Ramón Lobo se retira unos meses: "Tengo que parar para centrarme en la pelea contra dos cánceres"

El periodista y colaborador de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, Ramón Lobo ha anunciado que se le han diagnosticado dos cánceres no relacionados entre sí, por lo que permanecerá cuatro meses alejado de los medios de comunicación para volcar sus esfuerzos en recobrar la salud.

El también escritor hizo público el diagnóstico durante su intervención en el programa de la Ser ‘A vivir que son dos días’, donde también colabora, y posteriormente en sus redes sociales, donde ha detallado que el hallazgo simultáneo de los dos cánceres eleva el caso a la categoría de “raro”.

El autor ha acompañado el texto con la canción ‘Fight song’ de Rachel Platten y la proclama en inglés “nunca nos rendiremos”.

Como he contado en @Avivir tengo que parar unos meses para centrarme en la pelea contra dos cánceres simultáneos no relacionados entre sí que me han elevado a la categoría de caso raro. Gracias por vuestro cariño. We Shall Never Surrender https://t.co/4Pajpi6hj5