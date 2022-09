El riesgo al usar chichonera en la cuna de tu bebé

Bebé llorando.

Cuando nace nuestro bebé es una de las etapas en las que más cuidados se tienen para evitar cualquier tipo de lesión y no se compliquen sus primeros meses de vida. Cuando el recién nacido duerme es la etapa más preocupante, así como el lugar donde lo haga. En la mayoría de los casos es la cuna. Una de las mejores alternativas para que puedan dormir sin ningún tipo de peligro, ya que su forma y diseño está especializada para esta función.

Cuanto menos cosas tenga el bebé en la cuna, mejor. Esto se debe a que todo lo que esté en ese espacio puede ser potencialmente peligroso. Uno de los objetos más comunes que se colocan en las cunas son las chichoneras. Aunque sean protectores y cumplan una función de amortiguar los golpes que se pudiesen producir contra los barrotes o paredes de la cuna, en algunas ocasiones pueden ocasionar muerte súbita al lactante.

Los pediatras señalan que más que proteger los golpes, las chichoneras pueden producir asfixia al quedarse obstruidas sus vías respiratorias con estos objetos. Al moverse y posicionarse de lado y como los bebés, puede ocurrir esta tragedia.

Objetos fuera de la cuna

Así como no se recomienda el uso de chichoneras, también se aconseja que no se utilicen sábanas en la cuna u otros elementos que pueden llevar a la asfixia del bebé. Para que no pase frío es recomendable acostarle con ropa de abrigo o subir la temperatura ambiente. Dejando atrás los caprichos del infante, también se aconseja sacar todo tipo de peluche por muy pequeño que sea fuera de la cuna. Como sugerencia, también se debería colocar al bebé de espaldas y con un colchón firme y sin objetos alrededor.

Noticias relacionadas