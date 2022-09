El ticket de espera en Urgencias que aún 'cojea' en Twitter

Varias pacientes esperan en una sala de espera en Figueres, Girona (Catalunya). / Glòria Sánchez / Europa Press

Las salas de espera de los hospitales o ambulatorios no suelen ser lugares propicios para la risa y las bromas. Pero hay ocasiones en las que la comedia involuntaria se abre paso a pesar de los obstáculos. Es lo que sucedió la semana pasada en las urgencias de un centro de Quirón Salud.

La dinámica en estos centros requiere que los pacientes saquen un ticket para esperar su turno. Nada fuera de lo habitual en este punto. Sin embargo, cuando el usuario de Twitter @el_renegon1975 tuvo que acudir el pasado sábado a urgencias por un esguince de rodilla, el ticket que recibió se salía de lo habitual.

Esguince de rodilla y los del hospital me dan este ticket. pic.twitter.com/3HPdZOLVMw — Jorge C. ♥️ 🇪🇸🇬🇧🇪🇺 (@el_renegon1975) 17 de septiembre de 2022

"Esguince de rodilla y los del hospital me dan este ticket", aseguró en su tuit que todo el mundo está comentando en redes. Y con razón, la combinación de números y letras del ticket que recibió no podía ser más acertadamente desacertada: "COJ-0".

El tuit con la imagen se ha vuelto viral consiguiendo 100.000 'me gusta', 10.000 retuits y más de 1.000 comentarios.

Jorge C. se ha había hecho un esguince de rodilla: "Sobresalía como 1.5 cm deLL suelo, me lo comí con un patín en el aire y caí en plan bailarina despatorrada y la rodilla torcida", explicó sobre cómo se había hecho la lesión.

"No iba a ir a urgencias, pero quise estrenar mi seguro médico de la empresa. Usé la app, me llamaron y me recomendaron ir a urgencias", explicó sobre su decisión de ir al hospital.

Algunos de las respuestas son graciosos haciendo broma con el divertido ticket que ha recibido Jorge, pero muchos otros han aprovechado para criticar la situación de la sanidad pública, la sanidad privada y los tiempos de espera.

