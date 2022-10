Prensa Ibérica y Endesa Music Lover entregan más de 40.000 euros para los palmeros que siguen sufriendo el volcán

7 Se lee en minutos Ramón Pérez



La solidaridad con las personas afectadas por el volcán palmero siguen llegando a la Isla, propiciando contribuir a recuperar la forma de vida de muchas de ellas que aún siguen siendo afectados de la emergencia. Con el impulso de Prensa Ibérica y Endesa Music Lover, y el logro de miles de seguidores del grupo de pop-rock El Sueño de Morfeo, se consiguió unir a estos músicos para que diez años después se subieran de nuevo juntos al escenario con el objetivo de recaudar fondos para La Palma.

Raquel del Rosario, David Feito y Juan Luis Suárez no duraron en sumarse al ‘Gran Reto Solidario’ propuesto por Prensa Ibérica, y ahora, con la entrega de cheque solidario de 40.678,95 euros, se culmina una importante acción que irá directamente destinada a quienes siguen sufriendo las consecuencias del volcán.

En un acto, en el que participó el vicepresidente del Cabildo palmero, Borja Perdomo; la consejera de Promoción Económica, Raquel Díaz; el director general comercial de Prensa Ibérica, Juan Pedro Díaz; el gerente de Nueva España, Eduardo Suárez; el delegado de Endesa en La Palma, Carlos Rodríguez; la directora de comunicación de Endesa en Canarias, Delia Jiménez Godoy, y el responsable de e-distribución en La Palma, Fernando Capote, fue el integrante de El Sueño de Morfeo, David Feito, el encargado de hacer entrega simbólica del cheque con las ganancias generadas en el concierto que se celebró el pasado mes de junio en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

David Feito destacó al principio de su intervención que hay una palabra que sobresale: ‘gracias’. Se trata, además de un ‘gracias’ «bidireccional», dijo, recordando como fueron «impresionantes» las sensaciones que surgieron durante el concierto y con la acción solidaria.

David Feito: "Es impresionante lo que han conseguido los palmeros, que no había logrado nadie antes en diez años"

Hizo hincapié el músico en que «es impresionante lo que han conseguido los palmeros, que no había logrado nadie antes en diez años», refiriéndose a la reunión de los componentes de este grupo. Algo que no había ocurrido porque «supongo que no se había dado la circunstancia correcta».

Con el concierto ofrecido en Asturias el pasado junio, en el que también fue fundamental la participación de Caja Rural de Asturias, Fuensanta, Turismo del Principado, Turismo de Islas Canarias, Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Wanacars y Riverland, «aportamos nuestro pequeño apoyo a La Palma», aunque reconoció que hubiera sido imposible sin la participación de Prensa Ibérica y Endesa Music Lover. «Es imposible conseguir estos apoyos si no hay personas como estas detrás», recalcó. Por eso, con la intención de los tres integrantes del grupo de aportar su ayuda para La Palma, dijo «sentirse orgulloso» de la labor culminada.

Sobre el destino del dinero, que irá directamente a las personas más afectadas, recalcó que le gustaría que, sea mucho o poco, «sirva para ayudar a personas concretas», incidiendo que en «eso es lo que más ilusión nos hace».

El director general comercial de Prensa Ibérica, Juan Pedro Díaz, relató el trabajo realizado por la editorial y Endesa Music Lover para lograr, con el apoyo de los fans, que El Sueño de Morfeo regresara a los escenarios. La oportunidad surgió «cuando empezamos a ver lo que pasaba con el volcán», indicó, siendo ese el momento en el que «vimos que era necesario que participáramos», sumando al grupo musical a la iniciativa.

Todo ello, como con cualquier iniciativa emanada desde Prensa Ibérica, con la intención de «dejar un poso en la sociedad y, más allá de los resultados empresariales, conseguir objetivos solidarios», apuntó Díaz.

Y es que «este proyecto siempre tuvo un cariz solidario, en el que pusimos el corazón», recalcó, pudiendo transmitirlo a los integrantes de El Sueño de Morfeo desde la primera reunión. Fue allí donde «les contábamos con emoción lo que queríamos que fuera algo emotivo, y conseguir para nuestros hermanos de La Palma una ayuda», hizo hincapié Juan Pedro Díaz.

