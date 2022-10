La foto del Sol sonriendo oculta un fenómeno con impacto en la Tierra

Cuando creemos que lo hemos visto todo, aparece algo nuevo que nos sorprende otra vez. Sucede muy a menudo con las fotografías y vídeos que nos llegan del universo. Sobre todo desde que el telescopio espacial James Webb capta y envía las imágenes más detalladas jamás captadas, en una misión que desde julio está cambiando nuestra manera de ver el cosmos. El observatorio nos ha mostrado nebulosas, estrellas moribundas y galaxias chocando. El telescopio Hubble tampoco se queda atrás. De hecho, en marzo mostró a Earendel, la estrella más lejana que se ha descubierto hasta la fecha. Ahora, la NASA nos vuelve a maravillar con otra espectacular e inédita imagen: la del Sol 'sonriendo'.

La sonrisa del Sol no es nueva: tenemos la costumbre, sobre todo los niños, de pintar una cara feliz en medio del astro rey cuando la dibujamos sobre un papel. Pero es eso ficción. Ahora, aunque sea de forma fortuita, es real: el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó el jueves al sol 'sonriendo'.

Decimos que es accidental porque el telescopio, lanzado en febrero de 2010 con la única misión de estudiar al astro rey, analizaba con luz ultravioleta los llamados agujeros coronales del Sol. Estas áreas aparecen y desaparecen en la superficie solar constantemente.

Se caracterizan por tener temperaturas y densidades más bajas que las de su alrededor, donde además el viento solar sale borbotones hacia el espacio y por eso se ven oscuras, informó la agencia espacial a través de un tuit.

El jueves dio la casualidad que formaron una cara sonriente y la NASA compartió esa adorable y simpática instantánea en las redes sociales diciendo 'Say cheese' (Sonríe, en inglés). La verdad que es que no solo lo consigue, sino que nos hemos 'derretido' al verla.

Muchos usuarios de Twitter han comparado la imagen con una calabaza tallada de Halloween o un león. Con unas conocidas galletas de chocolate que tienen una cara feliz y hasta con el sol que aparecía en el programa infantil 'Teletubbies' o el villano Hombre de Malvavisco de los 'Los Cazafantasmas'.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31