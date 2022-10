Del tartazo a la Mona Lisa a la sopa contra Van Gogh: los activistas redoblan las protestas en los museos ante la cumbre del clima

Este viernes, un grupo de activistas ha lanzado una lata de sopa de tomate contra 'Los girasoles' de Van Gogh. Hace unos días, dos personas pegaron sus manos sobre un cuadro de Picasso expuesto en Melbourne. Semanas antes, una mujer arrojó una tarta ante la 'Mona Lisa' de Da Vinci expuesta en el Louvre. En todos estos casos, estas acciones han sido protagonizadas por varios grupos ecologistas en protesta por la inacción contra la crisis climática. "¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Qué nos preocupa más, la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y de la gente?", destacan los activistas que han protagonizado el episodio de hoy.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫



🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej