La izquierda 'tontuna'

Activistas climáticas tras lanzar sopa de tomate contra ’Los Girasoles’ de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres.

Sus acciones son miradas con el desprecio del aposentado. No solo por voceros de la derecha, también por los acomodados de la izquierda. Estos arrugan la nariz, levantan el mentón, modulan la voz (el aplomo belicoso o la irónica superioridad suelen ser las entonaciones elegidas) y sentencian con la seguridad de ser escuchados y el ego presto a ser recompensado. Y cuántos aplausos (retuits) recogen.

Cuando no se burlan de las activistas jovencísimas que lanzan salsa de tomate a un cuadro (vidrio) de Van Gogh, se escandalizan porque una talentosa poeta estadounidense (también jovencísima) ha decidido hacer activismo con su obra y promover que sea traducida, prioritariamente, por mujeres negras. ¡Y ya no hablemos del tema trans! O del género fluido y las personas no binarias y el intersexo y, ¡oh, por dios!, el anatema 'queer'… Qué 'tontunos' llegan a ser estos jovenzuelos.

Pero, ¿por qué se distraen?, exclama el abad (abadesa) de las izquierdas rancias. ¡Esto va de lucha de clases! Y el discurso se desliza hacia el resbaladizo terreno de la nostalgia, de aquellos sindicatos poderosos y la unidad obrera. ¿Obreros?, se preguntan los ‘otros’, los irreverentes, los 'tontunos', los herederos de mil crisis (también la democrática), de una desigualdad galopante y de un planeta que pide auxilio. También lo debieron de pensar las activistas del tomate. Esas que han conseguido que se hayan escrito artículos sobre su acción –y su causa- en las principales cabeceras de todo el mundo. Vale la pena atender a algunas de las respuestas dadas por Phoebe Plummer, 21 años. La acción fue ridícula, ha admitido, pero valió la pena. Y ahí están decenas de medios recogiendo sus palabras.

Sí, su acción quizá parece boba, pero su discurso no lo es. En absoluto. Como no lo es convertir en activismo cada palabra de tu obra ni colocar tu cuerpo en el centro del debate (el mercado ya lo ha hecho con ánimo depredador). Ellos, los de la izquierda 'tontuna', no suelen cubrir sus voces de autoritarismo ni de verdades absolutas, sino de un refrescante cóctel de provocación y frivolidad. Quizá porque tampoco ven muy claro que tanta seriedad esté sirviendo para algo. Quieren pensar y repensar lo que ya está instaurado, lo que los progres de hace cuatro décadas cincelaron en bloques de mármol. Pertenecen a una generación que está sufriendo una democracia enferma. Y ellos, los 'tontunos', están comprometidos con su sanación. Podemos acompañarlos o burlarnos de ellos. Y que el fin del mundo nos pille tomándonos un whisky. Añejo, por favor.

