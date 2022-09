El monumental enfado de la madre de Íñigo Onieva con los reporteros: "Que no me grabes"

Carolina Molas perdía los nervios al llegar a su casa y ver a los periodistas esperando para preguntarle por su hijo

Tras la ruptura esta semana de una de las parejas del año Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Los familiares, que de forma directa están metidos en el problema, se han involucrado tras los primeros momentos de la ruptura. Después de que Falcó difundiera la ruptura y, por tanto, la cancelación del compromiso, parece que se lo ha tragado la tierra, porque no ha aparecido en público. Lo único que sabemos de él es el último comunicado que subió a redes sociales para pedir disculpas por lo ocurrido públicamente.

Tan solo hemos visto dar la cara a Tamara tras lo ocurrido. Por ello, Carolina, la madre de Iñigo Onieva, se ha visto en una situación comprometida en la que es ella a la que preguntan por su hijo, al no encontrar ninguna respuesta ¿Cómo está y que le ha parecido a ella lo que ha ocurrido?

En el programa "Sálvame" emitían en directo la salida de Carolina de su casa. La madre salía con mala cara y llegaba a su casa perdiendo los nervios por completo por la presencia de la prensa. "Esto no podéis hacerlo, me voy a matar, yo soy anónima", decía Carolina a la prensa.

Carolina Molas, la madre de Íñigo Onieva. / EP

Los reporteros querían saber cómo se encuentra Íñigo Onieva tras su ruptura con Tamara Falcó: “No podéis perseguirme así”, se quejaba su madre evidentemente alterada. “Que no me grabes”, insistía Carolina y se marchaba corriendo: “Bueno, bueno… me parece increíble”.

Casi una hora después, Carolina salía de nuevo más tranquila pero muy afectada.