También incidió en que «con todo lo que ocurrió mucha gente desconectó de la Isla y se puso en su día a día», recordando que cuando se le contó la iniciativa al grupo, el volcán estaba en su momento más álgido, llegando a pensar que cuando se materializara «la gente ya no tendría la sensibilidad». Pero lo cierto es que «le contamos a los españoles que el volcán se había acabado, pero seguía mucha gente con necesidad», consiguiendo de esa manera que no se olvidaran de La Palma y las necesidades de sus habitantes.

Ahora, con la entrega de este cheque solidario, «sea mucho o poco», dijo, «es un orgullo el poder hacer realidad esta acción».

Por último, no quiso dejar de agradecer la participación en el proyecto a El Sueño de Morfeo, a Endesa Music Lover «y a todos nuestros compañeros de Prensa Ibérica, que han contribuido en el llamamiento a la sociedad que hemos hecho para conseguir unir al grupo», y hacer realidad un cheque con más de 40.000 euros y que «sirva para que los españoles no se olviden de que sigue haciendo falta ayuda aquí y que cualquier colaboración seguirá siendo bienvenida».

En esa misma línea se pronunció el delegado de Endesa en La Palma, Carlos Rodríguez, quien insistió que con la entrega de esta ayuda «lo único que cabe es dar las gracias a todos por el concierto y este acto tan solidario». Ahora, recalcó, «lo importante es poder llegar a las personas que llevamos un año sufriendo el volcán y que tardaremos muchos años en conseguir salir de esto».

Rodríguez también reconoció lo necesario de cualquier ayuda, en este caso de El Sueño de Morfeo y todas las personas que participaron del concierto, «y que han posibilitado hacer entrega de este dinero que necesitamos todos los palmeros, que somos afectados de forma directa o indirecta», dijo.

Borja Perdomo: "Siempre hemos sentido a toda España pendiente de La Palma"

En nombre de todos los palmeros, el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, fue el encargado de recoger esta donación en forma de cheque solidario, agradeciendo esta iniciativa que surgió de Prensa Ibérica y que consiguió juntar otra vez a El Sueño de Morfeo para esta recaudación de fondos para los damnificados del volcán de la Isla.

Recordó Perdomo que «siempre hemos sentido a toda España pendiente de La Palma», en forma de muchas iniciativas que se han dado a lo largo del último año a favor de los afectados de la Isla.

Mostró también su alegría por el hecho de que el grupo musical se haya vuelto a juntar «otra vez» para un concierto en el que «no sólo se trataba de recaudar dinero, sino también de poner ese granito de arena para la Isla y que todos los palmeros lo agradezcamos».

La consejera de Promoción Económica, Raquel Díaz, se refirió a que «la solidaridad no tiene fronteras y la música tampoco», agradeciendo «con mayúsculas» la suma de esfuerzos de Endesa Music Lovers y Prensa Ibérica, «mostrando la cara más solidaria con su política de responsabilidad social corporativa y devolverle a la sociedad parte de los que reciben», y en este caso para una causa como es atender las necesidades más inmediatas de los damnificados del volcán.

Indicó también que esta aportación viene un año después para atender a personas que están en situación de vulnerabilidad extrema y que siguen necesitando, como el resto de ciudadanos de La Palma, el apoyo de las administraciones públicas y también del sector empresarial. Sobre ello, recalcó que «esa es una de las mejores formulas» para contribuir al proceso de recuperación de la Isla.

Por eso se refirió que gracias a la vuelta al escenario de El Sueño de Morfeo «hacemos realidad el sueño de muchas personas que siguen necesitando el apoyo», incidiendo en su agradecimiento a todo el país que «se ha volcado con la Isla» y a Prensa Ibérica y Endesa Music Lover por esa solidaridad «y ese halo de esperanza para las personas que más lo necesitan para poder atender sus necesidades más inmediatas».

