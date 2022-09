Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, llama a la reflexión sobre el modelo de suscripciones actual

4 Se lee en minutos Marcos Calvo Lamana / Laura Carnicero



El nuevo modelo digital ha resquebrajado en apenas una década la forma de entender la comunicación. Tanto ha cambiado, que los editores, los encargados de dirigir los grupos y las líneas de cada medio, han tendido puentes para buscarse un mayor hueco entre el océano digital, donde captar la atención de los usuarios es cada día más complicado. Por ello, los grupos editoriales españoles han comenzado a compartir, a trabajar juntos para escalar en los motores web.

Como no es algo baladí, este asunto ha servido de pistoletazo de salida para el Congreso Mundial de Medios con la participación de Aitor Moll, el consejero delegado de Prensa Ibérica (grupo al que pertenece este diario), Carlos Godó, el consejero delegado de Grupo Godó, e Íñigo de Yarza, el consejero delegado del Grupo Henneo.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, ha celebrado el éxito de la alianza con Grupo Noticias, que opera en el País Vasco y Navarra, donde el grupo no tiene presencia. No solo por la "suma de audiencias” a escala publicitaria, sino también por el conjunto de contenidos compartidos, a nivel editorial y tecnológico. El consejero delegado de Prensa Ibérica ha incidido en que las “alianzas funcionan”, y ha recordado la tradición de colaboración entre distintos medios de comunicación desde hace décadas.

“Estas alianzas no son las primeras en el mundo de la prensa. Me remonto a una etapa anterior donde el papel era el predominante, cuando las alianzas se realizaban para la impresión, aunque no tanto desde el punto de vista editorial y publicitario”, ha rememorado. “En aquel momento, donde a todos nos iba muy bien, era difícil ir juntos” a la hora de compartir contenidos, pero ahora, ha insistido, “hay otros competidores, mucho más grandes que con nosotros”, por lo que subraya la importancia de unir fuerzas desde los distintos grupos.

Suscripciones y registros

Moll ha reflexionado que los medios “ya no son el operador principal en Internet”, como sí lo eran cuando tan solo se publicaba en papel. De hecho, ha abierto la puerta a iniciar nuevos caminos de colaboración entre grupos mediáticos: “Deberíamos trabajar en muchas otras alianzas, plantearnos cosas relacionadas con las suscripciones digitales, el registro de los usuarios… Deberíamos reflexionar sobre qué sentido tiene que un lector se tenga que suscribir a cincuenta periódicos diferentes con cincuenta suscripciones diferentes”.

En cualquier caso, han coincidido todos los ponentes en la necesidad de aliarse para abrirse hueco y escalar. "Los editores estamos acostumbrados a competir", ha resumido Carlos Godó, "bien por audiencias, bien por la publicidad". "Pero las nuevas circunstancias nos han enseñado que la competencia también viene de otros sectores, como el tecnológico, pero ahí nos dimos cuenta que compartir podía ser una gran estrategia, aunque siguiéramos compitiendo", ha explicado Godó.

Así es como nació hace tres años Wemass, un concilio entre los grupos Godó (La Vanguardia, Mundo Deportivo), Prisa y Vocento que reúne ya a 50 cabeceras digitales, como 'El País' o 'As', entre muchos otros.

No esconden en que ese entorno competitivo se tradujo "en muchas dudas al principio", según ha apuntado Carlos Godó. "Pero nos dimos cuenta que era un producto complementario. Juntos podemos llegar más lejos", ha apuntado.

Desarrollo tecnológico

En la misma línea ha hablado Íñigo de Yarza, incidiendo en que el Grupo Henneo utiliza una plataforma junto a Alaya y con una apuesta por la tecnología a través de Hiberus. "El covid nos hizo acelerar aún más el tema digital. La generosidad consistió en que desde el minuto uno el desarrollo tecnológico ha sido de igual a igual. Queda un camino eterno por recorrer y nos ha venido bien este acelerón para ganar un tiempo que quizá habíamos perdido", ha explicado De Yarza, subrayando que "la competencia no está en esta sala".

Por su parte, la experta en agencias de publicidad Esther García. ha apuntado que las alianzas tienen ventajas fundamentales. "Una es la industria de la comunicación, que debe ser fuerte para que el desarrollo exista. Y la otra gran ventaja es la agregación. Nuestro trabajo se ha hecho mucho más complejo en los últimos tiempos, por lo que las alianzas nos hacen tiempos más sencillos", ha dicho García.

Por ello, la experta ha reivindicado la comunicación de proximidad, con la agregación de soportes muy regionales como es el caso de los 25 diarios de Prensa Ibérica por toda España "tiene todo el sentido para establecer estrategias".

El fin de las 'cookies'

Los motores web guían los gustos de los lectores a través de sus preferencias. Son las llamadas 'cookies', conocidas por todas, pero que han terminado por ser una manzana envenenada, que premia más a quien mejor ejerce el posicionamiento que a los contenidos de calidad. Pero se oye una y otra vez que este modelo está próximo a su fin.

Aitor Moll ha dicho que el fin de las cookies es "a priori una oportunidad", puesto que será una "limpieza" del mundo publicitario de "webs de calidad", lo que se traducirá en una redirección de la publicidad hacia las páginas que trabajan con contenidos de calidad. "Estamos expectantes, pero habrá que ver, porque no puede haber respuestas en este mundo", ha concluido.

Coincide con Moll el aragonés Íñigo de Yarza en que el fin de las 'cookies' podría ser una oportunidad. "Ayudará a ordenar el mercado sin ninguna duda", ha dicho el consejero delegado de Grupo Henneo. Sin embargo, reina la "incertidumbre" sobre los plazos marcados, ha replicado Carlos Godó, pues se han anunciado muchas fechas en los dos últimos años

También lo celebraría Esther García, puesto que ha revertido en una apuesta por el cortoplacismo que no termina por ser muy beneficioso. "Clara obsesión por el desarrollo de campañas que van a resultados. No tenía sentido que eso fuera en detrimento de la comunicación de marca", ha explicado la experta en agencias de comunicación.

