños ha sufrido acoso escolar en alguna de sus formas. Este jueves 3 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, y hemos tenido la ocasión de hablar con Javier Coromina, miembro del Patronato de la Fundación ColaCao, entidad sin ánimo de lucro que lucha desde 2021 contra el bullying y que se ha convertido ya hoy en un gran altavoz de reivindicación y concienciación social para romper el silencio y lograr que los casos se denuncien a tiempo.

Coromina explica cómo Fundación ColaCao empodera a los niños y niñas para que obtengan lo mejor de ell@s mism@s, enseñándoles a amar aquello que les hace únicos y luchando contra uno de los grandes enemigos de la diversidad infantil: el acoso escolar. “ColaCao siempre ha sido una marca que ha estado al lado de los niños, empujándoles a sacar lo mejor de ellos mismos y de sus familias. Por eso la creación de una Fundación centrada en luchar contra el acoso escolar fue una apuesta que se dio de manera muy natural”.

Todos tenemos un papel que jugar en la lucha

Una de las grandes preocupaciones para los padres sobre el bullying es la posibilidad de que sus hijos lo reciban o lo ejerzan. Su rol a la hora de detectar que su hijo está sufriendo acoso escolar (sabiendo decodificar las señales, aunque no sean verbalizadas) es crucial para poder solucionarlo.

Es clave romper el silencio ante el bullying y actuar sin miedo y con determinación. En opinión de Javier Coromina “el acoso escolar es hoy una de las mayores preocupaciones de las familias: afecta a 1 de cada 4 niños en España. Es un tema que nos toca a todos y en el que todos podemos hacer algo”. La comunidad educativa al completo (alumnado, profesorado y familias) juega un papel importantísimo en la prevención y atención de esta lacra social.

Es importante no dejar atrás al agresor, que también es una víctima. Detrás de su comportamiento agresivo (físico o emocional), hay un menor que está sufriendo y que canaliza ese sufrimiento a través de la violencia. Según expertos de la Asociación NACE, es crucial mostrarle confianza para tratar de averiguar el porqué de su conducta, dejarle claro lo inaceptable de su comportamiento e inculcarle la empatía como base para la relación con sus compañeros.

Hablar del bullying sin tapujos para poder hacerle frente

Colocando el acoso escolar en el centro de la agenda y hablándolo abiertamente podremos erradicarlo y conseguir, entre todos, que llegue el momento en el que no sea necesario celebrar este día. Con iniciativas como las de la Fundación ColaCao, cada día somos más conscientes como sociedad del problema del bullying y de las consecuencias que este acarrea.

“Todo empieza por la visibilización de la problemática y la generación de conversación social alrededor del acoso escolar. Debemos poder hablar de ello frontalmente y aunar fuerzas desde todos los sectores sociales (no solo los centros escolares y las administraciones) para avanzar hacia su desaparición”.

Somos Únic@s, educar contra el bullying desde la prevención

El proyecto es gratis y proporciona a los alumnos herramientas para saber cómo actuar ante un caso de bullying y comprende tres módulos de actividades: el primero, “Soy Únic@”, busca el fortalecimiento de la autoestima del alumn@. El segundo, “Tod@s somos diferentes” trabaja la empatía y el respeto hacia los demás y el tercero, “Junt@s contra el acoso escolar”, invita a detectar los procesos de acoso escolar mediante la unión y fuerza del grupo.

Para ejecutar estos tres módulos, el programa pone a disposición de los profesores materiales didácticos adaptados a cada ciclo y con pautas de desarrollo. Los soportes están ideados para trabajarlos durante todo el curso de forma curricular a través de metodologías innovadoras como la gamificación.



Fundación ColaCao lidera proyectos de acción social en tres ejes: divulgación, educación e investigación. Uno de sus programas estrella es Somos Unic@s, un programa educativo desarrollado en colaboración con la Asociación No al Acoso Escolar (NACE) y que busca sensibilizar a alumnos de Educación Primaria contra el acoso escolar desde la prevención y la educación emocional.

Los datos aportados por Javier Coromina reflejan que ya se han inscrito más de 1000 centros educativos de todo el país, y recibirán esta formación más de 80.000 niños y niñas. Esto confirma la gran acogida de Somos Unic@s, un programa al que es posible apuntarse gratuitamente a través de este sencillo formulario.

Todos los materiales del programa están disponibles en las lenguas cooficiales del Estado, y su aplicación en el aula es flexible en el calendario, de modo que cada profesor puede adaptarlo a las necesidades y características de su alumnado.

Otros proyectos de la Fundación se han centrado en la divulgación, como el documental sobre el acoso escolar y el papel del deporte como herramienta para combatirlo, y en la investigación, trabajando en estudios sociológicos que aporten datos de calidad y rigor sobre la prevalencia del acoso escolar en España.

Señales de alarma para detectar casos de acoso escolar

¿Cómo podemos darnos cuenta del acoso escolar? La primera señal de acoso son los cambios psicológicos y emocionales que el niño o la niña empiezan a dar, cosas que antes no le pasaban y ahora sí: bajada de notas, cambios en el ritmo del sueño, pérdida o deterioro frecuente de material escolar, desinterés por salir, cambio de amigos e incluso moratones o arañazos en el cuerpo.



No son las únicas. Otra señal de alarma es el absentismo o “hacer campana”, no querer ir al colegio. El menor acosado también suele sufrir el síndrome del “domingo por la tarde”, que no es otra cosa que la somatización de la angustia y el miedo. La intensidad de estos síntomas suele ser proporcional a la intensidad y a la duración del maltrato y es un claro indicador de la gravedad del acoso escolar que está sufriendo.

Además, otra señal de acoso es el cuerpo. El cuerpo no miente y cualquier anomalía como querer pasar desapercibido y mirar al suelo o presentar autolesiones puede ser síntoma de que existe un problema de acoso.

Para poder percibir señales de alarma que nos indiquen que un menor está sufriendo acoso escolar es muy importante prestarle atención y observarlo, ya que su cuerpo y su comportamiento “pueden hablarnos” y darnos mucha información. La Asociación NACE propone “La regla de las 3 C” para detectar un caso de bullying.

