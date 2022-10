Científicos encarcelados por sus protestas por la inacción climática: "No podemos seguir actuando como si nada"

Una quincena de científicos y activistas ecologistas han sido encarcelados por sus protestas contra la crisis climática. Se trata de miembros de la organización Scientist Rebellion (un movimiento ecologista liderado por científicos, investigadores y académicos de todo el mundo) que el pasado sábado irrumpieron en la sede de BMW de Múnich, se pegaron a un coche de exposición y desplegaron una pancarta contra la inacción climática.

12 scientists are held in prison for a non-violent climate protest in Germany. The judge has decided they'll remain in custody for up to a week.



